Los 3 mejores hospitales de España en Ginecología y Obstetricia, según Forbes

La prestigiosa revista ‘Forbes’ ha evaluado los más de 700 hospitales españoles por especialidades médicas

La revista ‘Forbes’ ha evaluado los más de 700 hospitales españoles por especialidades médicas. (Europa Press)

La sexualidad y reproducción humana es un campo con grandes laguna para muchas personas, especialmente si se habla del cuerpo de la mujer. Es común encontrarse con gente que desconoce el funcionamiento de la menstruación, incluso aunque la sufra cada mes, y que ignore la magnitud de los efectos que pueden tener las relaciones sin protección. Las lagunas se extienden también al campo de la medicina, debido en parte a la pobre investigación realizada durante la historia respecto a problemas femeninos, como puede ser la endometriosis.

En ese sentido, existen multitud de testimonios de mujeres que denuncian el trato sesgado recibido en la consulta, experiencias en las que los profesionales sanitarios ignoraron o subestimaron su dolor e incluso casos de violencia obstétrica durante el parto que dejan secuelas físicas y psicológicas duraderas. Este escenario hace que muchas mujeres se aproximen con cautela al sistema sanitario y se preocupen por dar con centros y profesionales que no solo estén a la vanguardia de la medicina, sino que cuenten con una sensibilidad necesaria para abordar su salud.

La revista ‘Forbes’ ha analizado los más de 700 hospitales españoles para evaluar su trabajo en 12 especialidades médicas diferentes. Tras su investigación, estos son los tres mejores centros en el servicio de Ginecología y Obstetricia.

Hospital Ruber Internacional

Imagen de archivo del Hospital Ruber Internacional. (Quirón Salud)

El Hospital Ruber Internacional, con sede en Madrid, figura entre los principales centros privados de España en el ámbito de la Ginecología y Obstetricia, según Forbes. Su Unidad de la Mujer, bajo la dirección del Dr. Juan José Vidal Peláez, ofrece servicios avanzados y multidisciplinares que abarcan desde la adolescencia hasta la menopausia, con especial foco en obstetricia de alto riesgo y reproducción asistida.

El centro atiende cada año más de 2.000 partos con una atención personalizada. Además, su maternidad es considerada un referente nacional.

Hospital Universitario HM Montepríncipe

HM Montepríncipe. (Europa Press)

Por su parte, el Hospital Universitario HM Montepríncipe, ubicado en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, es reconocido desde Forbes por su enfoque materno-infantil, la existencia de unidades de hospitalización especializadas y una UCI neonatal y de adultos. El centro cuenta con todas las especialidades médico-quirúrgicas en atención pediátrica y de adultos, además de servicios avanzados de diagnóstico.

Este hospital fue el primero de gestión privada en España en obtener la certificación ISO 9001:2008 para todos sus servicios y el primero en la Comunidad de Madrid en ser acreditado como centro universitario, en colaboración con la Universidad CEU San Pablo.

Hospital Universitario Vall d’Hebrón

Fachada del Hospital Vall d’Hebron. (Europa Press)

El Hospital Universitario Vall d’Hebrón, situado en Barcelona, es el tercero mejor valorado por Forbes. El centro figura en el puesto 60 del ranking World’s Best Specialized Hospitals 2026 de Newsweek en Ginecología y Obstetricia y ocupa la cuarta posición a nivel nacional según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco.

Especializado en ginecología oncológica, cirugía endoscópica y el tratamiento de la endometriosis, patología mamaria, suelo pélvico, menopausia y ginecología pediátrica, el hospital desarrolla una intensa labor de investigación biomédica a través del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR). El servicio de Ginecología está dirigido por el doctor Lluís Cabero Roura, referente nacional e internacional en medicina materno-fetal.

