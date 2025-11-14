España

Un libro sacude a la Casa Real noruega: las acusaciones que apuntan a Mette-Marit por encubrir a su hijo Marius

El libro de la periodista Kjersti Kvam reabre la polémica al describir cómo la princesa habría intervenido para minimizar las consecuencias de los escándalos de su hijo

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la princesa Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby. EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT[NORWAY OUT]

El lanzamiento de Fuera de control, el nuevo libro de la periodista noruega Kjersti Kvam, ha reavivado la polémica en torno a Marius Borg y ha colocado a su madre, la princesa Mette-Marit, en una posición extremadamente delicada dentro de la Casa Real noruega. La obra indaga en la vida del hijo mayor de la heredera al trono, en su situación judicial —será juzgado por 32 delitos de índole sexual a comienzos del próximo año— y en el papel que la princesa habría desempeñado durante los años en los que comenzaron a aparecer los primeros indicios de comportamientos inapropiados.

Aunque el foco del libro es Marius, la figura de Mette-Marit queda fuertemente cuestionada. Periodistas del medio alemán Bunte, que han tenido acceso al contenido, aseguran que la princesa “ha perdido de vista su papel institucional en lo que respecta a la protección de su hijo. Lo defendió hasta que la situación se descontroló, llegando incluso a encubrir repetidamente los escándalos que rodeaban a su hijo mayor”. Según estas mismas fuentes, la princesa habría llegado a “utilizar su posición dentro de la monarquía para mitigar las consecuencias y perdió de vista su papel en el sistema”.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Uno de los episodios más controvertidos relatados en Fuera de control sitúa a Mette-Marit en el apartamento donde se produjo el incidente que destapó la carrera delictiva de Marius, en agosto de 2024. La autora afirma que la princesa acudió allí para “limpiar cualquier indicio de responsabilidad”. Kvam sostiene además que, cuando Marius fue arrestado por primera vez ese mismo mes, la policía de Oslo contactó inmediatamente con su madre: “La princesa regresó entonces a casa y limpió a fondo la vivienda antes de que se llevaran a su hijo”.

La polémica crece con otro detalle citado por Bunte: el teléfono móvil del joven fue hallado “dañado y entregado en la comisaría sin tarjeta SIM, lo que dio pie a especulaciones”. Un elemento más que suma presión a la institución y que complica, todavía más, la imagen pública de la heredera.

Las graves acusaciones contra Marius Borg

El escándalo más grave estalló cuando Marius Borg Høiby fue detenido en agosto de 2024, tras ser acusado de comportamientos machistas y abusos contra su expareja. Aquella primera detención abrió la puerta a una investigación que, con el paso de los meses, fue destapando nuevas denuncias y un historial cada vez más alarmante. Hoy, el hijo de la princesa Mette-Marit se enfrenta a un total de 32 cargos que incluyen cuatro violaciones, agresiones físicas, resistencia a la autoridad y varias infracciones de tráfico.

Marius Borg Hoiby de Noruega
Marius Borg Hoiby de Noruega y la princesa heredera Mette-Marit en Oslo, 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB via AP, archivo)

Con 28 años, Marius podría afrontar hasta diez años de prisión si el juicio, que comenzará en enero de 2026, concluye con una sentencia en su contra. Aunque la Casa Real noruega ha optado por mantener un estricto silencio ante la situación, el hermetismo institucional contrasta con la inquietud que el caso genera en el entorno más cercano de la familia. De hecho, a pesar de que este pasado verano han intentado conservar cierta normalidad disfrutando de unas vacaciones juntos, existe la sensación de que podrían haber sido las últimas que compartan con el joven Maris Borg.

