Aryna Sabalenka, la número uno del tenis que conquistó la cima tras el duelo por su padre, la presión y la pérdida de su expareja

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras ganar su partido de tercera ronda contra la austriaca Anastasia Potapova (REUTERS/Edgar Su).

La historia de Aryna Sabalenka, actual líder del ranking mundial femenino, no puede entenderse únicamente a través de estadísticas, títulos y cifras millonarias. Detrás de su tenis arrollador, de su carácter volcánico y de su dominio en las grandes citas, se esconde un recorrido vital atravesado por golpes emocionales profundos que han moldeado tanto a la deportista como a la persona.

Nacida el 5 de mayo de 1998 en Minsk, Sabalenka creció como hija única en una familia donde el deporte ocupaba un lugar central. Su padre, Sergey Sabalenka, exjugador profesional de hockey sobre hielo, fue quien la introdujo en el tenis y quien intuyó, desde muy pronto, que aquella niña de golpeo potente y espíritu competitivo podía llegar lejos. Él diseñó gran parte de su camino, inculcándole disciplina, ambición y resistencia mental. Su madre, Yuliya, ha representado siempre el contrapeso silencioso: la estabilidad emocional y la discreción necesarias para sostener una carrera de máxima exigencia.

El primer gran quiebre en su vida llegó en noviembre de 2019, cuando su padre falleció de forma repentina a los 43 años a causa de una meningitis. Aryna tenía entonces solo 21 años. La pérdida fue devastadora: se marchaba su referente, su entrenador emocional y la persona que soñaba con verla alcanzar el número uno del mundo. Desde ese momento, cada victoria adquirió un significado distinto. Competir dejó de ser solo una ambición deportiva para convertirse en una manera de honrar una promesa.

Sus primeros años en la élite no fueron sencillos. Entre 2021 y 2022, Sabalenka atravesó una etapa marcada por la inestabilidad mental y los problemas con el saque, especialmente una sucesión de dobles faltas que ponían en riesgo su continuidad entre las mejores. Lejos de rendirse, decidió reconstruirse. Ajustó su técnica, trabajó su fortaleza psicológica y convirtió su potencia natural en una herramienta controlada y letal. El resultado fue una transformación radical que la llevó a conquistar tres títulos de Grand Slam y a instalarse de forma permanente en la cima del tenis mundial.

Su relación con Konstantin Koltsov

Sin embargo, el segundo revés llegó tras su relación con Konstantin Koltsov, exjugador profesional de hockey y posteriormente entrenador. Ambos compartían una vida marcada por la alta competición y la presión constante del deporte de élite. Según la revista People, su relación comenzó en 2021, muy visible en redes sociales y en los grandes torneos, donde Koltsov solía acompañarla desde la grada.

Konstantin Koltsov y Aryna Sabalenka (REDES SOCIALES).

La tragedia volvió a irrumpir el 18 de marzo de 2024, cuando Koltsov falleció en Miami a los 42 años. Las autoridades locales informaron de un fallecimiento que apuntaba a un “aparente suicidio” tras caer desde el balcón de un hotel en un supuesto estado de embriaguez. La noticia conmocionó al entorno deportivo y golpeó de lleno a Sabalenka, que posteriormente confirmó que la pareja estaba separada en el momento del suceso. Aun así, definió lo ocurrido como una pérdida devastadora y una experiencia imposible de asimilar de forma inmediata.

Koltsov, que había representado a Bielorrusia en dos Juegos Olímpicos y jugado en la NHL, dejaba además tres hijos fruto de su matrimonio anterior. Su muerte generó versiones contradictorias en torno a las causas, alimentando un debate mediático que añadió más presión a un momento ya de por sí delicado para la tenista.

Aryna Sabalenka habló por primera vez de la muerte de su ex novio, Konstantin Koltsov

Su nueva vida de éxito

Pese al dolor, Sabalenka continuó compitiendo, fiel a una mentalidad que ha construido a base de resistencia. Fuera de la pista, encuentra equilibrio en el entrenamiento de fuerza, el boxeo y actividades que le permiten canalizar la tensión. También se apoya en su entorno y en amistades dentro del circuito. Su relación distendida con Carlos Alcaraz, con quien comparte fecha de nacimiento, ha sido una muestra de esa complicidad que humaniza a las grandes estrellas del tenis.

En 2024, la bielorrusa inició una nueva etapa personal junto al empresario brasileño Georgios Frangulis, fundador de una exitosa firma internacional vinculada al açaí. Presente en varios torneos, Frangulis se ha convertido en un apoyo visible en su día a día, acompañándola en una fase de estabilidad emocional renovada.

Aryna Sabalenka y Georgios Frangulis (INSTAGRAM).

Además, la joven amasa un patrimonio envidiable: más de 45 millones de dólares en premios, más de veinte títulos individuales y triunfos consecutivos en el Open de Australia, además del US Open. De esta manera, y aunque queda por conocer si se llevará el título que disputa este 31 de enero en Melburne, Sabalenka ya ha cumplido todos los sueños que una vez se propuso.