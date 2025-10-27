España

El Ibex 35 vuelve a los años dorados de la burbuja inmobiliaria: supera los 16.000 puntos y alcanza su mayor cierre histórico

El selectivo español cierra la sesión con una remontada de 0,87% impulsado por la banca y por el inminente acuerdo comercial entre China y Estados Unidos

Guardar
Palacio de la Bolsa de
Palacio de la Bolsa de Madrid.

El Ibex 35 se ha apuntado un nuevo récord al alcanzar los 16.000,2 puntos y lograr su mayor cierre desde que se creó en los años 90. El anterior récord en un cierre se logró el 8 de noviembre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, cuando alcanzó los 15.945,7 puntos.

((((Noticia en ampliación))))

Temas Relacionados

Ibex-35BolsaBolsa EspañaBancaRenta VariableEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El chef José Andrés tiene la receta clave para una cena riquísima y saludable usando la coliflor como protagonista

La receta del chef asturiano lleva esta humilde verdura un paso más allá, transformándola en un plato elegante y lleno de texturas y sabores

El chef José Andrés tiene

Irene Rosales reacciona a la nueva canción de Kiko Rivera, una balada supuestamente dedicada a ella: “Lo voy a apoyar al 100%”

La sevillana ha respondido a la prensa después de que el hijo de Isabel Pantoja haya revelado parte de su nuevo tema

Irene Rosales reacciona a la

Seis heridos tras descarrilar un tren de Cercanías en San Fernando de Henares (Madrid): hay retrasos y detenciones en las líneas C-2, C-7 y C-8

El incidente se ha producido a las 15:26 horas, cuando el tren 21541, que cubría la línea Guadalajara–Chamartín, ha sufrido la salida de un eje en la vía 1 a su paso por San Fernando

Seis heridos tras descarrilar un

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

La inteligencia artificial “eligió bien”: cómo una mujer siguió el consejo de ChatGPT para mudarse y cambiar de trabajo

Julie también consultó con amigos y fuentes en la red, pero apreció cómo esta herramienta logró superar la confusión y le dio respuestas concisas

La inteligencia artificial “eligió bien”:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Puigdemont confirma la ruptura con

Puigdemont confirma la ruptura con el Gobierno de Sánchez: “No ha habido resultados suficientes. Al contrario, hemos reculado”

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

Podemos cree que las amananzas de Puigdemont no van a tumbar el Gobierno de Sánchez: “Lo puede hacer la vivienda y la inacción ante la especulación”

Koldo García pide al Supremo que la Guardia Civil investigue si el capitán que ahora trabaja para Ayuso buscó datos sobre él antes de que se abriera su caso

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 octubre

El Ayuntamiento de Madrid permitirá solicitar pisos de alquiler asequible a ciudadanos que ganen hasta 66.000 euros anuales

“La forma de calcular tu pensión de jubilación va a cambiar en 2026”: una abogada explica cómo será

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Garamendi denuncia que los salarios podrían ser “muy superiores” si no fuera por los impuestos: “No se puede llegar a más”

DEPORTES

Carlos Alcaraz se prepara desde

Carlos Alcaraz se prepara desde hace semanas para el Masters 1000 de París en una instalación secreta: situada en El Palmar y diseñada por y para él

El guiño de Marruecos a Lamine Yamal en su momento más bajo: “Sentimos que es de los nuestros”

Dani Alves se hace predicador evangelista en redes tras su paso por la cárcel por ser acusado de violación

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección