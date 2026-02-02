España

El Ibex-35 rompe un récord histórico y supera por primera vez los 18.100 puntos, tras un ascenso del 1,31%, gracias a la banca y el optimismo global

La Bolsa de Madrid cierra en 18.115,2 puntos en una jornada de alzas generalizadas en Europa, caídas del petróleo y volatilidad en los metales preciosos

Guardar

Este lunes, la Bolsa de Madrid ha marcado un hito histórico. El Ibex 35 ha superado por primera vez el umbral de los 18.100 puntos. En concreto, el mercado de valores ha cerrado la sesión en 18.115,2 enteros, tras un ascenso del 1,31%, impulsado principalmente por el buen comportamiento del sector bancario y las empresas acereras.

Y esta subida no ha sido un fenómeno exclusivo de España. A nivel internacional, otras bolsas europeas también han experimentado avances similares. Londres, Fráncfort y Milán han registrado alzas superiores al 1%, mientras que París también ha cerrado en verde, aunque con un crecimiento más moderado. Los analistas, consultados por Europa Press, atribuyen este optimismo a la reacción de los mercados ante la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto a Kevin Warsh como candidato a presidir la Reserva Federal.

La decisión de Trump ha generado una oleada de movimientos en los mercados financieros, especialmente en la renta variable europea, que ha seguido la senda alcista iniciada el pasado viernes. En EEUU, la jornada también ha empezado con subidas: el Dow Jones ha avanzado un 0,87%, el Nasdaq un 0,56% y el S&P500 un 0,54% al cierre de las bolsas europeas.

Volatilidad en el oro y la plata mientras los mercados miran a Europa

En contraste con la euforia bursátil, los metales preciosos han reflejado cierta volatilidad. El precio del oro ha descendido un 1,19% hasta los 4.688 USD, después de haber superado los 5.000 USD la semana anterior. En el caso de la plata, la sesión ha estado marcada por fuertes oscilaciones, ya que ha llegado a perder un 12% antes de recuperarse y cerrar con una subida del 0,39%, alcanzando los 78,83 USD.

En este sentido, los analistas consideran que, tras alcanzar máximos hace no mucho, el oro y la plata “tendrán que asimilar estos niveles”, aunque creen que existen factores estructurales, como las tensiones geopolíticas y el aumento de la deuda pública, que podrían respaldar nuevas subidas en el futuro.

Pero el foco de atención de los inversores no se limita a la política monetaria estadounidense. Esta semana, los mercados seguirán de cerca las reuniones del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, así como la presentación de resultados empresariales de firmas destacadas en España como Unicaja, Santander, BBVA, Sabadell, Logista o ArcelorMittal.

La distensión entre Washington y Teherán impulsa la caída del petróleo

En el ámbito internacional, la relación entre Estados Unidos e Irán ha contribuido a modelar el comportamiento de los mercados energéticos. La distensión entre ambos países, tras la disposición de Trump a negociar y restar peso a las amenazas del líder iraní Ali Khamenei, se ha traducido en un descenso del precio del petróleo.

El Ibex 35 ha cerrado 2025 como su mejor año desde 1993 tras obtener una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 enteros, cota histórica jamás alcanzada antes por el selectivo madrileño. (Europa Press)

El barril de Brent ha caído hasta los 66,23 USD, lo que supone un retroceso del 4,46%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ha bajado un 4,85% hasta los 62,07 USD. A esta circunstancia se ha sumado la decisión de la OPEP+, encabezada por Rusia y Arabia Saudí, de no intervenir pese a la volatilidad reciente derivada de la incertidumbre respecto a Irán.

Avances en el Ibex 35

Volviendo al mercado español, las mayores subidas del Ibex 35 han correspondido a ArcelorMittal (+3,92%), IAG (+3,63%), Unicaja (+3,05%), Sabadell (+2,75%) y Santander (+2,49%). En el lado opuesto, los valores más castigados han sido Solaria (-2,47%), Endesa (-1,38%), Repsol (-1,18%) y Acciona Energía (-1,03%).

El mercado de deuda pública también ha reflejado movimientos importantes. El rendimiento del bono español a 10 años ha subido hasta el 3,230%, mientras que la prima de riesgo se ha situado en 36,5 puntos básicos.

Finalmente, en el mercado de divisas, el euro ha perdido un 0,35% de su valor frente al dólar, cerrando en 1,1811 USD por cada euro. Esta depreciación se produce en un entorno marcado por la expectativa de cambios en la dirección de la política monetaria estadounidense, así como la evolución de los tipos de interés en Europa.

Temas Relacionados

Ibex-35Bolsa EspañaBancaEmpresas EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Justicia noruega envía a prisión preventiva al hijo de la princesa Mette-Marit por nuevos delitos en la antesala de su juicio

El tribunal aprecia riesgo de reincidencia y acuerda cuatro semanas de prisión tras su detención en Oslo el domingo por la noche

La Justicia noruega envía a

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: se desborda un río en León, autovías cortadas y cientos de personas sin luz en Sevilla

Las mayores consecuencias del temporal se centrarán en Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia

Última hora de la borrasca

Audiencias de enero: Antena 3 domina, La 1 brilla y Telecinco sigue sin despegar

La televisión española cierra un mes marcado por récords históricos, estrenos y el reinado de los programas de Atresmedia

Audiencias de enero: Antena 3

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores del 2 de febrero del 2026

Descubre si eres el afortunado de la jugada más reciente este lunes

Sorteo 4 de Super ONCE:

La tendencia de las semillas de chía en redes sociales preocupa a los expertos: “La gente afirma que es la cura para cualquier cosa que tenga que ver con la salud intestinal”

Descubre el valor nutricional de este alimento y si realmente es tan beneficioso

La tendencia de las semillas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar abre la puerta a

Sumar abre la puerta a separar las pensiones del resto del decreto ómnibus, pero blinda la prórroga de los desahucios

Hacienda alerta de un posible ciberataque a sus bases de datos: está en riesgo información personal de 47,3 millones de ciudadanos

Una mujer de unos 30 años, en estado crítico con huesos rotos y quemaduras tras sufrir una agresión en su vivienda en Madrid

Pérez Llorca suscribe las palabras de Feijóo en el Congreso y defiende que el PP “sí asumió responsabilidades” tras la DANA

Renfe, Ouigo e Iryo cancelan los últimos viajes del lunes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona para facilitar labores de mantenimiento

ECONOMÍA

Sorteo 4 de Super ONCE:

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores del 2 de febrero del 2026

“Me fie de ChatGPT para comprar piso y perdí el dinero de las arras”: el error que cuesta miles de euros a los compradores de vivienda

De la histórica victoria a la cuenta final: cómo los impuestos afectan al premio de Carlos Alcaraz tras ganar el Open de Australia

Yolanda Díaz impulsará una ley para que entre un 2% y un 10% de las empresas sean de los trabajadores

Sorteo 3 de Super ONCE: último resultado este lunes 2 de febrero 2026

DEPORTES

Riccardo Patrese habla sobre el

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”