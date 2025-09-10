España

Las revistas del corazón esta semana: Nieves Álvarez y Bill Saad anuncian su boda, María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino y Mar Flores publica ‘Mar en calma’

Este miércoles 10 de septiembre las revistas también tratan el nuevo look de Kate Middleton, la relación interfamiliar de los Ortega Cano o la mansión de Richard Gere en Galicia

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Este miércoles 10 de septiembre las revistas también tratan el nuevo look de Kate Middleton, la relación interfamiliar de los Ortega Cano o la mansión de Richard Gare en Galicia.

La crónica social viene cargada de titulares esta semana. Las principales revistas del corazón nos traen compromisos sorprendentes, autobiografías reveladoras, dramas familiares y momentos clave en la vida de personajes muy conocidos. Desde Mar Flores alzando la voz en un libro que promete polémica, hasta Nieves Álvarez celebrando su compromiso con Bill Saad, pasando por el duro momento que vive María del Monte con su sobrino acusado de graves delitos. A continuación, repasamos los temas más importantes que ocupan las portadas de Semana, Hola y Diez Minutos, junto con otras noticias relevantes de la semana.

‘Semana’

Mar Flores publica 'Mar en
Mar Flores publica 'Mar en calma'. (Semana)

Mar Flores se convierte en protagonista de la semana con el lanzamiento de su autobiografía Mar en calma, una obra en la que, por primera vez, se atreve a relatar en primera persona episodios dolorosos de su vida, especialmente los vividos en los años 90, cuando era uno de los rostros más mediáticos de España.

En el libro, Mar habla abiertamente de “dos personas muy tóxicas, que me tenían mucha rabia y odio”. Aunque no da nombres en la publicación, en su entrevista en El Hormiguero menciona directamente a Carlo Costanzia y Alessandro Lequio. Sobre el primero, revela que vivió episodios de maltrato y que incluso llegó a acudir a la policía buscando ayuda. “Lo importante no es culpabilizar, sino contar cómo me sentí”, afirma. Su testimonio visibiliza la falta de apoyo institucional que sufrió siendo una mujer joven, famosa y juzgada por su apariencia y rol público.

‘¡Hola!’

Revista 'Hola'
Revista 'Hola'

Esta semana la revista ¡Hola! tiene en portada la boda de Nieves Álvarez y Bill Saad. La modelo y el empresario libanés han decidido dar un paso más en su relación tras casi cuatro años juntos. Según ha confirmado en una entrevista exclusiva con ¡Hola!, la pareja se ha comprometido y planea casarse en 2026.

La pedida de mano fue el pasado 18 de julio, en el Líbano, durante la boda del hijo del diseñador Elie Saab, amigo íntimo de la modelo. Fue un momento totalmente improvisado y sin anillo. “Hasta ahora no hemos querido contarlo… Queríamos tener un verano para los dos. Estoy enormemente feliz. Los dos lo estamos”, declara Álvarez, aún sorprendida por la inesperada propuesta.

Por otro lado, un bombazo de esta semana y que ha querido recoger la revista ¡Hola! es la pedida de mano de Joaquín Prat y Alexia Pla. Una portada cargada de compromisos amorosos.

‘Diez minutos’

María del Monte pide 28
María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino. (Diez Minutos)

La revista Diez Minutos pone el foco en la difícil situación familiar que atraviesa María del Monte. La cantante pide 28 años y medio de cárcel para su sobrino Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo con violencia que sufrió en su casa hace dos años. El proceso judicial, que involucra a otras diez personas, ha sacado a la luz detalles inquietantes, como las reuniones previas entre Tejado y uno de los autores materiales del delito, conocido como “El Ruso”.

María, visiblemente afectada, ha roto su silencio en Y ahora Sonsoles: “Sería inhumana si esto no me removiera... Quiero que se acabe ya cuanto antes”. La artista ha dejado todo en manos de sus abogados y pide que el proceso finalice pronto para poder recuperar su tranquilidad emocional.

Otras noticias de la semana

Entre otras noticias tratadas por las revistas del corazón, se encuentra Kate Middleton, que estrena look otoñal. La Princesa de Gales ha sorprendido con un cambio de imagen sutil pero impactante. Se ha dejado ver con un nuevo tono de cabello “honey blonde”, más claro que su habitual castaño. El resultado: un aire más fresco y luminoso que marca tendencia de cara a la nueva temporada.

Por otro lado, la hija de José Fernando y Michu comienza una nueva etapa en Madrid. Tras la triste muerte de su madre, Michu, la pequeña Rocío ha comenzado el colegio en Madrid, viviendo ahora con su abuelo, José Ortega Cano. Acompañada por Rocío Flores y Manuel Bedmar, se le ha visto adaptándose a su nueva rutina en imágenes exclusivas de Diez Minutos. Su padre, aún ingresado en un centro psiquiátrico, podrá verla más a menudo gracias a esta mudanza.

Por último, las revistas destacan la nueva adquisición de Richard Gere en Galicia. El actor estadounidense y su esposa, Alejandra Silva, mantienen una sólida relación tras más de una década juntos. En una exclusiva sobre la familia de Alejandra, Diez Minutos revela detalles de la impresionante mansión familiar en Oleiros (A Coruña), compuesta por siete casas independientes donde pasan largas temporadas junto a sus hijos. La conexión del actor con Galicia se ha vuelto tan profunda como duradera.

Temas Relacionados

RevistasRevistas del CorazónMar FloresMaría del MonteKate MiddletonNieves ÁlvarezFamosos EspañaGente EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cómo hacer hamburguesas caseras y todos los trucos para que queden perfectas

Carne picada de ternera, pan humedecido en leche, huevo y algunos condimentos constituyen la base de la más sencilla y rica hamburguesa casera

Cómo hacer hamburguesas caseras y

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Ducharse de esta manera reduce el tiempo para conciliar el sueño en un sorprendente 36%”

Uno de los debates más polémicos es abordado por el Doctor Aurelio Rojas: ¿Ducharse por la mañana o ducharse por la noche? Se trata de una cuestión que aún continúa dividiendo las opiniones

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Ducharse de

Este es el mejor momento del día para beber leche, según una nutricionista: “Favorece la producción de melatonina”

Siempre que no haya intolerancias, la leche, presenta numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, el momento del día en el que decidimos tomarla también afecta a su consumo

Este es el mejor momento

El 20% de los jóvenes entre 14 y 18 años apuesta en juegos de azar: la mayoría carece de información sobre los riesgos

Un análisis del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 alerta sobre la precocidad en el acceso a estos juegos, con una edad media que se sitúa en los 14 años

El 20% de los jóvenes

Madrid considerará a los bebés en gestación un miembro más de la familia

Las familias madrileñas podrán beneficiarse de las ayudas a menores desde el momento de la concepción

Madrid considerará a los bebés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Ducharse de

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Ducharse de esta manera reduce el tiempo para conciliar el sueño en un sorprendente 36%”

Este es el mejor momento del día para beber leche, según una nutricionista: “Favorece la producción de melatonina”

España recibe 1.000 millones de euros de los fondos SAFE para invertir en defensa: ingresa la tercera cantidad más baja

Feijóo acusa a Sánchez de “falta de ejemplaridad” y Abascal va más allá: “Corrupto, traidor e indecente”

Una uruguaya que vive en España explica lo que le “sorprende” de este país: “Puedes desatar la ira de un español si le llamas por su nombre completo”

ECONOMÍA

Cómo acceder al Ingreso Mínimo

Cómo acceder al Ingreso Mínimo Vital tras agotar el paro: es automático para personas entre 23 y 65 años

Afra Blanco, sindicalista: “Si se va a decir que la juventud es una vaga, me vais a permitir decir que los empresarios son unos piratas”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari, condenado a 138 millones de euros de multa y un año de servicios comunitarios

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina