PSOE y Más Madrid diseñan con un alcalde independiente un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

El alcalde de Cercedilla, David Martín, en el centro de la imagen

Cercedilla “corre peligro”. Varias asociaciones ecologistas y colectivos vecinales de este pequeño municipio de la sierra madrileña (7.780 habitantes) han presentado numerosas y trabajadas alegaciones contra el avance del Plan General de Ordenación Urbanística diseñado por el Gobierno local de esta localidad, enclave turístico por excelencia de la zona y con un patrimonio natural destacado, ya que forma parte del Plan Nacional de la Sierra de Guadarrama y es Reserva de la Biosfera. El Ayuntamiento, un tripartito compuesto por el Grupo Independiente de Cercedilla (GIC), el PSOE y Más Madrid, han presentado en este avance el desarrollo urbanístico de la localidad durante los próximos 20 años, que prevé un crecimiento de la población en un 42% y la construcción de 1.200 viviendas en suelo que ahora está protegido. Este mismo alcalde ya autorizó que una inmobiliaria, participada por el fondo Blackstone, pueda construir 36 chalés en un paraje natural del municipio.

“Estamos ante un expansionismo que alimenta las expectativas de enriquecimiento de algunos a través de la especulación urbanística. Cercedilla ha ido perdiendo su carácter rural y también parte de sus atractivos paisajísticos y naturales, lo que ha contribuido también a que su economía se vuelva dependiente de un sector servicios orientado hacia los visitantes y no hacia sus vecinos, con la pérdida de peso que han sufrido la producción local, las explotaciones agropecuarias, sus comercios de proximidad y su vida vecinal”, explican desde Ecologistas en Acción. “Un Plan General de Ordenación Urbana debe ser un instrumento al servicio de la población y sus necesidades. Pero este no ha nacido así, no se ha apoyado sobre ningún proceso de participación ciudadana y sí sobre una previsión de crecimiento demográfico que no es real, es falsa”, matiza Beatriz Egüen, portavoz de la asociación vecinal ‘Entorno Cercedilla’, creada para intentar frenar los errores de este avance diseñado por el Ayuntamiento.

“El actual alcalde es del Grupo Independiente de Cercedilla, partido creado por un regidor franquista, Enrique Espinosa, que luego se presentó con la UCD y luego con el GIC. Bajo su mandato, en 1985, se diseñó el plan urbanístico anterior. Ahora, 40 años después, el avance del nuevo plan es menos proteccionista”, se lamenta José María Pérez, vecino de la localidad, especialista en derecho urbanístico y que también ha presentado sus alegaciones. Y es que este avance prevé la mayor expansión urbana de Cercedilla en su historia, planteando la destrucción de decenas de hectáreas de suelos protegidos.

La Dehesa de los Arroyuelos, donde está previsto construir 36 chalés.

“El nuevo planeamiento compromete seriamente la conservación del paisaje tradicional del piedemonte serrano. Se trata de un mosaico de prados húmedos naturales, cercas de piedra seca y alineaciones de vegetación arbórea y arbustiva, con fresnos y rebollos como especies dominantes, que ha llegado hasta nuestros días gracias a su aprovechamiento ganadero tradicional y a la presencia de suelos con alta capacidad de retención hídrica”, explican desde la Plataforma Ecologista de Madrid, que aglutina a colectivos como la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura.

Desclasificar el 10% de la superficie

Estos son los datos. El avance quiere concentrar los nuevos desarrollos urbanísticos precisamente en estos espacios abiertos, situados mayoritariamente en torno a los arroyos de la Teja, Las Fuentes y La Venta. Además, crea una categoría de suelo no urbanizable de protección especial, que paradójicamente podrá transformarse en urbano. Se trata de una extensa superficie de 4.141.815 metros cuadrados, equivalente al 10,14% de la superficie municipal. “Es decir, bajo el subterfugio de la denominación de suelo no urbanizable de protección especial se crea una gran reserva de suelo urbanizable toda la zona sureste del término municipal hasta las lindes con el de Los Molinos, terminando con los suelos más aptos para la ganadería y para la agricultura, en un ejercicio de irresponsabilidad, insolidario con las futuras generaciones y suicida para con el futuro”, señalan desde la Plataforma Ecologista de Madrid.

El alcalde independiente, David Martín, asegura que no están ante una propuesta desmesurada. “Aunque el avance pone en el horizonte el crecimiento de la localidad en 19 años, un planeamiento como este se desarrolla en 30 años, así que creemos que es razonable construir 1.200 viviendas en 30 años. Y es una propuesta de máximos, no quiere decir que se vayan a hacer las 1.200 viviendas. El avance presentado está orientado a unir varios núcleos del pueblo que hoy están. Hay parcelas no urbanas que están entre dos edificios, donde hoy no se puede construir. Esto, por ejemplo, no tiene sentido”, señala a Infobae. ¿Qué opina su principal socio de Gobierno? Hay que tener en cuenta que el PSOE tiene las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente. Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con María del Carmen Martín Arévalo, edil socialista, para que explique la postura de su grupo ante este proyecto.

Los documentos oficiales revelan que las principales justificaciones del Ayuntamiento incluyen la necesidad de liberar suelo para construir pisos, pero no contempla la edificación de vivienda social, “el único tipo de vivienda que realmente contribuye a facilitar el acceso a un hogar a los sectores más vulnerables de la población, como jóvenes, personas mayores con recursos limitados o personas desahuciadas”, afirman desde la Plataforma Ecologista. El plan clasifica 2.794.865 metros como suelo urbano y 569.992 metros cuadrados como suelo urbanizable, con capacidad para 1.235 nuevas viviendas que, sumadas a las 4.973 existentes, elevarían el parque residencial hasta las 6.208 viviendas en el horizonte de 2042.

Uno de los terrenos de Cercedilla que pasaría a ser suelo urbanizable

“Pero todo esto no sirve, no ayuda a los vecinos de Cercedilla. Un piso de 80 metros cuadrados cuesta 300.000 euros en el municipio. Este nuevo avance del plan no va dirigido a la gente del pueblo, con un problema real de vivienda. Los jóvenes de Cercedilla se van a vivir a El Espinar, en Segovia. El modelo que se pretende es desclasificar suelo para chalés unifamiliares, como segunda residencia para vender en la capital. Quieren atraer población externa con el modelo urbanístico claro de los años 70. Y encima revisten este plan con una especie de lenguaje verde. Porque el Ayuntamiento ha querido presentar su avance del Plan General de Ordenación Urbana bajo el lema ‘Cercedilla, puerta de entrada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama’. Un lema de esta naturaleza no es neutro. Genera una expectativa falsa”, explica el vecino José María Pérez.

Construir 1.200 nuevas viviendas conllevan infraestructuras de urbanización con un coste de más de 26 millones de euros, que tendrían que ser sufragados por las personas propietarias de los suelos que se pretenden reclasificar que, además, “verían incrementados el pago de tributos, como el IBI o la tasa de basuras”, alertan desde Ecologistas en Acción. Y conlleva pasar de las 250 hectáreas destinadas a uso residencial a 310 hectáreas. El Ayuntamiento suma a las 1.235 viviendas de nueva creación las 493 que hay actualmente vacías (1.728 en total), para estimar el crecimiento de población estimada: 3.250 nuevos vecinos para llevar Cercedilla hasta los casi 11.000 habitantes permanentes.

“Esas 1.728 viviendas que se dicen en el Avance son muchas menos de las que de aprobarse el Plan General podrían llegar a construirse, pues con la normativa urbanística actual existe ya una capacidad residencial en Cercedilla para más de 2.000 nuevas viviendas, a sumar a las que plantea el Avance en suelo no urbanizable protegido. Hablamos de un crecimiento insoportable para Cercedilla”, alertan desde Ecologistas en Acción. “El Avance nos revela que hay 130 parcelas en suelo urbano sin edificar de más de 1.000 metros cuadrados, y otras cinco parcelas más de 10.000 metros. Difícilmente se comprende que tal cantidad de suelo urbano edificable no sea suficiente y sea necesario la reclasificación de suelos que en la actualidad no son urbanizables”, señalan en ‘Entorno Cercedilla’.

Javier de Pablo, portavoz del PP de Cercedilla, asegura que “nos han dado muy poca información de este proyecto, el más importante del municipio. Queda mucho para aprobar todo esto. No nos hace mucha gracia un crecimiento masivo. Pero es cierto que tenemos un problema con la vivienda. Yo tengo cuatro hijos y los alquileres en Cercedilla están por las nubes. Pero meter aquí 1.200 viviendas es complicado, formamos parte de un parque nacional”. De Pablo asegura también que aunque PSOE y Más Madrid forman parte del Gobierno local, no pintan nada. “Todo lo maneja el alcalde. Es un cacique. No entiendo cómo el PSOE y Más Madrid se han dejado liar por este tema”. Lo único cierto es que el avance es una propuesta del Ayuntamiento, que lo componen el CIG, el PSOE y Más Madrid.

Y, ¿qué opina Más Madrid? “El Avance del Plan General es un documento inicial, todavía en una fase muy temprana, cuyo objetivo es abrir un proceso de análisis y reflexión sobre el modelo de municipio que queremos a largo plazo. Desde nuestro grupo lo estamos estudiando con prudencia y rigor técnico, con la voluntad de contribuir a mejorarlo y de garantizar que cualquier planeamiento futuro sea compatible con los principios verdes de nuestra formación, con la protección del entorno natural, la calidad de vida de la vecindad y un desarrollo ordenado y sostenible. En este momento no hay decisiones cerradas ni posiciones definitivas", señala Amaia Domingo. “Lo cierto es que el alcalde maneja a la concejala de Urbanismo del PSOE, de 75 años y que no se entera de nada. Y la representante de Más Madrid acaba de llegar. El alcalde ha presentado lo que ha querido”, explican desde el PP.

Poca participación ciudadana

Beatriz Egüen, portavoz de ‘Entorno Cercedilla’, también se pregunta cómo partidos de izquierda apoyan este proyecto. “Más Madrid tiene a su cargo la cartera de participación ciudadana, y aquí nos han presentado un avance ya hecho y con un periodo muy corto para presentar sugerencias estas Navidades. Estamos hablando de retroceder, de desclasificar suelo protegido. Este plan condiciona los valores por los que se conoce este municipio, que vive de la ganadería y el turismo. Nos estamos disparando en un pie”. Los ecologistas también denuncian la confusa terminología que se utiliza en las 2.095 páginas y 41 planos del Avance. “Se nombran a prados, dehesas y arboledas como ‘espacios intersticiales’, ‘espacios residuales’, ‘espacios en estado de degradación’, ‘bordes urbanos irregulares’, como si el destino manifiesto de toda zona rural fuera convertirse en urbana y todo pueblo convertirse en ciudad”, señalan las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción. “Hasta se llegan a definir los ríos y arroyos como ‘barreras urbanas’, lo que va en el sentido contrario a la lógica del territorio”.

Una plaza de Cercedilla (Rafael Bastante - Europa Press)

“Todo muestra que el Avance se inclina por satisfacer los intereses especulativos de una minoría de propietarios del suelo, en beneficio también de los del propio entramado político-especulador, en vez de inclinarse, tal como obliga la legislación, por los intereses generales y los de la mayoría de las vecinas y vecinos”, concluyen los ecologistas. Los vecinos lamentan que no se haya aprobado este trabajo (el diseño del Avance) para abordan otros problemas de servicios e infraestructuras “necesarios y hasta obligatorios”: hacer que el casco urbano de Cercedilla sea transitable para los peatones y para las personas vulnerables o con problemas de movilidad, alejar el tráfico de vehículos del centro, crear parques urbanos, dotarse de arbolado urbano, dotarse de una red completa de alcantarillado, suprimir los pozos negros, los vertidos ilegales de aguas negras y servidas y las fosas sépticas.