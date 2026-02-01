Luna llena de febrero 2026: cómo será y a qué hora se puede ver en España el primer gran evento astrológico del mes

Imagen de recurso de la luna llena. (FLICKR)

Con la llegada de febrero, el frío y las precipitaciones se van a volver parte de la rutina de la mayoría de españoles. De hecho, ya han llegado diferentes borrascas a la península, entre las que se encuentran Kristin, Joseph y Leonardo. Sin embargo, uno de los eventos más llamativos a nivel astrológico será la Luna de Nieve.

Este fenómeno, que se repite cada año, tiene marcada su fecha en el calendario de los aficionados a la astronomía por su atractivo visual. No obstante, su observación dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas, que podrían dificultar la visibilidad en algunas zonas del país durante el fin de semana. La Luna de Nieve hará su aparición este domingo 1 de febrero y se convertirá en la segunda luna llena del año.

A diferencia de otros eventos, el satélite será el único protagonista. Su nombre no responde a ninguna alteración física, sino a una tradición heredada de los pueblos nativos de América del Norte, que asociaban la luna llena de febrero con el periodo de mayores nevadas del año.

Febrero ha sido históricamente un mes marcado por el invierno más crudo, algo que este año se ha adelantado con la llegada de la nieve a numerosos puntos de la geografía española en los últimos días de enero.

Desde el punto de vista astronómico, la Luna de Nieve no presenta características excepcionales. Se trata del momento en el que el satélite se sitúa en oposición al Sol, con la Tierra entre ambos cuerpos, lo que permite que su cara visible quede completamente iluminada. Aunque no será una superluna, al ser un perigeo lunar, su distancia a la Tierra hará que se perciba con gran luminosidad si el cielo permanece despejado.

¿A qué hora se puede ver la luna llena de febrero?

El punto de máxima plenitud se alcanzará alrededor de las 23:00 horas, cuando la iluminación del satélite será total. A partir del atardecer, la Luna comenzará a ascender por el horizonte este, ofreciendo un espectáculo visible durante toda la noche del domingo y buena parte de la madrugada del lunes.

Cómo observar la Luna de Nieve en las mejores condiciones

Para disfrutar de la Luna de Nieve en todo su esplendor, es fundamental tener en cuenta varios factores que pueden marcar la diferencia. El primero de ellos es la meteorología, ya que la presencia de nubes asociadas a las borrascas que atraviesan la península podría dificultar la observación en algunas zonas. Por ello, conviene consultar la previsión local y, si es posible, desplazarse a áreas donde se esperen cielos despejados.

Otro aspecto clave es la contaminación lumínica. Alejarse de núcleos urbanos y buscar espacios abiertos, como zonas rurales o miradores elevados, permitirá apreciar mejor el brillo del satélite. La Luna comenzará a ser visible tras el atardecer e iluminnará el cielo durante toda la noche.

No es necesario contar con instrumentos específicos para observarla, ya que se apreciará a simple vista. Sin embargo, unos prismáticos pueden ayudar a distinguir detalles de su superficie y realzar la experiencia.