Espana agencias

Compromís, tras los mensajes de Feijóo a Mazón el 29O: "Se preocupa más por el relato que por el rescate"

Guardar

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "preocuparse más por el relato que por el rescate en plena emergencia". "Hemos conocido como Feijóo estaba más preocupado por el relato que por el rescate de los valencianos que se ahogaban mientras Mazón continuaba en El Ventorro", ha enfatizado.

En estos términos se ha manifestado Ibáñez, después de que Feijóo haya remitido este viernes al juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En esos 'whatsapps' se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que les esté prestando ayuda. Además, le recomienda en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es "la clave", según consta en el acta notarial a la que ha tenido acceso Europa Press.

El diputado valenciano ha señalado que esta es "la estrategia del PP: manipular y mentir sólo para ganar el relato". "Las víctimas no les importa", ha proclamado y ha insistido en que el 'popular' se "preocupa más por la comunicación partidista que por la gestión de la emergencia".

Además, Ibáñez ha remarcado a Feijóo que, "siguiendo sus propios planteamientos, tendría que dimitir por mentir". "El señor Feijóo nos dijo que había sido informado en todo momento y sabemos que no es verdad", ha subrayado Ibáñez.

El diputado de Compromís también ha indicado que "a las 21.45 horas Mazón ya sabia que había muertos cuando el presidente del PP le pregunta". "Mazón mintió en sede parlamentaria y tendrá consecuencias, igual que toda la cúpula del Partido Popular", ha advertido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Flick aboga por reforzar la línea defensiva con una operación que "tenga sentido"

Infobae

Alessio Lisci pide a sus jugadores “un partido inteligente” ante el Athletic

Infobae

Balaídos acoge el duelo goleador entre Borja Iglesias y Hugo Duro

Infobae

El tráfico de datos 5G aumentó en Nochevieja y Año Nuevo más del 80 %, según Telefónica

Infobae

La economía chilena se expande un 1,2 % interanual en noviembre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo envía a la jueza

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

La presidenta del BCE, Lagarde, cobra 726.000 € al año, el triple que Powell, su homólogo de la Fed al que Trump quiere defenestrar

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”