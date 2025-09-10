Las revistas del corazón esta semana: Nieves Álvarez y Bill Saad anuncian su boda, María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino y Mar Flores publica ‘Mar en calma’

Este miércoles 10 de septiembre las revistas también tratan el nuevo look de Kate Middleton, la relación interfamiliar de los Ortega Cano o la mansión de Richard Gare en Galicia.

La crónica social viene cargada de titulares esta semana. Las principales revistas del corazón nos traen compromisos sorprendentes, autobiografías reveladoras, dramas familiares y momentos clave en la vida de personajes muy conocidos. Desde Mar Flores alzando la voz en un libro que promete polémica, hasta Nieves Álvarez celebrando su compromiso con Bill Saad, pasando por el duro momento que vive María del Monte con su sobrino acusado de graves delitos. A continuación, repasamos los temas más importantes que ocupan las portadas de Semana, Hola y Diez Minutos, junto con otras noticias relevantes de la semana.

‘Semana’

Mar Flores publica 'Mar en calma'. (Semana)

Mar Flores se convierte en protagonista de la semana con el lanzamiento de su autobiografía Mar en calma, una obra en la que, por primera vez, se atreve a relatar en primera persona episodios dolorosos de su vida, especialmente los vividos en los años 90, cuando era uno de los rostros más mediáticos de España.

En el libro, Mar habla abiertamente de “dos personas muy tóxicas, que me tenían mucha rabia y odio”. Aunque no da nombres en la publicación, en su entrevista en El Hormiguero menciona directamente a Carlo Costanzia y Alessandro Lequio. Sobre el primero, revela que vivió episodios de maltrato y que incluso llegó a acudir a la policía buscando ayuda. “Lo importante no es culpabilizar, sino contar cómo me sentí”, afirma. Su testimonio visibiliza la falta de apoyo institucional que sufrió siendo una mujer joven, famosa y juzgada por su apariencia y rol público.

‘¡Hola!’

Revista 'Hola'

Esta semana la revista ¡Hola! tiene en portada la boda de Nieves Álvarez y Bill Saad. La modelo y el empresario libanés han decidido dar un paso más en su relación tras casi cuatro años juntos. Según ha confirmado en una entrevista exclusiva con ¡Hola!, la pareja se ha comprometido y planea casarse en 2026.

La pedida de mano fue el pasado 18 de julio, en el Líbano, durante la boda del hijo del diseñador Elie Saab, amigo íntimo de la modelo. Fue un momento totalmente improvisado y sin anillo. “Hasta ahora no hemos querido contarlo… Queríamos tener un verano para los dos. Estoy enormemente feliz. Los dos lo estamos”, declara Álvarez, aún sorprendida por la inesperada propuesta.

Por otro lado, un bombazo de esta semana y que ha querido recoger la revista ¡Hola! es la pedida de mano de Joaquín Prat y Alexia Pla. Una portada cargada de compromisos amorosos.

‘Diez minutos’

María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino. (Diez Minutos)

La revista Diez Minutos pone el foco en la difícil situación familiar que atraviesa María del Monte. La cantante pide 28 años y medio de cárcel para su sobrino Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo con violencia que sufrió en su casa hace dos años. El proceso judicial, que involucra a otras diez personas, ha sacado a la luz detalles inquietantes, como las reuniones previas entre Tejado y uno de los autores materiales del delito, conocido como “El Ruso”.

María, visiblemente afectada, ha roto su silencio en Y ahora Sonsoles: “Sería inhumana si esto no me removiera... Quiero que se acabe ya cuanto antes”. La artista ha dejado todo en manos de sus abogados y pide que el proceso finalice pronto para poder recuperar su tranquilidad emocional.

Otras noticias de la semana

Entre otras noticias tratadas por las revistas del corazón, se encuentra Kate Middleton, que estrena look otoñal. La Princesa de Gales ha sorprendido con un cambio de imagen sutil pero impactante. Se ha dejado ver con un nuevo tono de cabello “honey blonde”, más claro que su habitual castaño. El resultado: un aire más fresco y luminoso que marca tendencia de cara a la nueva temporada.

Por otro lado, la hija de José Fernando y Michu comienza una nueva etapa en Madrid. Tras la triste muerte de su madre, Michu, la pequeña Rocío ha comenzado el colegio en Madrid, viviendo ahora con su abuelo, José Ortega Cano. Acompañada por Rocío Flores y Manuel Bedmar, se le ha visto adaptándose a su nueva rutina en imágenes exclusivas de Diez Minutos. Su padre, aún ingresado en un centro psiquiátrico, podrá verla más a menudo gracias a esta mudanza.

Por último, las revistas destacan la nueva adquisición de Richard Gere en Galicia. El actor estadounidense y su esposa, Alejandra Silva, mantienen una sólida relación tras más de una década juntos. En una exclusiva sobre la familia de Alejandra, Diez Minutos revela detalles de la impresionante mansión familiar en Oleiros (A Coruña), compuesta por siete casas independientes donde pasan largas temporadas junto a sus hijos. La conexión del actor con Galicia se ha vuelto tan profunda como duradera.