El Ibex 35 cierra 2025 con su mejor año desde 1993 y se dispara casi un 50%, impulsado por la banca y sectores como defensa y energía

El Ibex 35 ha cerrado 2025 como su mejor año desde 1993 tras obtener una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 enteros, cota histórica jamás alcanzada antes por el selectivo madrileño. (Europa Press)

El Ibex 35 cierra 2025 con una revalorización histórica que supera todas las previsiones. La Bolsa española ha cerrado el año en los 17.307,8 puntos, con una subida total del 49,27%, su mayor alza en 32 años y apenas por detrás de los récords alcanzados en algunas plazas asiáticas como Seúl. Este resultado convierte al principal índice bursátil español en uno de los mercados más destacados del mundo en 2025, a pesar de la incertidumbre internacional que ha marcado los últimos 12 meses.

Pero el año no ha sido sencillo. La volatilidad ha sido constante, condicionada por conflictos geopolíticos en Ucrania y Oriente Próximo, la guerra comercial iniciada por Trump desde Estados Unidos y las dudas sobre la rentabilidad de la Inteligencia Artificial. A pesar de todo, el parqué madrileño ha logrado sortear las dificultades gracias a la buena marcha de algunos sectores clave y al dinamismo de ciertas empresas que han impulsado la recuperación del mercado.

Y este año, la banca española ha sido la locomotora del Ibex. El conjunto del sector ha registrado ganancias medias cercanas al 100%, impulsadas por tipos de interés aún elevados, programas de recompra de acciones y una elevada entrada de capital extranjero. Entre las entidades que más han crecido, el Banco Santander se sitúa en la cúspide con una rentabilidad del 125%, seguido de cerca por el BBVA, que también ha superado el 100%. Los analistas destacan que estos resultados reflejan un cambio estructural en la banca nacional, con márgenes más amplios, más crédito disponible y perspectivas de crecimiento sostenido.

Tecnología, energía y construcción impulsan el mercado mientras algunos grandes valores se quedan atrás

Fuera del sector financiero, 2025 también ha sido un buen año para la tecnología y la defensa. Indra, por ejemplo, ha triplicado su valor en Bolsa, pasando de 17 euros por acción a más de 48, impulsada por el incremento del gasto en defensa en Europa y la expectativa de nuevos contratos vinculados a la OTAN. Por su parte, el sector de las utilities (empresas de servicios básicos como gas, agua o suministro de energía), con Iberdrola a la cabeza, también ha tenido un año sólido. La compañía eléctrica ha alcanzado su precio por acción más alto, con un incremento cercano al 39% y consolidándose como una de las utilities más importantes del mundo.

Otros sectores que han ayudado al repunte del mercado ha sido el de la construcción, donde ACS ha visto crecer su cartera de pedidos, y el turismo, favorecido por el récord histórico de visitantes y la caída del precio del petróleo. Acerinox y otras compañías del acero también han cerrado 2025 con subidas superiores al 70%.

Sin embargo, no todos los valores han compartido este éxito. Inditex ha visto limitada su subida a un 13,5%, afectada por la caída de valor de algunas monedas frente al euro, el aumento de los costes operativos y una menor demanda. Y, en el extremo opuesto, Telefónica ha sido otro de los grandes perdedores del año, con un descenso del 11% motivado por los cambios en su dirección y la redefinición estratégica de la compañía. Puig y Redeia también han cerrado en negativo, con caídas del 16% y el 8%, respectivamente, mientras que Cellnex ha retrocedido un 10%.

Mercados globales y materias primas marcan récords mientras el petróleo cae

En el ámbito internacional, las bolsas europeas han seguido la senda positiva del Ibex, aunque con avances menos llamativos. Milán ha subido un 31,47%, Fráncfort un 23%, Londres un 21,5% y París un 10,4%. Al otro lado del charco, Wall Street también ha cerrado con fuertes ganancias: el Nasdaq ha crecido un 21%, el S&P 500 un 17,25% y el Dow Jones un 13,7%. En Asia, Hong Kong ha liderado con un 27,7%, seguido de Shanghái y Tokio, con subidas del 18,4% y 12,1%, respectivamente.

Respecto a otros activos, el oro y la plata han vivido un año récord. El oro se revaloriza un 65% hasta los 4.350 dólares la onza y la plata un 150% hasta 72 dólares. El petróleo, por el contrario, ha cerrado a la baja, con el Brent a 61,9 dólares por barril y el WTI a 58,5 dólares. Además, el euro se ha fortalecido frente al dólar, alcanzando los 1,1743 euros por billete verde, mientras que la rentabilidad de la deuda española a diez años se ha situado en el 3,285%, con la prima de riesgo tocando mínimos desde 2009.

