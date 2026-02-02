El Ibex-35 rompe un récord histórico y supera por primera vez los 18.100 puntos, tras un ascenso del 1,31%, gracias a la banca y el optimismo global

Este lunes, la Bolsa de Madrid ha marcado un hito histórico. El Ibex 35 ha superado por primera vez el umbral de los 18.100 puntos. En concreto, el mercado de valores ha cerrado la sesión en 18.115,2 enteros, tras un ascenso del 1,31%, impulsado principalmente por el buen comportamiento del sector bancario y las empresas acereras.

Y esta subida no ha sido un fenómeno exclusivo de España. A nivel internacional, otras bolsas europeas también han experimentado avances similares. Londres, Fráncfort y Milán han registrado alzas superiores al 1%, mientras que París también ha cerrado en verde, aunque con un crecimiento más moderado. Los analistas, consultados por Europa Press, atribuyen este optimismo a la reacción de los mercados ante la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto a Kevin Warsh como candidato a presidir la Reserva Federal.

La decisión de Trump ha generado una oleada de movimientos en los mercados financieros, especialmente en la renta variable europea, que ha seguido la senda alcista iniciada el pasado viernes. En EEUU, la jornada también ha empezado con subidas: el Dow Jones ha avanzado un 0,87%, el Nasdaq un 0,56% y el S&P500 un 0,54% al cierre de las bolsas europeas.

Volatilidad en el oro y la plata mientras los mercados miran a Europa

En contraste con la euforia bursátil, los metales preciosos han reflejado cierta volatilidad. El precio del oro ha descendido un 1,19% hasta los 4.688 USD, después de haber superado los 5.000 USD la semana anterior. En el caso de la plata, la sesión ha estado marcada por fuertes oscilaciones, ya que ha llegado a perder un 12% antes de recuperarse y cerrar con una subida del 0,39%, alcanzando los 78,83 USD.

En este sentido, los analistas consideran que, tras alcanzar máximos hace no mucho, el oro y la plata “tendrán que asimilar estos niveles”, aunque creen que existen factores estructurales, como las tensiones geopolíticas y el aumento de la deuda pública, que podrían respaldar nuevas subidas en el futuro.

Pero el foco de atención de los inversores no se limita a la política monetaria estadounidense. Esta semana, los mercados seguirán de cerca las reuniones del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, así como la presentación de resultados empresariales de firmas destacadas en España como Unicaja, Santander, BBVA, Sabadell, Logista o ArcelorMittal.

La distensión entre Washington y Teherán impulsa la caída del petróleo

En el ámbito internacional, la relación entre Estados Unidos e Irán ha contribuido a modelar el comportamiento de los mercados energéticos. La distensión entre ambos países, tras la disposición de Trump a negociar y restar peso a las amenazas del líder iraní Ali Khamenei, se ha traducido en un descenso del precio del petróleo.

El Ibex 35 ha cerrado 2025 como su mejor año desde 1993 tras obtener una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 enteros, cota histórica jamás alcanzada antes por el selectivo madrileño. (Europa Press)

El barril de Brent ha caído hasta los 66,23 USD, lo que supone un retroceso del 4,46%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ha bajado un 4,85% hasta los 62,07 USD. A esta circunstancia se ha sumado la decisión de la OPEP+, encabezada por Rusia y Arabia Saudí, de no intervenir pese a la volatilidad reciente derivada de la incertidumbre respecto a Irán.

Avances en el Ibex 35

Volviendo al mercado español, las mayores subidas del Ibex 35 han correspondido a ArcelorMittal (+3,92%), IAG (+3,63%), Unicaja (+3,05%), Sabadell (+2,75%) y Santander (+2,49%). En el lado opuesto, los valores más castigados han sido Solaria (-2,47%), Endesa (-1,38%), Repsol (-1,18%) y Acciona Energía (-1,03%).

El mercado de deuda pública también ha reflejado movimientos importantes. El rendimiento del bono español a 10 años ha subido hasta el 3,230%, mientras que la prima de riesgo se ha situado en 36,5 puntos básicos.

Finalmente, en el mercado de divisas, el euro ha perdido un 0,35% de su valor frente al dólar, cerrando en 1,1811 USD por cada euro. Esta depreciación se produce en un entorno marcado por la expectativa de cambios en la dirección de la política monetaria estadounidense, así como la evolución de los tipos de interés en Europa.