España

El bar en Chueca donde jugar al ajedrez y tomar cócteles: “Hay quien viene solo y conoce a gente; hemos creado hasta un grupo de WhatsApp”

Alexandra Tivoly aprendió a jugar al ajedrez con su padre y, al llegar a Madrid, quiso crear un espacio como los que ellos frecuentaban en París. Una idea que se ha materializado en Gambit Café

Guardar
Gambit Café abría el pasado
Gambit Café abría el pasado diciembre en el barrio madrileño de Chueca (Cedida)

Alfiles, torres, caballos, reyes y reinas vienen al Gambit Café a charlar y tomarse un martini. Es la imagen mental que genera este recién inaugurado local de Chueca (Calle Barco, 26), un café-bar donde el ajedrez se quita su disfraz de afición ‘nerd’ para vestirse como la tendencia más cool del momento.

Era esta precisamente la aspiración de Alexandra Tivoly cuando se lanzó a abrir este espacio, un lugar que busca recuperar la magia del encuentro cara a cara, del estar presente y de compartir momentos por medio de este juego milenario. “En París siempre iba a un bar así con mi padre, que es muy aficionado, aunque yo, en realidad, no juego muy bien”, cuenta Tivoly entre risas a Infobae. La joven emprendedora francesa de 26 años se mudó hace dos a Madrid a trabajar en el mundo de la banca y descubrió un vacío en la capital. Y así nació Gambit Café.

En total son más de 100 m² diseñados por y para el juego, mesas a medida que permiten competir cómodamente con nuestro acompañante mientras se disfruta de una copa o algo de picar. La tarifa para jugar es de 3 euros (sin límite de partidas ni tiempo). A cambio, los clientes pueden instalarse el tiempo que deseen para enfrentarse a amigos, desconocidos o incluso retar al azar. También organizan torneos y planean albergar clases, para que todo el mundo pueda iniciarse, noches temáticas, charlas con jugadores profesionales...

Alexandra Tivoly, fundadora de Gambit
Alexandra Tivoly, fundadora de Gambit Café (Cedida)

No le han faltado clientes desde que, en diciembre, abrió la persiana por primera vez. “Hay dos cosas que han ayudado un montón al mundo del ajedrez: la serie de Gambito de Dama y el COVID. Mucha gente se metió en el ajedrez durante el COVID, pero de forma online”, asegura la fundadora. Porque, en un contexto en el que muchos buscan alternativas a la vida nocturna tradicional, los juegos de mesa están viviendo un auténtico renacimiento. “Antes era visto como un deporte nerd; ahora, ser nerd es cool, sentencia la joven empresaria.

“Antes era visto como un deporte nerd; ahora, ser nerd es cool”

Quizá esta moda explica que, alrededor de este tipo de locales, se cree una comunidad que excede los límites de la simple clientela. “Hay quien viene solo y conoce a gente jugando; hemos creado hasta un grupo de WhatsApp para venir y quedar a jugar”, explica la fundadora, a quien le gustaría que su audiencia encontrara un equilibrio en el que todos se sientan bienvenidos. Expertos y aficionados, grandes y pequeños, hombres y mujeres.

“Vienen muchos hombres, pero estoy intentando atraer a más chicas”. Muchas juegan, sí, pero parece que todavía nos encontramos ante un juego estereotípicamente masculino. “Hemos hecho tres torneos y en el último de este finde era la primera vez que venían chicas. Entonces bueno, están empezando”. Para quienes no estén familiarizados con las normas de juego, Alexandra veía importante hacerles sentir incluidos, con unas plantillas repartidas entre las mesas que nos ayudan a atrevernos con los primeros movimientos.

Interior del Gambit Café (Cedida)
Interior del Gambit Café (Cedida)

Un cóctel y algo para picar

Aquí se puede jugar, aprender, observar o simplemente disfrutar del ambiente. O, por supuesto, venir a disfrutar de un buen Martini. Porque nada acompaña a una partida como un buen cóctel, desde Gambit Café han diseñado una oferta líquida llena de referencias clásicas como el Mojito, la Margarita, la Caipirinha, el Negroni o el Espresso Martini, entre otros, además de otras propuestas más especiales como el Pornstar Martini, el Whisky Sour, la Paloma o el Pisco Sour.

Y para picar mientras tanto, hummus, pincho de tortilla de patatas, gilda, tabla de embutidos, sandwiches y tabla de queso feta con aceitunas o frutas. La tarde también es momento ideal para el juego y, por eso, a esta propuesta se suma una amplia variedad de cafés de especialidad –como el Double Espresso, el Café con Leche, el Capuccino, el Iced Latte, el Frappé o el Affogato–; y opciones sin alcohol. En la parte dulce, se ofrecen opciones como cheesecake, brownie, cookies, helados o tarta de zanahoria.

Temas Relacionados

RestaurantesRestaurantes EspañaMadridEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Si el Gobierno quiere recibir el 100% de los fondos del quinto pago de los fondos Next Generation debe implantar la subida del impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública

Los 1.100 millones de fondos

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

Una clienta de la tienda online del gigante de Inditex relata cómo intentaron engañarla usando canales y cuentas falsas de la firma. Los estafadores detectaron su malestar en X.

Los sofisticados estafadores que se

Una psicóloga forense ve “imposible” que el hombre que mató al amigo de su hijo de 13 años lo hiciese por un brote de locura: “No aparece de repente”

Consultada por este medio, Ruth Pérez apunta que, aunque no hay información suficiente sobre el caso, “tendría que haber evidencia previa” de una enfermedad mental y un trastorno como el que provocaría algo así “no pasa desapercibido”

Una psicóloga forense ve “imposible”

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Un estudio de Remitly revela qué ciudades combinan precios más bajos y mayor oferta de vivienda en un mercado marcado por las subidas y la escasez

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles

España apuesta por la regularización masiva de migrantes en época de ‘cierre de fronteras’ en Europa: “Provee al país de orden”

Mientras otros países refuerzan sus fronteras, España apuesta por “garantizar derechos” de medio millón de personas

España apuesta por la regularización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”