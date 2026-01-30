España

España dedica la mitad que Europa a cuidados y mantiene su sistema con trabajo familiar y migrante dos décadas después de la ley de dependencia

La financiación pública sigue lejos de la media europea, las largas listas de espera persisten y el empleo en el sector se apoya en precariedad e irregularidad, según un informe de Fedea

Guardar
Una trabajadora migrante cuida a
Una trabajadora migrante cuida a un anciano. (Pexels)

España envejece rápido, gasta poco en cuidados de larga duración y sostiene su sistema de dependencia con una red que apenas aparece en los presupuestos públicos: familias sobrecargadas y trabajadores mal remunerados. Un nuevo informe de Fedea, firmado por Sergi Jiménez-Martín y Analía Viola, muestra que, pese a los avances recientes en financiación y reducción de listas de espera, el sistema sigue atrapado en problemas estructurales que amenazan su sostenibilidad. Entre ellos, destacan una inversión claramente inferior a la de los países del entorno y la falta de personal en un sector cada vez más imprescindible.

El estudio llega cuando se cumplen casi 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia, que se creó para que garantizar el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir prestaciones económicas o servicios profesionales de atención, con el objetivo de promover su autonomía y aliviar la carga del cuidado familiar. Dos décadas después, el balance sigue sin ser satisfactorio. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) supuso un cambio de paradigma al universalizar el derecho a recibir cuidados y reducir el carácter marcadamente familiarista que definía al modelo español. Sin embargo, el informe concluye que ese derecho sigue aplicándose de forma desigual y con recursos limitados. España destina entre el 0,9% y el 1% de su PIB a cuidados de larga duración, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,8%) y a una gran distancia de los países del norte de Europa, que invierten entre el 3% y el 4%.

Pese a ello, el sistema ha mostrado mejoras recientes. Desde 2021, el aumento de la financiación estatal ha contribuido a reducir el llamado “limbo de la dependencia”, el periodo en el que miles de personas, aun teniendo reconocido su derecho, no llegan a recibir la prestación a tiempo. Esta cifra ha caído desde máximos históricos hasta algo más de 118.000 personas en 2024. Aun así, si se suman quienes esperan valoración, resolución o la ejecución efectiva del servicio, más de 286.000 personas seguían atrapadas en el circuito administrativo a mediados de 2025.

Los cuidados dependen del empleo precario

Más allá de la financiación y la gestión, el diagnóstico de Fedea pone el foco en un elemento clave: el empleo. El sector de la dependencia ocupa ya a más de 700.000 personas, el 3,2% del empleo total, y crece a un ritmo sostenido. Es, además, un sector sin crisis de demanda en una sociedad que envejece rápidamente. Sin embargo, ese crecimiento se apoya sobre bases frágiles: salarios bajos, alta parcialidad, elevada rotación y una feminización extrema, con las mujeres copando más del 80% de la fuerza laboral.

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

A ello se suma un dato revelador: casi uno de cada cuatro trabajadores del sector ha nacido fuera de España. La dependencia es, hoy, un sector de entrada clave para la población inmigrante. Además, la falta de personal no solo limita la expansión de servicios, sino que explica gran parte de las demoras y del uso intensivo del cuidado informal. Muchos de los cuidados se realizan ya por personas en situación administrativa precaria o directamente irregular. Ante esta realidad, porpuestas como el reciente anuncio de regularización extraordinaria de hasta 500.000 personas se plantean como una posible vía para reducir la economía sumergida, estabilizar plantillas y aumentar las cotizaciones sociales.

Desigualdades territoriales en el cuidado

La descentralización ha dado lugar, en la práctica, a 17 sistemas distintos de atención, con diferencias en tiempos de tramitación, cartera de servicios y peso de las prestaciones económicas frente a los servicios profesionales, según denuncia el informe. Mientras comunidades como Castilla y León o el País Vasco han apostado por una oferta más profesionalizada, otras mantienen una elevada dependencia de ayudas económicas para cuidados familiares, una opción más barata para la administración, pero menos eficiente a largo plazo.

Una trabajadora en el sector
Una trabajadora en el sector de cuidados. (Pexels)

Los autores advierten de que, sin mejoras en salarios, formación y evaluación de la calidad, el sector seguirá atrapado en una dinámica de precariedad. A ello se suma un sistema de financiación inestable, donde las comunidades autónomas asumen la mayor parte del gasto y el copago de los usuarios, una vez considerado el gasto privado real, podría alcanzar entre el 35% y el 40%, muy por encima de lo que reflejan las estadísticas oficiales.

Temas Relacionados

Ley de DependenciaDependenciaDesigualdad SocialMigrantesInmigración EspañaDerechos SocialesAyudas y SubsidiosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Sevilla: cuál será

Málaga: la predicción del tiempo para este 30 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Málaga: la predicción del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Madrid

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Barcelona este 30 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francina Armengol firma un convenio

Francina Armengol firma un convenio para garantizar la traducción al catalán de las leyes que se aprueben en el Congreso

La DGT trabaja en una nueva señal que avisará en tiempo real de averías y accidentes en carretera: será complementaria de la baliza V16

La Sanidad vasca admite ahora que se han administrado dos tipos más de vacunas caducadas: podrían verse afectados 78 pacientes

La Fiscalía investiga si la vacunación con dosis caducadas en el País Vasco constituye un delito contra la salud pública

Bruselas prepara un endurecimiento de la política de visados para reducir al mínimo las llegadas irregulares a la Unión Europea

ECONOMÍA

Comprobar Super ONCE: los resultados

Comprobar Super ONCE: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 29 de enero de 2026

Ignacio de la Calzada, abogado: “Solo te vas a poder ir de un trabajo de cuatro formas”

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Es normal que tus problemas personales afecten a tu trabajo y deberían darte flexibilidad”

Sorteo 4 Triplex de la Once: resultados de hoy, 29 de enero del 2026

7 de cada 10 empresas españolas han registrado un aumento en el absentismo a corto plazo, según una encuesta

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla