La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

Sabalenka durante su presentación en la Batalla de los Sexos contra Kyrgios (Christopher Pike/Pool via REUTERS)

Iga Swiatek, número dos del tenis mundial, lanzó una furiosa crítica a la reciente Batalla de los Sexos celebrada en Dubái, donde Aryna Sabalenka se enfrentó al australiano Nick Kyrgios bajo un formato de exhibición y con reglas especiales. La jugadora polaca cuestionó el valor de este evento para el tenis femenino y rechazó la idea de que estos encuentros sean necesarios para el desarrollo del circuito.

“No, no lo he visto porque no veo cosas así”, declaró Swiatek en el marco de la United Cup, al ser consultada sobre el partido. Por su parte, la ex número 1 del mundo aseguró que, aunque la exhibición atrajo cierta atención, la consideró como “entretenimiento”, sin impacto en cambios sociales ni en temas importantes.

La tenista polaca destacó que el evento en Dubái apenas comparte el nombre con el histórico partido de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs. Según Swiatek, “el tenis femenino se sostiene por sí solo ahora” y no necesita compararse con el circuito masculino. Durante la charla con la prensa, destacó que hay “muchos grandes atletas y grandes historias” en el circuito femenino, por lo que convertir estos espectáculos en hechos trascendentales no resulta necesario.

Por su parte, la propia King estuvo de acuerdo con la polaca. “La única similitud es que uno es niño y el otro niña. Eso es todo. Todo lo demás, no. El nuestro se centraba en el cambio social; culturalmente, en cómo estábamos en 1973. Este no”, dijo la ex tenista que se convirtió en una leyenda de la disciplina.

Swiatek apuntó contra el partido exhibición que jugaron Sabalenka y Kyrgios (REUTERS/Stephanie Lecocq)

De cara a su participación en uno de los torneos que sirven para abrir el nuevo año, Swiatek remarcó que para ella, este tipo de eventos si pueden contribuir a mejorar el desarrollo del tenis para las mujeres. “Creo que eventos como esta, la United Cup, unen al tenis y los fanáticos de la WTA y de la ATP pueden ver este evento con mucho entusiasmo. Al ver también a jugadores individuales que normalmente no tienen espacio para jugar dobles mixtos juntos, jugando este tipo de partidos, creo que esto es lo que hace que nuestro deporte sea mucho más interesante y mejor”, apuntó la polaca de 24 años ganadora de seis títulos de Grand Slam.

La espectacularidad dominó la escena en la cuarta edición de la Batalla de los Sexos. Más allá de la victoria del australiano por un doble 6-3, la jornada tuvo la respuesta eufórica del público ante el espectáculo ofrecido y dejó instalada la expectativa sobre un posible regreso del australiano al circuito profesional en 2026.

Hacia el cierre del encuentro, Sabalenka resistió hasta el límite frente a los ataques de Kyrgios, salvando bolas de partido y desplegando voleas que impresionaron incluso al propio rival. El australiano, conocido por su creatividad en la pista, aseguró sus servicios en los momentos decisivos y selló su triunfo tras 1 hora y 16 minutos de partido. Los juegos finales evidenciaron márgenes ajustados, con ambos tenistas llevando al máximo la dinámica del espectáculo.

Sabalenka y Kyrgios tras el partido (Christopher Pike/Pool via REUTERS)

La organización introdujo reglas especiales: no se realizaron cambios de lado entre sets, y cada jugador dispuso de un solo servicio por punto. Si fallaban el primer saque, perdían el punto de inmediato. Además, el lado de la pista en el que jugó Sabalenka se redujo en un 9% respecto a las dimensiones estándar, una medida adoptada para equiparar las condiciones y resaltar el talento de ambos.

Sabalenka, actual número 1 del mundo de la WTA, mantuvo el protagonismo con su enfoque en el show. Durante los descansos, protagonizó un momento de baile al ritmo de “La Macarena”. El público también celebró su entrada inicial, ya que apareció en la pista luciendo una chaqueta brillante mientras sonaba “Eye of the Tiger” (conocida canción de la saga Rocky), gesto que marcó el tono animado de la jornada.

El evento reunió a figuras mediáticas y se centró en atraer a una audiencia diversa, equilibrando el alto nivel técnico con un ambiente festivo. Sabalenka dejó una imagen contundente por su agresividad y su capacidad para elevar la exigencia de la prueba, mientras Kyrgios amplió la expectativa en torno a su futuro retorno competitivo.