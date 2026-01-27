España

El desafío tras la reubicación desde Canarias de los 877 menores migrantes no acompañados: “Necesitan un entorno seguro, ser escuchados”

La integración de estos jóvenes en otras autonomías plantea desafíos adicionales. Por ello, Unicef y Amnistía Internacional insisten en que su protección debe ser prioridad para las autoridades estatales y regionales

Guardar
Integrantes de Cruz Roja atienden
Integrantes de Cruz Roja atienden a personas migrantes a su llegada a Canarias. (Europa Press)

Tras el anuncio del Gobierno central el pasado viernes sobre la culminación del proceso de reubicación de 877 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a diferentes comunidades autónomas, organizaciones como Unicef y Amnistía Internacional advierten de que ahora el principal reto es garantizar la protección de estos niños, niñas y adolescentes, quienes en su mayoría se han visto obligados a dejar sus países por situaciones de pobreza, violencia, falta de oportunidades, inestabilidad política o incluso conflictos armados.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que calificó de “hito” este traslado, aseguró que el Ejecutivo cumple así con la modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería y con el requerimiento del Tribunal Supremo para mejorar las condiciones de estos menores migrantes, que se encontraban hacinados en los territorios frontera. También precisó que el Gobierno ya ha integrado a los 693 menores migrantes solicitantes de asilo, identificados por el Supremo, en el Sistema Nacional de Protección Internacional. De este grupo, 567 son menores y 126 ya alcanzaron la mayoría de edad, aunque continúan en el sistema. De los menores, 436 fueron trasladados a la Península y 131 permanecen en recursos estatales en Canarias.

Desde Amnistía Internacional, que recuerda que el Tribunal Supremo determinó que al menos 1.000 menores solicitantes de asilo en Canarias debían recibir atención directa del Gobierno central, critican la demora en el proceso de traslado y “la falta de una acogida adecuada” en algunos destinos, además de la lentitud de la respuesta y los obstáculos presentados por algunas comunidades autónomas. La organización sostiene que el interés superior del menor debe guiar cada decisión administrativa, considerando sus circunstancias y opiniones, y exige que todas las autoridades garanticen condiciones dignas en el lugar de destino y trabajen en soluciones duraderas que protejan sus derechos.

Un miembro de Salvamento Marítimo
Un miembro de Salvamento Marítimo coge en brazos a un bebé migrante a su llegada al puerto de La Restinga en Canarias. (Antonio Sempere - Europa Press)

Unicef, por su parte, remarca que todos los niños, niñas y adolescentes cuentan con los mismos derechos, “incluidos quienes se encuentran bajo medidas de protección” y destaca la necesidad de escuchar sus voces para “comprender sus necesidades reales y su situación”. Por ello, la ONG considera clave ofrecerles información clara y adaptada sobre cada proceso y decisión.

“Es importante reducir al mínimo su incertidumbre, por lo que dar información y generar una buena rutina es fundamental para que se sientan estables y seguros. Es fundamental que los sistemas de protección les cuenten qué va a pasar, dónde van a estar y qué recursos tienen cercanos”, señala en conversación con Infobae la responsable de incidencia nacional de Unicef España, Lucía Losoviz. Los menores migrantes no acompañados que llegan a un centro residencial o a una nueva comunidad autónoma, añade la experta, necesitan encontrar “un entorno seguro y protector, donde reciban atención individualizada y el compromiso de apoyar su desarrollo personal, educativo, sanitario y su inclusión sociolaboral”.

Servicios de salud mental y apoyo psicosocial especializados

Además, Unicef advierte sobre la urgencia de tramitar la documentación de los menores, muchos de los cuales están cerca de la mayoría de edad, para proteger sus derechos presentes y futuros.

La ruta canaria vuelve a ser la más mortífera: 4.808 personas migrantes han muerto en los cinco primeros meses del año.

La organización también recomienda que los centros residenciales estén integrados en barrios y ciudades, facilitando el acceso a servicios esenciales, educación, salud, actividades deportivas y espacios de esparcimiento, al tiempo que destaca la necesidad de que haya servicios de salud mental y apoyo psicosocial especializados en infancia y con perspectiva transcultural, así como la formación del personal para detectar y atender situaciones de trauma.

“Estos niños han vivido experiencias traumáticas que necesitan de un acompañamiento. Por eso también es fundamental que haya personal formado que pueda comprenderles para tomar medidas que garanticen ese bienestar emocional", concluye Losoviz.

El riesgo que afrontan los menores no acompañados al migrar hacia España se enmarca en una realidad más amplia y dramática. Según el balance publicado por la ONG Caminando Fronteras, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025 un total de 3.090 personas migrantes fallecieron en su intento de alcanzar las costas españolas. Aunque la cifra representa un descenso respecto a 2024, la travesía sigue siendo extremadamente peligrosa, especialmente para niños y adolescentes que viajan sin sus familias.

La ruta argelina, que conecta la costa de Argelia con las islas Baleares, fue la más transitada y dejó 1.037 víctimas, el doble que el año anterior. Sin embargo, la más letal continúa siendo la ruta atlántica hacia las islas Canarias, donde murieron 1.906 migrantes.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaMenores migrantesTraslado de menoresDesigualdad socialGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de enero

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cuánto cuesta un euro frente

Clima en Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: temperatura y

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: cuál será

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

La investigación del siniestro de Adamuz abre el debate sobre el desgaste de las vías, la gestión de Adif y las garantías de seguridad del sistema ferroviario

La investigación sobre el accidente

El cumpleaños más especial de Georgina Rodríguez: la empresaria cumple 32 años mientras prepara el evento más esperado de su vida

La de Jaca celebra este 27 de enero 32 años de éxitos y rodeada de mucha espiritualidad

El cumpleaños más especial de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investigación sobre el accidente

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

Pilar Alegría, del Gobierno a los orígenes para pelear cada voto: será la segunda vez que se enfrente a Azcón y la primera le ganó

El hospital Gregorio Marañón lleva años adjudicando a dedo miles de sensores para controlar a los pacientes operados: licita ahora un contrato abierto tras afeárselo un ciudadano

Redalsa: la empresa que une las vías del AVE con soldaduras gasta 4,5 millones en sueldos para 89 empleados y sus directivos tienen seguro de vida y de responsabilidad por daños

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo | Primeros ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña: caen su director operativo y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de enero

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

España bate récords turísticos, pero los trabajadores pagan el precio: salarios bajos, empleos temporales y jornadas extenuantes

Resultados del Super ONCE del Sorteo 5 del lunes 26 de enero de 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”