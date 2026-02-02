Mundo

El régimen de Irán cedió a la presión de Trump y ordenó abrir negociaciones con EEUU sobre su programa nuclear

Teherán había asegurado que no iba a hacerlo tras el envío de la flota estadounidense a Medio Oriente, las protestas callejeras y las sanciones por la sangrienta represión. Pero el presidente Masud Pezeshkian instruyó a sus funcionarios que inicien contactos con Washington

Guardar
El presidente de Irán, Masud
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. Pezeshkian ordenó la apertura de conversaciones con EEUU sobre el programa nuclear iraní, según medios locales. (REUTERS/Caitlin Ochs/archivo)

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió la apertura de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica, informó este lunes un medio local, después de que el presidente Donald Trump se mostrara optimista sobre un acuerdo para evitar una intervención militar.

“El presidente Masud Pezeshkian ha ordenado la apertura de conversaciones con Estados Unidos”, publicó la agencia de noticias Fars, citando una fuente gubernamental.

La presión sobre Teherán se ha intensificado desde principios de enero, tras la feroz represión de una oleada de protestas que sacudió al país, iniciadas contra el costo de la vida pero que se acabaron convirtiendo en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979.

Tras haber planteado la amenaza de una intervención militar y enviar una decena de buques al Golfo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que esperaba “lograr un acuerdo” con Irán.

infografia

“Los países de la región actúan como mediadores para el intercambio de mensajes”, explicó este lunes el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Egipto, Arabia Saudita y Turquía participaron en las consultas.

“Estamos examinando y ultimando los detalles de cada etapa del proceso diplomático, que esperamos concluir en los próximos días. Esto concierne al método y al marco de trabajo”, añadió Baqai.

El vocero, sin embargo, desmintió haber recibido un ultimátum por parte de Trump: Irán “nunca acepta ultimátums”, sostuvo.

Una “guerra regional”

El Líder Supremo de Irán,
El Líder Supremo de Irán, Ayatolá Ali Jamenei. Jamenei alertó sobre una "guerra regional" en caso de una acción militar estadounidense. (Oficina del Líder Supremo iraní vía REUTERS)

En la víspera, el líder supremo iraní, Alí Khamenei, amenazó con desatar una “guerra regional” en caso de una acción militar estadounidense.

Según la agencia Tasnim, que citó una fuente bien informada, aún no se han fijado el lugar ni la fecha pero las conversaciones probablemente se celebrarán a alto nivel.

Así, del lado iraní participaría el canciller Abás Araqchi, y del lado estadounidense, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

Las dos partes mantuvieron una breve ronda de conversaciones en 2025, antes de la guerra de 12 días desencadenada en junio por Israel.

Esas conversaciones se estancaron en la cuestión del enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos exige que Irán renuncie por completo a enriquecimiento, algo a lo que Teherán se niega, alegando su derecho en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que es signatario.

“El presidente Trump dice ‘no a las armas nucleares’ y estamos totalmente de acuerdo con ese punto. (...) Por supuesto, a cambio, esperamos un levantamiento de las sanciones”, dijo Araqchi el domingo.

“Así que este acuerdo es posible. No hablamos de cosas imposibles”, insistió.

Países occidentales sospechan que la República Islámica pretende dotarse del arma atómica, algo que Teherán desmiente.

Detención de extranjeros

Coranes quemados de la mezquita
Coranes quemados de la mezquita Beheshti, en Teherán, durante las protestas. Más de 42.000 personas fueron detenidas, según una ONG con sede en EEUU. (EFE/Jaime León)

En tanto, en Irán, la represión continúa.

La televisión estatal reportó este lunes que cuatro ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no se ha precisado, fueron detenidos por “participación en los disturbios”.

Según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, más de 42.000 personas fueron detenidas durante las protestas.

Además, la entidad afirma que pudo confirmar 6.842 muertos, en su mayoría manifestantes, aunque advirtió que el número de fallecidos podría ser mucho mayor.

Las autoridades iraníes reconocen la muerte de miles de personas, pero afirman que la gran mayoría eran agentes de seguridad o personas que pasaban por allí y que fueron asesinadas por “terroristas”.

De acuerdo con el gobierno, la oleada de protestas fue una operación orquestada por Estados Unidos e Israel.

En tanto, los embajadores de países europeos en Teherán fueron convocados después de que la Unión Europea (UE) decidiera designar a los Guardianes de la Revolución como “organización terrorista

Sin embargo, Baqai advirtió este lunes que la convocatoria de los embajadores constituye “una medida mínima” antes de que se anuncien otras represalias próximamente.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

IránMasud PezeshkianAlí KhameneiPrograma nuclear iraníAcuerdo nuclearCrisis en IránProtestas en IránRepresión en IránEstados UnidosDonald TrumpGuerra en Medio OrienteUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Las Fuerzas Armadas de Polonia denunciaron la intrusión de globos desde Bielorrusia por tercera noche consecutiva

Las autoridades implementaron cierres para la aviación civil tras detectar múltiples incidentes seguidos. La estrategia es considerada por Europa como una táctica híbrida en la que también se involucra Rusia

Las Fuerzas Armadas de Polonia

Un estudio determinó qué fenómenos meteorológicos favorecieron la sequía en Marte

El hallazgo reciente aportó nuevos datos sobre la influencia de eventos intensos pero locales, presentes en los veranos marcianos

Un estudio determinó qué fenómenos

El presidente surcoreano dijo que el Grammy de “K-Pop Demon Hunters” es un “valioso logro” para su país

El reconocimiento internacional a la producción de animación con música ha sido saludado por el presidente Lee Jae-myung, quien subrayó el trabajo del equipo y la relevancia del galardón

El presidente surcoreano dijo que

El Kremlin confirmó que las negociaciones tripartitas sobre Ucrania se reanudarán este miércoles en Abu Dhabi

La segunda ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar en el emirato, a menos de dos semanas del cuarto aniversario de la invasión rusa. Se centrarán en la cuestión territorial, principal obstáculo para un acuerdo de paz

El Kremlin confirmó que las

El cruce de Rafah que conecta Gaza y Egipto reabrió para el paso limitado de personas en ambas direcciones

La reactivación de la frontera representa un avance en las negociaciones tras el alto el fuego. Las operaciones se realizan bajo estrictas condiciones con presencia de observadores internacionales

El cruce de Rafah que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presidente Gustavo Petro ya está

Presidente Gustavo Petro ya está en Washington D.C, siga EN VIVO las últimas noticias, previo a su reunión con Trump: esta es su agenda del 2 de febrero

Sarampión en CDMX: Congreso descarta escasez de vacunas ante aumento de casos

‘La Mañanera’ de hoy lunes 2 de febrero | En vivo

El fondo estadounidense que controla Flybondi y OCA anunció cambios en las cúpulas de las dos empresas

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

INFOBAE AMÉRICA
Mercado laboral panameño muestra señales

Mercado laboral panameño muestra señales mixtas al iniciar 2026

La Fundación Pasqual Maragall pide replantear la gestión del Alzheimer en el SNS ante la llegada de nuevos fármacos

Argentina pagará este lunes más de 674 millones de euros al FMI con apoyo de Estados Unidos

El Ejército de Israel mata a un supuesto miembro de Hezbolá en un nuevo bombardeo contra Líbano

China reivindica a Rusia como "socio estratégico" para una nueva era

ENTRETENIMIENTO

“Recuperé casi 900 gramos enseguida”:

“Recuperé casi 900 gramos enseguida”: cómo Oprah Winfrey entendió que su lucha con el peso no era falta de disciplina

El Dalai Lama recibió su primer Grammy a los 90 años

El presidente surcoreano dijo que el Grammy de “K-Pop Demon Hunters” es un “valioso logro” para su país

Trump criticó los premios Grammy y exigió a Trevor Noah que aclare sus dichos sobre la isla de Epstein

El thriller británico que pone en jaque a los fondos de pensiones