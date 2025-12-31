España

El Ibex 35 cierra 2025 con su mejor año desde 1993 y se dispara casi un 50%, impulsado por la banca y sectores como defensa y energía

La Bolsa española ha cerrado el año en los 17.307,8 puntos, con una subida total del 49,27%, su mayor alza en 32 años y apenas por detrás de los récords alcanzados en algunas plazas asiáticas como Seúl

Guardar
El Ibex 35 ha cerrado 2025 como su mejor año desde 1993 tras obtener una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 enteros, cota histórica jamás alcanzada antes por el selectivo madrileño. (Europa Press)

El Ibex 35 cierra 2025 con una revalorización histórica que supera todas las previsiones. La Bolsa española ha cerrado el año en los 17.307,8 puntos, con una subida total del 49,27%, su mayor alza en 32 años y apenas por detrás de los récords alcanzados en algunas plazas asiáticas como Seúl. Este resultado convierte al principal índice bursátil español en uno de los mercados más destacados del mundo en 2025, a pesar de la incertidumbre internacional que ha marcado los últimos 12 meses.

Pero el año no ha sido sencillo. La volatilidad ha sido constante, condicionada por conflictos geopolíticos en Ucrania y Oriente Próximo, la guerra comercial iniciada por Trump desde Estados Unidos y las dudas sobre la rentabilidad de la Inteligencia Artificial. A pesar de todo, el parqué madrileño ha logrado sortear las dificultades gracias a la buena marcha de algunos sectores clave y al dinamismo de ciertas empresas que han impulsado la recuperación del mercado.

Y este año, la banca española ha sido la locomotora del Ibex. El conjunto del sector ha registrado ganancias medias cercanas al 100%, impulsadas por tipos de interés aún elevados, programas de recompra de acciones y una elevada entrada de capital extranjero. Entre las entidades que más han crecido, el Banco Santander se sitúa en la cúspide con una rentabilidad del 125%, seguido de cerca por el BBVA, que también ha superado el 100%. Los analistas destacan que estos resultados reflejan un cambio estructural en la banca nacional, con márgenes más amplios, más crédito disponible y perspectivas de crecimiento sostenido.

Tecnología, energía y construcción impulsan el mercado mientras algunos grandes valores se quedan atrás

Fuera del sector financiero, 2025 también ha sido un buen año para la tecnología y la defensa. Indra, por ejemplo, ha triplicado su valor en Bolsa, pasando de 17 euros por acción a más de 48, impulsada por el incremento del gasto en defensa en Europa y la expectativa de nuevos contratos vinculados a la OTAN. Por su parte, el sector de las utilities (empresas de servicios básicos como gas, agua o suministro de energía), con Iberdrola a la cabeza, también ha tenido un año sólido. La compañía eléctrica ha alcanzado su precio por acción más alto, con un incremento cercano al 39% y consolidándose como una de las utilities más importantes del mundo.

Paneles informativos en el Palacio
Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 19 de diciembre de 2025. (JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS)

Otros sectores que han ayudado al repunte del mercado ha sido el de la construcción, donde ACS ha visto crecer su cartera de pedidos, y el turismo, favorecido por el récord histórico de visitantes y la caída del precio del petróleo. Acerinox y otras compañías del acero también han cerrado 2025 con subidas superiores al 70%.

Sin embargo, no todos los valores han compartido este éxito. Inditex ha visto limitada su subida a un 13,5%, afectada por la caída de valor de algunas monedas frente al euro, el aumento de los costes operativos y una menor demanda. Y, en el extremo opuesto, Telefónica ha sido otro de los grandes perdedores del año, con un descenso del 11% motivado por los cambios en su dirección y la redefinición estratégica de la compañía. Puig y Redeia también han cerrado en negativo, con caídas del 16% y el 8%, respectivamente, mientras que Cellnex ha retrocedido un 10%.

Mercados globales y materias primas marcan récords mientras el petróleo cae

En el ámbito internacional, las bolsas europeas han seguido la senda positiva del Ibex, aunque con avances menos llamativos. Milán ha subido un 31,47%, Fráncfort un 23%, Londres un 21,5% y París un 10,4%. Al otro lado del charco, Wall Street también ha cerrado con fuertes ganancias: el Nasdaq ha crecido un 21%, el S&P 500 un 17,25% y el Dow Jones un 13,7%. En Asia, Hong Kong ha liderado con un 27,7%, seguido de Shanghái y Tokio, con subidas del 18,4% y 12,1%, respectivamente.

Respecto a otros activos, el oro y la plata han vivido un año récord. El oro se revaloriza un 65% hasta los 4.350 dólares la onza y la plata un 150% hasta 72 dólares. El petróleo, por el contrario, ha cerrado a la baja, con el Brent a 61,9 dólares por barril y el WTI a 58,5 dólares. Además, el euro se ha fortalecido frente al dólar, alcanzando los 1,1743 euros por billete verde, mientras que la rentabilidad de la deuda española a diez años se ha situado en el 3,285%, con la prima de riesgo tocando mínimos desde 2009.

*Con información de agencias.

Temas Relacionados

Ibex-35Bolsa EspañaBancaEmpresas EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una propietaria decide poner en venta su casa después de que se inunde por quinta vez: “La vendo a precio de garaje”

El último episodio ocurrió el día de Navidad, cuando una zanja desbordada anegó el jardín y la planta baja de la vivienda

Una propietaria decide poner en

Uvas congeladas con azúcar y limón, el snack refrescante que puedes preparar si te sobra un racimo esta Nochevieja

Bañaremos nuestras uvas con zumo de limón y azúcar espolvoreado, consiguiendo así una mezcla de sabores dulces y ácidos que nos recordará a una deliciosa golosina

Uvas congeladas con azúcar y

Un estudio revela las consecuencias del apego excesivo de los animales en la salud mental durante la tercera edad

El estudio reveló que un alto nivel de apego se asocia con un mayor deterioro del bienestar mental a largo plazo

Un estudio revela las consecuencias

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los números ganadores

María Muñoz, doctora: “Estos tres hongos son capaces de mejorar la salud, pero si los usas mal pueden tener efectos secundarios”

Este reino de los hongos es completamente independiente de plantas y animales y reúne una diversidad estimada en millones de especies, muchas todavía desconocidas

María Muñoz, doctora: “Estos tres
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno gobernará a golpe

El Gobierno gobernará a golpe de decreto mientras trata de hacer las paces con Junts: “Busca titulares para salir de una situación crítica”

La Justicia deniega el asilo en España a un ciudadano colombiano al considerar que las amenazas de la banda criminal Los Paisas son “delincuencia común”

El PSOE reconoce que pagó 15.612 euros a Leire Díez por trabajos como “periodista”, aunque confirman que no tuvo cargo en el partido

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Un restaurante se enfrenta a una multa de 8.000 euros por no dar agua gratis a los clientes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Muere un hombre con una deuda de más 20.000 euros y la obligación de pagar ahora recae en sus hijos, pero con intereses

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Estos errores pueden hacer que pierdas la baja”

DEPORTES

Thierry Henry explica lo que

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar