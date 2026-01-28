España

Los lunares en el ojo, un fenómeno raro que los especialistas recomiendan de vigilar

Los nevus coroideos suelen ser poco frecuentes, pero también son benignos para la salud

Guardar
Un oftalmólogo realiza una revisión
Un oftalmólogo realiza una revisión ocular a un paciente (Shutterstock)

Cualquier parte de nuestra piel es susceptible de tener un lunar, lo que incluye zonas menos comunes como el cuero cabelludo o bajo las uñas. Sin embargo, si hay un lugar del cuerpo que, a priori, no se piensa que pueda haber un lunar, son los ojos. Aunque no son tan típicos como los lunares de la piel, estos nevus coroideos se encuentran al fondo del ojo.

Quienes sean observadores y se hayan dado cuenta de que tienen un lunar en su ojo con seguridad se han preguntado sobre el posible peligro este fenómeno. Ante la inquietud, los especialistas del Centro de Oftalmología Barraquer llaman a la calma y aseguran que la mayoría de los nevus no entrañan ningún riesgo para la salud ocular ni general.

No obstante, la presencia de los nevus coroideos exige vigilancia médica por parte de un profesional especializado. Según han aclarado desde el Centro de Oftalmología Barraquer, la vigilancia resulta imprescindible a pesar de la baja probabilidad de problemas relevantes. Esto se debe a que estos lunares tan particulares implican la formación de lesiones pigmentadas localizadas específicamente en la parte posterior del ojo.

La importancia de la vigilancia de los lunares en los ojos

Aunque se trata de evidencias benignas en la mayor parte de los casos, los especialistas han advertido de la necesidad de realizar controles periódicos, ya que algunos nevus pueden experimentar crecimiento a lo largo del tiempo o, en circunstancias excepcionales, llegar a transformarse en un melanoma.

“El control periódico de un nevus es esencial. El oftalmólogo debe realizar un examen minucioso para descartar signos clínicos que podrían comportar mayor riesgo potencial de conversión a una lesión maligna”, ha señalado el el doctor Javier Elizalde, oftalmólogo del Centro de Oftalmología Barraquer, en la página web del centro.

Un oftalmólogo revisa la vista
Un oftalmólogo revisa la vista a una paciente (Shutterstock)

Qué hacer si se tiene un lunar en el ojo

El procedimiento habitual ante un nevus coroideo consiste en un análisis detallado llevado a cabo por el oftalmólogo, quien evalúa diversos criterios clínicos para decidir la frecuencia idónea de los controles. Ciertos factores como el tamaño, la localización o la aparición de signos de progresión influyen directamente en la decisión médica sobre la frecuencia y el tipo de seguimiento necesario.

Si el lunar crece de forma anómala o cambia, se aconseja la realización de pruebas adicionales más específicas para descartar complicaciones. Ante casos donde el diagnóstico resulte compatible con melanoma, incluso si se trata de tumores de pequeño tamaño, la recomendación es optar por tratamientos conservadores muy especializados.

Por ello, su operación no suele ser necesaria a no ser que provoque ciertos síntomas. Estos lunares que no se relacionan con el sol, pueden tener cierta predisposición genética.

Aunque los nevus en el fondo del ojo suelen tener un carácter benigno, el oftalmólogo insiste en la importancia de mantener una vigilancia oftalmológica adecuada. El especialista subraya que un diagnóstico y un seguimiento realizados por personal altamente cualificado permiten garantizar la máxima seguridad en el tratamiento de estas afecciones, minimizando riesgos y adaptando las intervenciones a las necesidades individuales de cada paciente.

Temas Relacionados

OjosVistaLunaresOftalmologíaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ábalos renuncia a su acta como diputado

El exministro de Transportes pierde su condición de aforado

Ábalos renuncia a su acta

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Intransitable la A-6 de Madrid por limpieza de la nieve de la vía

Los rachas de viento incluso huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado ya cortes totales en carreteras y suspensión de clases

Última hora de la borrasca

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

El Gobierno habilita oficinas de atención integral en Huelva y Barcelona para tramitar las ayudas a afectados por los accidentes ferroviarios

El objetivo de estas oficinas es canalizar, informar y facilitar la tramitación de las indemnizaciones, así como ofrecer apoyo administrativo y acompañamiento a las familias afectadas, según ha comunicado el Ministerio de Política Territorial

El Gobierno habilita oficinas de

El mercado del alquiler cierra 2025 con 33.400 viviendas menos en oferta y la presión de la demanda en máximos históricos

La crisis habitacional se extiende más allá de las grandes ciudades mientras la oferta cae a mínimos y el número de interesados por inmueble escala hasta los 460 en zonas como Barcelona

El mercado del alquiler cierra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos renuncia a su acta

Ábalos renuncia a su acta como diputado

Detienen al ‘Pajarito’ y al ‘Moreno’, los dos presuntos autores del ataque con armas de guerra contra agentes de la Policía Nacional en Isla Mayor

El BOE publica el Real Decreto-Ley que fija las ayudas a víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida: hasta 84.141 euros

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de todas las carreteras y vías secundarias afectadas por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

Un agente de la Guardia Civil salva la vida de un hombre inconsciente tras 18 minutos de RCP en Manzanares el Real, Madrid

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El mercado del alquiler cierra 2025 con 33.400 viviendas menos en oferta y la presión de la demanda en máximos históricos

Amazon anuncia otros 16.000 despidos en todo el mundo tras eliminar en otoño casi 1.000 empleos en España

PepsiCo inicia la tramitación de un ERE en todas sus delegaciones de ventas en España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1