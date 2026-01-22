La verdad sobre el patrimonio de Irene de Grecia: “Ha muerto prácticamente sin nada material”

Irene de Grecia en una imagen de archivo. (EFE)

Apenas una semana después del fallecimiento de la princesa Irene de Grecia a los 83 años, se ha centrado el foco de atención en el destino de la herencia de la hermana de la reina Sofía. Hasta ahora, se ha dicho que la gran beneficiada del patrimonio de la princesa helena es Irene Urdangarin, con quien tenía un estrecho vínculo. Sin embargo, el debate se centra en cómo se repartieron sus bienes y cuál fue realmente su situación económica en los últimos años, teniendo en cuenta que no tenía una descendencia directa y dedicó buena parte de su vida a causas solidarias y humanitarias.

El dilema sobre su patrimonio ha sido abordado en el programa El tiempo justo este miércoles 21 de enero en Telecinco. En dicho formato, Luis Pliego, director de Lecturas, ha ofrecido nuevos detalles sobre el reparto de bienes y la situación patrimonial de Irene de Grecia. “Se revisó por parte de la familia real en el exilio una reclamación y finalmente se les dio unos palacios que después Constantino entregó a cambio de un dinero”, ha manifestado el periodista, centrando el foco de atención en la indemnización recibida por la familia real griega tras su exilio.

Luis Pliego en 'El tiempo justo' (Mediaset)

“Fueron 16 millones de euros para Constantino, el hermano de Irene, pero a Irene le quedaron solamente 900.000 euros. ¿Qué hizo Irene de Grecia en ese momento con ese dinero? Montó una ONG porque ella es la mística de la familia”, ha continuado explicando Pliego, poniendo el foco de atención en la faceta más solidaria de la princesa, conocida por su compromiso espiritual y humanitario.

Con la idea de reforzar su idea, Pliego ha aludido a una fuente especializada en realeza. “Esto lo contó Pilar Eyre en su libro, que con estos 900.000 euros compró vacas que mandó a La India que, como sabéis, estuvo viviendo una temporada allí, para alimentar a la gente de allí”, ha manifestado el comunicador. Sin embargo, la iniciativa no tuvo el resultado esperado. “Esas vacas cuando llegan a India, allí es un animal sagrado y no se las pudieron comer”, ha añadido, explicando las circunstancias culturales que rodearon esta acción solidaria.

La tía de Felipe VI, que residía junto a ellos en el Palacio de la Zarzuela, ha fallecido este jueves, según ha informado en un comunicado Casa Real

Además, Luis Pliego ha realizado una afirmación contundente sobre la situación económica de Irene de Grecia en el momento de su fallecimiento: “Es decir, Irene de Grecia la hemos mantenido entre todos con el presupuesto de la Casa Real. Por lo tanto, ha muerto prácticamente sin nada material”. De este modo, el periodista ha desmentido las informaciones que apuntaban a una herencia cuantiosa o a legados significativos, como el supuesto reparto de bienes a favor de Irene Urdangarin por el estrecho vínculo que mantenían.

El último adiós a Irene de Grecia

Tras el fallecimiento de la princesa, Casa Real emitió un comunicado oficial para informar de la noticia. Posteriormente, familiares y allegados se desplazaron al Palacio de la Zarzuela para rendirle homenaje. Más tarde, viajaron a Atenas para cumplir el deseo de Irene de Grecia de descansar junto a su hermano Constantino en el Palacio de Tatoi, donde también reposan sus padres, los reyes Pablo y Federica.

El rey Felipe VI junto a su madre la reina Sofía, la reina Letizia y la princesa Leonordurante el entierro de la princesa Irene de Grecia en el cementerio de Tatoi en Atenas, Grecia. ( EFE/ Francisco Gómez/Casa Real)

Los hijos y nietos de la reina Sofía quisieron arropar a la emérita en un momento especialmente doloroso. Las imágenes difundidas mostraron gestos de cercanía y cariño por parte del rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, así como de las infantas Elena y Cristina. Victoria Federica e Irene Urdangarin desempeñaron un papel destacado al portar los cojines con las condecoraciones de Irene de Grecia tras sus restos mortales.

El último adiós evidenció los lazos existentes entre los miembros de la Familia Real española y griega, unidos para acompañar a la reina Sofía en su duelo. No obstante, también se registraron ausencias relevantes, como la del rey Juan Carlos I, que alegó motivos médicos, y la de Froilán, quien, según se indicó, decidió permanecer junto a su abuelo en el país árabe.