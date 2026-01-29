España

Condenan a la Xunta de Galicia a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un niño por la respuesta insuficiente ante una denuncia de acoso escolar

El menor estaba siendo objeto de burlas, humillaciones, aislamiento y diversos episodios de hostigamiento por parte de algunos compañeros

Guardar
Un aula vacía de un
Un aula vacía de un colegio (EFE/ Paco Campos/Archivo)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ordenado a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional indemnizar con 9.000 euros a la familia de un alumno por considerar que la respuesta oficial frente a una denuncia de acoso escolar resultó insuficiente.

Los hechos que dieron lugar a esta resolución judicial se remontan al curso académico 2022-2023, cuando los padres de un alumno menor de edad escolarizado en un instituto público gallego, comenzaron a advertir un progresivo deterioro en su bienestar emocional.

Según relataron, el menor estaba siendo objeto de burlas, humillaciones, aislamiento y diversos episodios de hostigamiento por parte de algunos compañeros, una situación que, a su juicio, se prolongó en el tiempo y acabó afectando de forma significativa a su estabilidad psicológica. Ante esta situación, en febrero de 2023 decidieron poner los hechos en conocimiento del centro educativo, activándose el protocolo autonómico para la detección y prevención del acoso escolar.

Una primera fase de investigación

La intervención inicial del instituto se centró en la apertura de una fase de investigación previa, durante la cual se realizaron entrevistas con los alumnos implicados, se establecieron medidas de vigilancia y se designó a docentes responsables tanto del seguimiento del menor como de la recopilación de información. Tras varias semanas de actuaciones, el centro concluyó que no existían pruebas suficientes para calificar los hechos como acoso escolar continuado, por lo que el protocolo fue cerrado formalmente a comienzos de marzo de 2023.

No obstante, los padres del menor insistieron en que los episodios de hostigamiento no habían cesado y que su hijo seguía sufriendo insultos, burlas y situaciones de exclusión, lo que les llevó a remitir diversos correos electrónicos a la dirección del centro reclamando la adopción de medidas más contundentes.

Durante los meses siguientes se produjeron nuevos incidentes, entre ellos un altercado durante un partido de fútbol escolar que reavivó la preocupación de la familia. Aunque el centro aplicó determinadas medidas disciplinarias y preventivas, como cambios de grupo y refuerzo de la vigilancia, los progenitores consideraron que la respuesta seguía siendo insuficiente. Finalmente, al término del curso, tomaron la decisión de cambiar a su hijo de centro educativo, convencidos de que el entorno escolar en el que se encontraba ya no ofrecía garantías para su bienestar personal y académico.

La existencia del acoso escolar

En paralelo, los padres recurrieron en vía administrativa las resoluciones que descartaban la existencia de acoso, sin éxito, y en enero de 2024 formalizaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración educativa, en la que solicitaban una indemnización de 40.000 euros por los daños morales y psicológicos sufridos por su hijo.

Alegaban que la actuación del centro y de la Consellería había sido negligente e insuficiente, permitiendo que la situación se prolongase en el tiempo sin una intervención eficaz. La Xunta de Galicia rechazó la reclamación, apoyándose en los informes del centro y en la inexistencia de una declaración formal de acoso escolar, así como en la falta de pruebas objetivas del daño alegado.

Más medidas contra el bullying. La Asociación No al Acoso Escolar reclamando ante el Congreso medidas de prevención contra este problema. Desde esta organización alertan de las dificultades que provoca y piden más formación de los profesores para detectar casos.

Esta negativa llevó a la familia a acudir a los tribunales, dando lugar al procedimiento contencioso-administrativo resuelto por el TSX de Galicia. Tras analizar el conjunto de las actuaciones, la Sala ha considerado que, aun sin poder declarar formalmente la existencia de acoso escolar, sí se había producido una respuesta administrativa insuficiente, carente de la diligencia exigible en un contexto tan sensible, lo que justificaba el reconocimiento de una responsabilidad patrimonial parcial y la fijación de una indemnización de 9.000 euros.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasGaliciaAcoso EscolarInstitutosTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es lo que pasa cuando alguien muere sin hacer el testamento”

La especialista alerta de las consecuencias de no dejar por escrito a quien quieres dejar tus bienes, dinero y patrimonio

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Cuatro comunidades en alerta naranja este jueves por lluvias, viento y el temporal marítimo

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

La soledad de la reina Sofía tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia: “Está muy sola y lo está pasando muy mal”

El espacio presentado por Susanna Griso, ‘Espejo Público’, ha sacado a la luz el complicado momento personal que se encuentra atravesando la madre de Felipe VI

La soledad de la reina

España dice adiós a Kristin, pero no al mal tiempo: continúan las lluvias, la nieve y los fuertes vientos por la influencia de borrascas atlánticas

Se mantienen los avisos especialmente en el noroeste y sureste peninsular, donde el temporal marítimo seguirá siendo significativo

España dice adiós a Kristin,

La OTAN evalúa esta semana si la inversión española en Defensa cumple los compromisos adquiridos en La Haya

Este jueves y viernes se celebran las reuniones ‘Step 3′ en Madrid, en las que representantes de la Alianza Atlántica someterán a España a examen sobre su gasto militar

La OTAN evalúa esta semana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La OTAN evalúa esta semana

La OTAN evalúa esta semana si la inversión española en Defensa cumple los compromisos adquiridos en La Haya

Un juez rechaza la indemnización por incapacidad temporal a un albañil porque un detective le pilló en un bar y acudiendo a una obra

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de las carreteras y vías secundarias afectadas este jueves por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

La Guardia Civil Explica cómo actuar en carretera con la nieve: “Evita desplazamientos innecesarios por tu seguridad”

El Gobierno de Sánchez se gastará 34.780 euros en restaurar 22 lámparas de estilo del palacio donde nació la madre de Juan Carlos I y en el que ahora trabaja un ministro

ECONOMÍA

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es lo que pasa cuando alguien muere sin hacer el testamento”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 29 de enero

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 29 de enero

Cómo está el euro frente al dólar este 29 de enero

Las primeras subidas de las cuotas de las hipotecas variables con revisión anual se producirán en primavera

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt