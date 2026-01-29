Marlon Collins ensalza a Dora, su compañera del Benidorm Fest 2026 y descendiente del clan Bosé: “En este caso el talento supera al título”

Entrevistamos a Dora y Marlon Collins por su participación en el Benidorm Fest 2026 con ‘Rákata’

Ya quedan pocas semanas para que se celebre el Benidorm Fest 2026, una edición muy especial por ser la primera que no servirá como preselección de Eurovisión. Sobre el tema ha podido hablar Infobae con Dora y Marlon Collins, el dúo que concursa con Rákata. Otro de los temas que hemos podido tratar con ellos es la vinculación de la carrera de Dora con la de su familia, ya que es hija de Bimba Bosé.

Su canción tiene un estilo tan único y personal que ha creado mucha controversia y diferencias de opiniones, tiene una base de cumbia con un inicio de balada y un desarrollo de reguetón, pero lo definen como “pop moderno”. “A nosotros nos gusta, que haya controversia con esta canción, es un poco lo que buscamos también, que no caiga en un sitio determinado, no buscamos que a la gente le guste, buscamos que a la gente le mueva y le provoque cosas, tanto bien como para mal”, explica Dora.

Para Marlon Collins la canción es un “todo o nada” que no da lugar a “medias tintas”: “Hemos visto comentarios de: ‘La canción... Pero es que ellos molan como dúo”. Dora también recuerda algunos comentarios ofensivos que han acabado por hacerle gracia: “En qué momento hace alguien una canción como esta y dice qué buena canción”.

Entrevistamos a Dora y Marlon Collins por su participación en el Benidorm Fest 2026 con ‘Rákata’ (Alejandro Higuera López / Infobae)

Una canción difícil

“No es una canción fácil, pero nosotros tampoco lo somos”, asegura Dora. Su compañero cree que cumplen con una función específica en el certamen: “Creo que somos como los que cumplimos la función dentro del Benidorm Fest de distorsionar, pero mola que haya esa línea del odio y el amor”.

“De primeras creo que tienes que tener la mente abierta para escucharnos, si tú escuchas con mente cerrada a Björk, olvídate”, asegura Dora, mientras que su compañero espera atraer a un público “que le mole lo fresco”. Ambos esperan que las opiniones cambien una vez se emita su actuación: “Les puede gustar más o la pueden odiar más”.

El clan Bosé

Dora proviene de una dinastía de artistas de diferentes ramas como Miguel Bosé, Lucía Dominguín o su propia madre, lo que hace que se le pueda llegar a asociar al término nepobaby: “Yo lo llevo a mi bola, yo creo que siempre dejo bastante claro que no es una cosa que me mueve el mundo, ¿sabes? O sea, yo siempre con mi música por delante, que es lo que me hace que llegar a los sitios en donde estoy".

Pese a este legado, no siente ningún tipo de presión: “Me lo han preguntado ya varias veces y no. Yo al final he vivido y he crecido mi vida con la misma normalidad que todos gracias a mis padres. Lo único anormal que ha habido en mi vida ha sido la música”. Marlon Collins defiende esa identidad de su compañera: “En este caso es como que el talento supera el título”.

“Hoy en día es difícil ver un artista que toque piano, que haga armonías, que trabaje el visual, que trabaje la puesta en escena, que vayas a ver el directo y veas algo muy puro, muy real, muy old soul y tocando piano y cantando a la misma vez", describe el artista cubano a Dora. “Nepobaby, ¿para qué funciona? Hombre, que su familia le enseñó a tocar el piano, pues bien hecho está“, ha concluido el cantante.

El debut de Marlon Collins

Al parecer, fue Dora la que planteó a su amigo que se presentasen al concurso: “Me ha tirado a los leones, ¿dónde me has metido? Porque parece que somos muy extrovertidos, pero somos unos punkis". “Marlon no sabía el tema de tele y la exposición que conlleva Benidorm. Entonces, yo como que tampoco le dije nada porque digo, bueno, pues igual incluso mejor no decirle... Y le metí de lleno ahí al pobre en esos platós de Televisión Española”, narra Dora

Desde el principio quisieron presentarse juntos, tal y como cuenta la cantante: “Yo no me imagino venir sola a una cosa así, no podría, sobre todo por el estrés que conlleva”. “A mí me gusta ir con Marlon, porque también es como un experimento, es un juego”, explica.

La salida de España de Eurovisión

Además, la joven no pensó nunca en la posibilidad de ir a Eurovisión: “Yo nunca me he visto en un entorno eurovisivo. De hecho, cuando dijeron que no íbamos a ir, estuve bastante contenta de que no fuésemos, por tema político y por tema mío personal y musical”. Para ella, el Benidorm Fest es algo distinto: “Sí me parece guay, porque están reinventando una cosa musical muy guay y tiene esta cosa como un poco de Sanremo.

“Eurovisión ya me parece una lucha de países extraña disfrazada de música que no es al menos lo que yo... What I stand for", explica Dora. Ambos están de acuerdo con el posicionamiento de RTVE por la participación de Israel. “Al presentarnos, lo que menos pensábamos era Eurovisión. Yo creo que era como: vamos a hacer esto y luego ya vemos a ver cómo caen las cosas”, añade sobre el tema.

La supuesta falta de artistas consagrados

Por otro lado, no entienden los comentarios de que falten “artistas consagrados” y apuestan por que “es importante dar espacio a nombres no tan conocidos”: “Está Miranda y gente súper top. Hay bastante caña de gente, Luna, que está yendo otra vez. No sé, yo creo que no faltan nombres de gente consagrada. Chanel, por ejemplo, ganó y no la conocía nadie”.

Marlon Collins señala que “nadie sabe tampoco qué es lo que quiere”. La situación ha llevado a Dora una reflexión: “A mí me da mucha rabia que hoy en día todo el público siempre pide que las cosas estén para a ellos. Vi un vídeo de Soy Una Pringada, que me hacía mucha gracia, de un tío que colgó una receta de cómo hacer una carne asada y dice: ‘Pero esta lo puedo hacer con pollo, ¿por qué no lo puedo hacer con pollo?’. Y es como, pero por favor, o sea, ¿todo tiene que ser para ti personalmente?“.