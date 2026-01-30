España

La pista definitiva sobre el bote de ‘Pasapalabra’ y su misteriosa fecha de emisión: Manu y Rosa irán juntos a ‘El Hormiguero’

La visita de la pareja de concursantes a Pablo Motos podría marcar el día en el que uno de los dos se hará con el bote

Guardar
Rosa y Manu, concursantes de
Rosa y Manu, concursantes de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

La incógnita sobre la fecha precisa en la que Antena 3 emitirá la ansiada victoria de Manu o Rosa en ‘El Rosco’ de Pasapalabra ha motivado diversas especulaciones durante los últimos días, a pesar de que la cadena aún no ha confirmado oficialmente cuándo se producirá ese histórico momento, más allá de “muy pronto”.

Sin embargo, dos indicios recientes por parte del canal han alimentado la expectativa en torno a que el desenlace podría vivirse de forma inminente y, más concretamente, el jueves 5 de febrero. El primer indicio han sido las diferentes promociones emitidas por Antena 3, mientras que el segundo se ha producido este jueves en El Hormiguero.

Como es habitual, Pablo Motos ha dado a conocer la lista de invitados para la próxima semana, y entre ellos figuran los dos concursantes emblemáticos. Más en concreto, el presentador ha avanzado la presencia de Rosa y Manu en su programa el próximo jueves 5 de febrero, lo que ha reforzado la posibilidad de que ese día se produzca la entrega del bote más elevado en la historia del concurso presentado por Roberto Leal, que en la actualidad asciende a más de 2,7 millones de euros.

Entrevista a Roberto Leal

La unión de ‘Pasapalabra’ y ‘El Hormiguero’

Hay un patrón frecuente en el modo en que la cadena organiza estas emisiones especiales: en ocasiones anteriores, los campeones han visitado El Hormiguero en la misma jornada en la que se ha hecho público su logro. Así sucedió con Pablo Díaz, quien fue el primer concursante en completar ‘El Rosco’ en la actual etapa del concurso en Antena 3.

Tres años después, el 15 de mayo de 2024, se repitió la estrategia: Antena 3 emitió el momento en el que Óscar Díaz alcanzaba el gran premio y su posterior aparición junto a Moisés Laguardia en el espacio de Pablo Motos. Este modus operandi ha consolidado la idea de que la visita de Manu y Rosa en El Hormiguero el jueves 5 de febrero podría coincidir con la emisión televisiva de la gran victoria.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)
Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

Sin embargo, existen matices a tener en cuenta. La experiencia de Rafa Castaño marca un precedente distinto: aunque fue ganador del bote en prime time el 16 de marzo de 2023, no acudió ese día a El Hormiguero, ya que había sido entrevistado previamente, en diciembre de 2022, junto a Orestes Barbero. Esta excepción introduce un margen de incertidumbre, por lo que aún no puede afirmarse con total seguridad que la entrega del bote de Pasapalabra vaya a producirse el jueves señalado.

Otros indicios más allá de ‘El Hormiguero’

No obstante, se observan otros indicios que refuerzan esta hipótesis. Por un lado, la cadena lleva varios días anunciando el acontecimiento en pantalla, haciendo patente que el esperado momento está próximo a suceder. Además, la franja de prime time de los jueves es, en este momento, la única que permanece libre en la parrilla de Antena 3.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez,
Manu Pascual y Rosa Rodríguez, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

La semana pasada, ese hueco fue ocupado por el desenlace de La Encrucijada. En lugar de programar el estreno en abierto de otra producción propia, Perdiendo al juicio, cuya promoción está en marcha, la cadena ha optado por emitir la película Mamá o papá. Esta decisión parece buscar evitar la interrupción de su nuevo drama judicial una vez que se conceda el mayor premio de Pasapalabra.

Temas Relacionados

PasapalabraAntena 3AtresmediaEl HormigueroPablo MotosTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

La fallecida viajaba en el tren Alvia, concretamente en el segundo vagón, después de haber participado en las oposiciones de prisiones que se celebraron ese mismo domingo en la capital española

Muere la víctima 46 del

Qué fue de Ana Polvorosa, la única actriz de ‘Aida’ que dijo “no” al proyecto de Paco León

Este viernes, 30 de enero, se estrena en la gran pantalla ‘Aída y vuelta’, la película de Paco León que pone el cierre a la que ha sido una de las grandes comedias televisivas de la historia de España

Qué fue de Ana Polvorosa,

Todos los intentos de Mediaset por rellenar el hueco de ‘Sálvame’ y recuperar el liderazgo en las tardes de Telecinco

Tres años después del final del programa estrella de la cadena, Telecinco sigue moviendo piezas en su parrilla para mejorar sus audiencias, con ‘El diario de Jorge’ como su principal acierto

Todos los intentos de Mediaset

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Durante su intervención en la Comisión de Vivienda, la ministra Isabel Rodríguez, ha destacado que esta autonomía destina hasta diez veces más dinero que las gobernadas por el Partido Popular

Cataluña es la Comunidad Autónoma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”