Las 5 técnicas para discutir menos con tu pareja, según una educadora matrimonial

La experta, Michele Weiner-Davis, comparte los trucos más efectivos para evitar las discusiones sin sentido

Técnicas para discutir menos con
Técnicas para discutir menos con tu pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las discusiones forman parte de cualquier relación de pareja, pero cuando se repiten demasiado pueden desgastar la convivencia y afectar el bienestar de ambos. Muchas veces, esas peleas surgen por pequeños desacuerdos que, con el tiempo, se convierten en una rutina difícil de romper. Ante esta realidad, aprender a manejar los desacuerdos de manera más saludable puede marcar la diferencia entre una pareja que se fortalece y otra que se rompe.

La educadora matrimonial Michele Weiner-Davis, reconocida por su trabajo en la revista PsychologyToday, propone cinco estrategias sencillas para evitar que los conflictos cotidianos terminen en peleas mayores. Según la experta, gestionar bien los desencuentros no solo reduce la tensión, sino que puede aumentar la intimidad y el respeto mutuo dentro de la relación.

Estas cinco técnicas buscan ayudar a las parejas a reconocer los patrones que provocan discusiones innecesarias y a cambiar la forma en que interactúan ante el conflicto. La experta lo explica con ejemplos prácticos que ha aplicado en sus consultas y han resultado efectivos.

Rompe los patrones

El primer consejo de Weiner-Davis es romper el ciclo de las discusiones repetitivas. Muchas parejas caen en una especie de “danza” donde siempre reaccionan igual ante ciertos temas, aunque sepan que eso solo empeora la situación. La experta recomienda detenerse un momento y preguntarse antes de responder: “¿Esto que voy a decir me acercará a mi objetivo o me alejará aún más?”. Si la respuesta es que va a empeorar las cosas, lo mejor es no insistir en el mismo camino.

El objetivo de quienes aplican esta conducta es modificar la actitud del otro a partir del castigo con la ausencia.

Cambiar el propio comportamiento, aunque sea un pequeño gesto, puede modificar toda la dinámica de la discusión. Probar nuevas respuestas y observar los resultados ayuda a descubrir alternativas que funcionan mejor y evitan peleas innecesarias.

Elige tus batallas para discutir menos

No todos los desacuerdos merecen una pelea. Weiner-Davis aconseja aprender a distinguir entre los temas que realmente importan y aquellos que solo generan desgaste. A veces, dejar pasar las pequeñas molestias y no convertir cada diferencia en una batalla campal puede ser más saludable para la relación.

La clave está en saber cuándo es importante hablar y cuándo el silencio puede ser una mejor opción. La experta sugiere: “Algunas batallas simplemente no valen la pena; debes elegirlas con cuidado”. Guardar las energías para los asuntos realmente relevantes evita resentimientos y mantiene el clima de respeto.

Habla menos y escucha más

En medio de una discusión, suele ser fácil enfocarse en defender el propio punto de vista y olvidar escuchar al otro. Weiner-Davis recuerda que la clave para evitar que los desacuerdos escalen es detenerse y prestar atención a los sentimientos y razones de la pareja.

La importancia de conversar con
La importancia de conversar con tu pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es necesario estar de acuerdo en todo, pero sí mostrar comprensión: una frase como “Entiendo tu punto de vista, aunque no lo comparta” puede ser suficiente para aliviar la tensión. Cuando una persona se siente escuchada, es más probable que baje la guardia y la conversación se vuelva más constructiva.

Tómate un tiempo de descanso

Si la discusión empieza a subir de tono y ninguno de los dos logra calmarse, lo mejor es hacer una pausa. Weiner-Davis recomienda tener una señal acordada, puede ser una palabra o un gesto, para avisar que es momento de parar y tomarse al menos treinta minutos para relajarse.

Durante ese tiempo, cada uno puede hacer algo que le ayude a tranquilizarse: salir a caminar, leer o escuchar música. Después, si es necesario, se puede retomar la conversación con una actitud más serena y abierta.

Recuerda por qué estáis juntos

Recordad por qué se empezó
Recordad por qué se empezó la relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las estrategias para discutir menos, Weiner-Davis insiste en que es fundamental cuidar el vínculo que une a la pareja. Recordar los motivos por los que estáis juntos, compartir momentos agradables y mantener gestos de cariño fortalece la relación y ayuda a superar los momentos difíciles.

Dedicar tiempo a tener citas, conversar de temas importantes y mantener una vida íntima satisfactoria son formas de reforzar la conexión y evitar que los conflictos cotidianos opaquen lo positivo que comparten.

