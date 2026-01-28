España

La lucha contra la invasión de las carpas asiáticas: una extracción de más de 45.000 kilos en cuatro años para restaurar el ecosistema nativo

La especie se introdujo durante la década de 1970 para controlar la cantidad de algas que crecían en las plantas de tratamiento de aguas

Eliminación masiva dirigida de carpas
Eliminación masiva dirigida de carpas invasoras del río Illinois (Departamento de Recursos Naturales de Illinois)

La carpa asiática, perteneciente a la familia de los Ciprínidos, es una de las mayores luchas actuales en Europa y en Estados Unidos. Su introducción en los ríos y lagos estadounidenses hace más de cuatro décadas estaba justificado para poder controlar la cantidad de algas que crecían en las plantas de tratamiento de aguas. Sin embargo, algunos de sus ejemplares se escaparon hasta llegar y asentarse en río Mississipi; donde tras reproducirse se expandieron hacia la zona de los Grandes Lagos, en el norte del país.

Su gran tamaño y su comportamiento ha provocado que muchas especies nativas hayan disminuido su número de ejemplares o se haya desplazado hasta otras aguas. Debido a los estragos que ha causado en estos últimos años, el Departamento de Vida Silvestre y Parques de Kansas (KDWP) se propuso en 2022 la eliminación de la especie para ayudar a restaurar el ecosistema de un río. Desde que comenzaron con los trabajos en la zona, han logrado extraer más de 100.000 libras (45.359 kilos) de carpas asiáticas invasoras, según ha informado People.

Concretamente, la agencia estatal ha detallado que, al cierre de 2025, sus equipos habían extraído un total de 109.000 libras de carpas invasoras, con 36.863 libras (16.720 kg) retiradas solo en el último año, el mayor volumen anual desde el inicio de las operaciones. Su iniciativa se concentra en tres especies asiáticas: carpa plateada, carpa cabezona y carpa negra. Estas especies fueron introducidas en ríos del Medio Oeste estadounidense durante la década de 1970, originalmente para actividades de acuicultura, y desde entonces han proliferado en los ecosistemas locales.

Transferencia de carpas invasoras desde
Transferencia de carpas invasoras desde redes de cerco recolectadas a bolsas brailer (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos)

Descenso de la carpa y el retorno de peces autóctonos

Las carpas invasoras representan una amenaza tanto ambiental como para la seguridad pública. La carpa plateada es conocida por saltar fuera del agua al sentir vibraciones, lo que ha provocado incidentes con navegantes en distintas zonas del río. Por su parte, la carpa cabezona puede superar los 45 kilos de peso, lo que agrava su impacto en la fauna nativa por la cantidad de alimento que consume y su capacidad de desplazar a otras especies. Para limitar la propagación, el KDWP ha implementado técnicas avanzadas, entre ellas la pesca eléctrica, redes de enmalle y equipos especializados.

De acuerdo con Liam Odell, biólogo especializado en carpas invasoras del KDWP, los resultados recientes ofrecen indicios alentadores para la recuperación ecológica del río. “Estos esfuerzos de eliminación parecen haber producido efectos positivos en las vías fluviales de Kansas y para las especies nativas”, afirmaba. El funcionario ha relatado, igualmente, que se han reportado descensos en la población de carpas en sectores específicos, junto con el retorno progresivo de peces autóctonos.

En los últimos años, la agencia ha incorporado una red de arrastre eléctrica con excavadora, un dispositivo que aturde a los peces y facilita su extracción mientras las embarcaciones patrullan las áreas infestadas. De este modo, esta tecnología ha permitido aumentar la eficiencia de las operaciones y ampliar la cobertura. Algo que ha facilitado que en 2025 se hayan extendido las labores de extracción 24 kilómetros río abajo.

Casi 19 millones de dólares en la causa solo en 2025

La presa Bowersock, ubicada en la ciudad de Lawrence, actúa como una barrera natural que impide el avance de las carpas río arriba. Esta infraestructura ha sido clave para contener la expansión hacia otros tramos del río Kansas y limitar el impacto en nuevos hábitats.

Aun así, el esfuerzo local se enmarca en una respuesta más amplia. En agosto de 2025, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció una asignación de casi 19 millones de dólares destinada a combatir la carpa invasora en 18 estados de la cuenca del río Misisipi, incluyendo Kansas. Los fondos financian programas de monitoreo, eliminación y prevención.

De esta manera, las autoridades del KDWP han confirmado que la remoción de carpas continuará durante todo el año y podría ampliarse en función de los resultados de la investigación y la disponibilidad presupuestaria. Bajo este panorama, Odell ha instado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, evitando devolver ejemplares al agua y reportando cualquier avistamiento fuera de los ríos infestados.

