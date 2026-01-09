Espana agencias

La inserción laboral de menores migrantes y jóvenes extutelados crece un 35 % desde 2021

Madrid, 9 ene (EFE).- La afiliación a la Seguridad Social de los menores migrantes no acompañados y los jóvenes que llegaron a España siéndolo y ya han cumplido la mayoría de edad ha crecido un 35 % desde el 2021, cuando el Gobierno reformó el reglamento de extranjería para facilitar la inserción laboral de este colectivo.

Son datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), divulgados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que muestran "un crecimiento muy significativo" de los índices de ocupación de este grupo, al pasar de un 27 % de afiliados el 30 de junio de 2021 (2.110) a un 62 % en junio de 2025 (12.559).

El Observatorio atribuye este aumento a la reforma del reglamento de extranjería llevada a cabo en 2021, que reconoce automáticamente el derecho a trabajar a todos los menores a partir de los 16 años y facilita que, a los 18, puedan renovar su autorización.

En el caso de los jóvenes extutelados con autorización de residencia en vigor, de entre 18 y 23 años, el incremento ha sido aún mayor, del 38 %, desde el 34 % (1.972) en junio de 2021 hasta el 72 % (11.943) en septiembre de 2025.

Por áreas de trabajo, en estos poco más de cuatro años la inserción laboral del colectivo ha crecido un 85 % en el sector de la hostelería, un 100 % en la industria manufacturera y un 76 % en el comercio o la reparación de vehículos.

La hostelería es su principal actividad económica, que ocupa al 30 % de este grupo, seguida de las actividades administrativas y servicios auxiliares, con un 15 %.

La mitad de las personas de 16 y 17 años trabajan en este campo, mientras que los jóvenes que ya han salido del sistema de tutela aparecen más repartidas por sectores: el 29 % trabaja en hostelería, el 15 % en actividades administrativas y servicios auxiliares y el 12 % en construcción.

El OPI recoge un total de 20.116 menores no acompañados y jóvenes extutelados entre 16 y 23 años con autorización de residencia en vigor en España a 30 de septiembre de 2025, lo que supone un 19,4 % más en el último año y un 155,3 % desde la entrada en vigor de la reforma de 2021.

Por sexo, la distribución no ha cambiado en los últimos trimestres y las niñas y mujeres representan solo un 6 %.

Sobre nacionalidades, hace más de cuatro años (a 30 de junio de 2021) las personas de nacionalidad marroquí representaban el 76 % pero a 30 de septiembre de 2025 esta proporción ha descendido hasta el 54 % (10.921), aunque sigue siendo el origen mayoritario, seguido por los procedentes de Gambia (13 %) y Argelia (10 %). EFE

