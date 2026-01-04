Deportes

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

La polaca Iga Swiatek apuntó contra el formato del histórico duelo que se volvió a organizar y que enfrentó a la bielorrusa con Nick Kyrgios

Guardar
Sabalenka durante su presentación en
Sabalenka durante su presentación en la Batalla de los Sexos contra Kyrgios (Christopher Pike/Pool via REUTERS)

Iga Swiatek, número dos del tenis mundial, lanzó una furiosa crítica a la reciente Batalla de los Sexos celebrada en Dubái, donde Aryna Sabalenka se enfrentó al australiano Nick Kyrgios bajo un formato de exhibición y con reglas especiales. La jugadora polaca cuestionó el valor de este evento para el tenis femenino y rechazó la idea de que estos encuentros sean necesarios para el desarrollo del circuito.

“No, no lo he visto porque no veo cosas así”, declaró Swiatek en el marco de la United Cup, al ser consultada sobre el partido. Por su parte, la ex número 1 del mundo aseguró que, aunque la exhibición atrajo cierta atención, la consideró como “entretenimiento”, sin impacto en cambios sociales ni en temas importantes.

La tenista polaca destacó que el evento en Dubái apenas comparte el nombre con el histórico partido de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs. Según Swiatek, “el tenis femenino se sostiene por sí solo ahora” y no necesita compararse con el circuito masculino. Durante la charla con la prensa, destacó que hay “muchos grandes atletas y grandes historias” en el circuito femenino, por lo que convertir estos espectáculos en hechos trascendentales no resulta necesario.

Por su parte, la propia King estuvo de acuerdo con la polaca. “La única similitud es que uno es niño y el otro niña. Eso es todo. Todo lo demás, no. El nuestro se centraba en el cambio social; culturalmente, en cómo estábamos en 1973. Este no”, dijo la ex tenista que se convirtió en una leyenda de la disciplina.

Swiatek apuntó contra el partido
Swiatek apuntó contra el partido exhibición que jugaron Sabalenka y Kyrgios (REUTERS/Stephanie Lecocq)

De cara a su participación en uno de los torneos que sirven para abrir el nuevo año, Swiatek remarcó que para ella, este tipo de eventos si pueden contribuir a mejorar el desarrollo del tenis para las mujeres. “Creo que eventos como esta, la United Cup, unen al tenis y los fanáticos de la WTA y de la ATP pueden ver este evento con mucho entusiasmo. Al ver también a jugadores individuales que normalmente no tienen espacio para jugar dobles mixtos juntos, jugando este tipo de partidos, creo que esto es lo que hace que nuestro deporte sea mucho más interesante y mejor”, apuntó la polaca de 24 años ganadora de seis títulos de Grand Slam.

La espectacularidad dominó la escena en la cuarta edición de la Batalla de los Sexos. Más allá de la victoria del australiano por un doble 6-3, la jornada tuvo la respuesta eufórica del público ante el espectáculo ofrecido y dejó instalada la expectativa sobre un posible regreso del australiano al circuito profesional en 2026.

Hacia el cierre del encuentro, Sabalenka resistió hasta el límite frente a los ataques de Kyrgios, salvando bolas de partido y desplegando voleas que impresionaron incluso al propio rival. El australiano, conocido por su creatividad en la pista, aseguró sus servicios en los momentos decisivos y selló su triunfo tras 1 hora y 16 minutos de partido. Los juegos finales evidenciaron márgenes ajustados, con ambos tenistas llevando al máximo la dinámica del espectáculo.

Sabalenka y Kyrgios tras el
Sabalenka y Kyrgios tras el partido (Christopher Pike/Pool via REUTERS)

La organización introdujo reglas especiales: no se realizaron cambios de lado entre sets, y cada jugador dispuso de un solo servicio por punto. Si fallaban el primer saque, perdían el punto de inmediato. Además, el lado de la pista en el que jugó Sabalenka se redujo en un 9% respecto a las dimensiones estándar, una medida adoptada para equiparar las condiciones y resaltar el talento de ambos.

Sabalenka, actual número 1 del mundo de la WTA, mantuvo el protagonismo con su enfoque en el show. Durante los descansos, protagonizó un momento de baile al ritmo de “La Macarena”. El público también celebró su entrada inicial, ya que apareció en la pista luciendo una chaqueta brillante mientras sonaba “Eye of the Tiger” (conocida canción de la saga Rocky), gesto que marcó el tono animado de la jornada.

El evento reunió a figuras mediáticas y se centró en atraer a una audiencia diversa, equilibrando el alto nivel técnico con un ambiente festivo. Sabalenka dejó una imagen contundente por su agresividad y su capacidad para elevar la exigencia de la prueba, mientras Kyrgios amplió la expectativa en torno a su futuro retorno competitivo.

Temas Relacionados

Iga SwiatekAryna SabalenkaNick KyrgiosBillie Jean KingBatalla de los SexostenisWTA

Últimas Noticias

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

El boxeador, que recientemente fue dado de alta, se pronunció a través de sus redes sociales

El primer mensaje de Anthony

El violento choque “cara a cara” entre dos jugadores en un partido de la NBA que generó preocupación

LaMelo Ball y Jalen Smith fueron los protagonistas de la acción durante el duelo entre Charlotte Hornets y Chicago Bulls

El violento choque “cara a

El video nunca visto de Maradona en un partido de básquet a beneficio: sus deslumbrantes jugadas

El astro argentino participó de un encuentro en el que se enfrentaron el equipo de fútbol y el de baloncesto del Napoli

El video nunca visto de

Quiénes son los argentinos que jugarán el ATP de Hong Kong

Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone estrenarán la temporada 2026 este lunes

Quiénes son los argentinos que

FC Supra du Québec: el club que cerró la puerta a los foráneos para revolucionar el fútbol local

La nueva franquicia de la Canadian Premier League adoptará el modelo del Athletic de Bilbao y apostará exclusivamente por jugadores nacidos o formados en la provincia

FC Supra du Québec: el
DEPORTES
El primer mensaje de Anthony

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

El violento choque “cara a cara” entre dos jugadores en un partido de la NBA que generó preocupación

El video nunca visto de Maradona en un partido de básquet a beneficio: sus deslumbrantes jugadas

Quiénes son los argentinos que jugarán el ATP de Hong Kong

FC Supra du Québec: el club que cerró la puerta a los foráneos para revolucionar el fútbol local

TELESHOW
Mirtha Legrand fue a ver

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

Gustavo Bermúdez regresa a los escenarios en Mar del Plata después de 30 años: “Como si fuera ayer”

Catherine Fulop celebró la captura de Maduro: “Es un muy buen paso hacia la libertad”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Corea del

El presidente de Corea del Sur inicia una visita de Estado a China en medio de las crecientes tensiones regionales

Una extraña baba rosada apareció en playas de Tasmania y genera preocupación entre científicos por su posible impacto ambiental

Tragedia en Suiza: ya son 24 las víctimas identificadas tras el incendio en el bar de Crans-Montana

Volodimir Zelensky aseguró que EEUU “sabe cómo tratar a los dictadores” tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas

El dictador Ortega repite una estrategia de propaganda de Somoza y utiliza la imagen de uno de sus nietos en un billete de lotería