España

Audiencias de enero: Antena 3 domina, La 1 brilla y Telecinco sigue sin despegar

La televisión española cierra un mes marcado por récords históricos, estrenos y el reinado de los programas de Atresmedia

David Broncano, Roberto Leal y
David Broncano, Roberto Leal y Jorge Javier Vázquez en una composición fotográfica. (Infobae)

Enero ha cerrado con movimientos claros en la parrilla televisiva española. Antena 3 mantiene su dominio con un 12,9% de cuota de pantalla, consolidando más de año y medio en lo más alto del ranking, mientras La 1 firma su mejor enero en 14 años con un 12,2%. Telecinco, por su parte, no logra remontar a pesar de una batería de estrenos estratégicos.

El aumento del consumo televisivo, que creció un 4,2% respecto a diciembre, ha beneficiado sobre todo a la cadena de Atresmedia, que ha sabido equilibrar programación rentable y audiencias altas.

En enero, Antena 3 no necesitó disparar su arsenal de estrenos: los nuevos programas como Nos vamos de madre con Roberto Leal, la sexta edición de El desafío y Atrapa un millón consolidaron su presencia sin comprometer la rentabilidad.

Antena 3, firme líder en todas las franjas

La cadena se mantuvo líder especialmente en sobremesa y prime time, las franjas más relevantes. La fortaleza de su parrilla diaria quedó reflejada en el éxito de programas como Pasapalabra, El Hormiguero, La ruleta de la suerte y El desafío, todos entre los más vistos del mes gracias al llamado “efecto bote”.

Edgar, concursante de 'La ruleta de la suerte'.
Edgar, concursante de 'La ruleta de la suerte'. (Antena 3)

Los informativos volvieron a ser un pilar indiscutible. Antena 3 Noticias 1, con Sandra Golpe, firmó un 24% de share y 2.321.000 espectadores, su mejor enero en 20 años. Vicente Vallés, al frente de Antena 3 Noticias 2, mantuvo también cifras sobresalientes (18,8% y 2.319.000 espectadores), en un mes marcado por la detención de Nicolás Maduro y la tragedia de Adamuz.

La 1 se luce, pero no supera a la competencia

El canal público sigue en buen momento gracias a la programación de Navidad y a estrenos recientes como Decomasters, The Floor y Crossobar. Además, eventos como el batacazo del Real Madrid en Albacete impulsaron sus cifras hasta superar los 3,5 millones de espectadores, la emisión más vista del mes.

Chenoa en la presentación de 'The Floor'.
Chenoa en la presentación de 'The Floor'. (RTVE)

La franja matinal sigue siendo su punto fuerte, con Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz liderando, y Directo al grano alcanzando un 11,1% de share. Sin embargo, en prime time los resultados no fueron suficientes para desbancar a Antena 3, con programas como El Hormiguero de Pablo Motos imponiéndose con 14,4% de cuota frente al 10,8% del show de Broncano.

Entrevista a Roberto Leal

Telecinco sigue en horas bajas pese a sus estrenos

La cadena privada ha intentado levantar el vuelo con hasta seis nuevas propuestas: GH DÚO, La isla de las tentaciones, Casados a primera vista, Pura sangre y especiales como El precio de…. Aun así, enero no fue favorable: la media mensual se situó en 8,5%.

El prime time ofreció algunos destellos de éxito, como GH DÚO, que llegó al 14,9% de share, y Casados a primera vista, con un prometedor 14,1% en sus dos primeras entregas. Pura sangre también rindió por encima de lo esperado con 11% pese a emitirse después de las 23:00. Sin embargo, programas consolidados como Got Talent muestran signos de desgaste, cediendo terreno frente a rivales directos.

Cuatro supera a laSexta y consolida su estrategia

Risto Mejide, en 'Todo es mentira'.
Risto Mejide, en 'Todo es mentira'. (Mediaset España)

Cuatro volvió a imponerse frente a laSexta por segundo mes consecutivo, con 6,1% de share, frente al 6% del canal de Atresmedia. La fórmula se mantiene: actualidad bien dosificada con presentadores de referencia como Nacho Abad (En boca de todos), Risto Mejide (Todo es mentira) e Iker Jiménez (Horizonte), que mantienen enganchada a la audiencia con análisis, entrevistas y debates.

Enero confirma que Antena 3 domina la televisión española, con La 1 consolidando su mejor enero en más de una década y Telecinco necesitando reinventar su estrategia. La batalla por la audiencia continúa, pero los primeros datos del año muestran que la programación rentable, combinada con programas estrella e informativos potentes, sigue siendo la clave para mantenerse en lo más alto.

