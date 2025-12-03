Feijóo promete trabajar en la sostenibilidad del sistema de dependencia y desarrollar el artículo 49 de la Constitución

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió que un número significativo de personas aguarda el cobro de las prestaciones asociadas a la Ley de Dependencia, y expresó su preocupación por el crecimiento de este colectivo en los próximos años. Así lo indicó en un mensaje público por la conmemoración del Día de la Discapacidad, como recogió Europa Press, en el que enfatizó su compromiso con una revisión legislativa exhaustiva sobre los derechos de las personas con discapacidad y con la mejora de los mecanismos de ayuda.

Según informó Europa Press, Feijóo ratificó su intención de impulsar el desarrollo legislativo del artículo 49 de la Constitución española, que experimentó una modificación en enero de 2024. Dicho cambio supuso la sustitución del término ‘disminuido’ por el de ‘discapacitado’, reflejando un avance en el reconocimiento de derechos y en la adecuación del lenguaje jurídico a la realidad social. El presidente del Partido Popular insistió en que este avance no se limita solo a una cuestión terminológica, sino que requiere políticas y leyes que garanticen la igualdad real y efectiva.

El artículo 49, tras su reforma, manda que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución bajo condiciones de libertad e igualdad plenas, y establece que la protección específica para hacerlo efectivo se regulará por ley. Feijóo, en línea con esta premisa, defendió la necesidad de ajustar la legislación para asegurar que se cumplan estos principios, según reportó Europa Press. El dirigente político reconoció además la urgencia de coordinar el trabajo entre instituciones y las entidades sociales especializadas en discapacidad para avanzar en esta agenda.

En su mensaje, Feijóo hizo mención al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), destacando el papel que este organismo desempeña como interlocutor a la hora de debatir y construir políticas de inclusión. Señaló que la colaboración con CERMI resulta esencial para diseñar acciones efectivas y atender las necesidades concretas del colectivo de personas con discapacidad. El presidente del Partido Popular afirmó: “El futuro es tener más dependientes y necesito al CERMI para hablar en serio”.

En cuanto a la Ley de Dependencia, Feijóo criticó la práctica de aprobar normativas sin memoria económica, aludiendo a la falta de previsiones presupuestarias para su aplicación. “Ya estoy harto de que se aprueben leyes sin memoria económica”, puntualizó durante una intervención cuya grabación se difundió junto al post. Feijóo remarcó la gravedad del retraso en los pagos, indicando que cerca de 300.000 personas todavía no reciben las prestaciones correspondientes, una cifra que, en su opinión, podría continuar en ascenso debido al progresivo incremento de la población dependiente.

El dirigente popular prometió trabajar en la sostenibilidad del sistema de dependencia, subrayando que esto implica la puesta en marcha de medidas y recursos que aseguren la cobertura efectiva y estable a las personas beneficiarias. Aseguró que para cualquier Gobierno con sensibilidad social, los problemas derivados de la discapacidad deben estar entre las prioridades. En el mensaje recogido por Europa Press, Feijóo expresó: “Os aseguro que la tenemos”, reiterando así el compromiso de su formación política con este ámbito.

Por otra parte, Feijóo manifestó su intención de dar impulso prioritario a la Tarjeta Europea de Discapacidad, que busca facilitar la movilidad y el reconocimiento de derechos para personas con discapacidad dentro del espacio comunitario. Este documento permitiría equiparar el acceso a servicios y beneficios en distintos países de la Unión Europea, y el líder popular subrayó la necesidad de avanzar en su implantación como parte de la agenda de inclusión.

A través de esta serie de mensajes y propuestas, el presidente del Partido Popular se alineó con las reivindicaciones de organizaciones especializadas y colectivos vinculados al ámbito de la discapacidad. El medio Europa Press consignó que estas declaraciones se enmarcan en el contexto de un debate social y político sobre los mecanismos para hacer efectivos los derechos constitucionales, así como sobre la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas de apoyo económico y social para personas en situación de dependencia.

El debate acerca de la gestión adecuada de la Ley de Dependencia y las reformas constitucionales para la protección de las personas con discapacidad ocupan un lugar central en la agenda planteada por Feijóo. El líder del Partido Popular insistió en la urgencia de abordar rezagos históricos en la gestión de las ayudas económicas y de reforzar la cooperación entre la administración y las entidades sociales. Según publicó Europa Press, el objetivo es garantizar que los cambios legislativos recientes se traduzcan en mejoras tangibles para las personas afectadas.

Feijóo adoptó un mensaje orientado a subrayar la necesidad de una política inclusiva y transparente y se responsabilizó públicamente de trabajar con todos los actores implicados para hacer realidad este compromiso. Europa Press detalló que la reivindicación del líder popular llega en un momento donde diversos sectores demandan atención inmediata a los retrasos acumulados en la tramitación y pago de las prestaciones, mientras que la reforma constitucional representa un avance cuyo impacto dependerá de su correcta aplicación.