La pista definitiva sobre el bote de ‘Pasapalabra’ y su misteriosa fecha de emisión: Manu y Rosa irán juntos a ‘El Hormiguero’

Rosa y Manu, concursantes de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

La incógnita sobre la fecha precisa en la que Antena 3 emitirá la ansiada victoria de Manu o Rosa en ‘El Rosco’ de Pasapalabra ha motivado diversas especulaciones durante los últimos días, a pesar de que la cadena aún no ha confirmado oficialmente cuándo se producirá ese histórico momento, más allá de “muy pronto”.

Sin embargo, dos indicios recientes por parte del canal han alimentado la expectativa en torno a que el desenlace podría vivirse de forma inminente y, más concretamente, el jueves 5 de febrero. El primer indicio han sido las diferentes promociones emitidas por Antena 3, mientras que el segundo se ha producido este jueves en El Hormiguero.

Como es habitual, Pablo Motos ha dado a conocer la lista de invitados para la próxima semana, y entre ellos figuran los dos concursantes emblemáticos. Más en concreto, el presentador ha avanzado la presencia de Rosa y Manu en su programa el próximo jueves 5 de febrero, lo que ha reforzado la posibilidad de que ese día se produzca la entrega del bote más elevado en la historia del concurso presentado por Roberto Leal, que en la actualidad asciende a más de 2,7 millones de euros.

Entrevista a Roberto Leal

La unión de ‘Pasapalabra’ y ‘El Hormiguero’

Hay un patrón frecuente en el modo en que la cadena organiza estas emisiones especiales: en ocasiones anteriores, los campeones han visitado El Hormiguero en la misma jornada en la que se ha hecho público su logro. Así sucedió con Pablo Díaz, quien fue el primer concursante en completar ‘El Rosco’ en la actual etapa del concurso en Antena 3.

Tres años después, el 15 de mayo de 2024, se repitió la estrategia: Antena 3 emitió el momento en el que Óscar Díaz alcanzaba el gran premio y su posterior aparición junto a Moisés Laguardia en el espacio de Pablo Motos. Este modus operandi ha consolidado la idea de que la visita de Manu y Rosa en El Hormiguero el jueves 5 de febrero podría coincidir con la emisión televisiva de la gran victoria.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

Sin embargo, existen matices a tener en cuenta. La experiencia de Rafa Castaño marca un precedente distinto: aunque fue ganador del bote en prime time el 16 de marzo de 2023, no acudió ese día a El Hormiguero, ya que había sido entrevistado previamente, en diciembre de 2022, junto a Orestes Barbero. Esta excepción introduce un margen de incertidumbre, por lo que aún no puede afirmarse con total seguridad que la entrega del bote de Pasapalabra vaya a producirse el jueves señalado.

Otros indicios más allá de ‘El Hormiguero’

No obstante, se observan otros indicios que refuerzan esta hipótesis. Por un lado, la cadena lleva varios días anunciando el acontecimiento en pantalla, haciendo patente que el esperado momento está próximo a suceder. Además, la franja de prime time de los jueves es, en este momento, la única que permanece libre en la parrilla de Antena 3.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

La semana pasada, ese hueco fue ocupado por el desenlace de La Encrucijada. En lugar de programar el estreno en abierto de otra producción propia, Perdiendo al juicio, cuya promoción está en marcha, la cadena ha optado por emitir la película Mamá o papá. Esta decisión parece buscar evitar la interrupción de su nuevo drama judicial una vez que se conceda el mayor premio de Pasapalabra.