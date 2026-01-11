Deportes

Escaleras y piso de mármol, griferías de oro, piscina de cristal y playa privada: la millonaria nueva mansión de Cristiano Ronaldo

El lujoso hogar cuenta además con un garaje para 20 vehículos, gimnasio profesional con spa y zona de masajes, una sala de cine privada, un mural exclusivo y pasadizos subterráneos

Guardar
Cristiano Ronaldo y su pareja
Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez contarán con una nueva lujosa mansión en Portugal

Mientras mantiene un sobresaliente presente en el All-Nassr y busca llegar a los 1000 goles en su carrera deportiva, Cristiano Ronaldo quedó en el centro de la escena tras la finalización de su mansión exclusiva en Quinta da Marinha, Cascais, ubicada en la Riviera portuguesa. Valorada entre 25 y 35 millones de euros (cerca de 40 millones de dólares), esta residencia emergería como el refugio definitivo para la familia del delantero con su pareja Georgina Rodríguez, con la intención clara de convertirse en su hogar estable una vez que el astro lusitano se retire de la competición profesional.

Con aproximadamente 5.000 metros cuadrados habitables y edificada sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados, la casa se ubica a escasos minutos de Cascais y Estoril, en una urbanización custodiada de forma permanente y famosa por sus villas de lujo y campos de golf con panorámicas al Atlántico. De acuerdo con medios portugueses como A Bola y los portales británicos Daily Mail y Mirror, la vivienda incorpora una piscina exterior de lámina infinita, otra climatizada al interior y un garaje con capacidad para 20 vehículos, equipado con sistemas de vigilancia de alta tecnología y acceso directo desde la vivienda principal.

Entre los lujos sobresalen un gimnasio profesional con spa y sala de masajes, una sala de cine privada y jardines diseñados al detalle, que combinan senderos, terrazas orientadas al mar y áreas seguras de juegos para los cinco hijos de la pareja. La inversión inicial rondó los 13 millones de dólares por la parcela y una estructura previa, pero las exigencias de personalización y los deseos de crear una residencia única elevaron la cifra total a un rango que, según diversos reportes, alcanzaría los 40 millones de dólares.

Así sería la nueva mansión
Así sería la nueva mansión de Cristiano Ronaldo (@DailyMirror)

Destaca la implicación directa de Georgina Rodríguez en la decoración. Como detallaron las fuentes portuguesas, la pareja optó por mármol italiano para suelos y escaleras, maderas nobles y acabados de oro en griferías, primando una fusión entre lo clásico y el minimalismo contemporáneo. En el salón principal, un mural encargado a una firma de lujo funciona como sello artístico del hogar. Además, la propiedad incorpora un sistema centralizado que gestiona la iluminación, la climatización y la seguridad desde cualquier lugar, apoyado en paneles solares integrados en la cubierta.

Entre las características mencionadas en medios como Semana y la prensa lusa figura una habitación principal de hasta 300 metros cuadrados. También sobresale la playa privada y pasadizos subterráneos, así como la completa privacidad asegurada tanto para adultos como para niños.

La elección de vivir en Cascais respalda el regreso a un entorno familiar y nacional. El plan de futuro de la pareja, según la prensa portuguesa, incluye la escolarización de los hijos en centros privados locales y el establecimiento de una rutina estable, tras años de cambios de residencia entre las grandes capitales europeas y destinos exclusivos de lujo. Si bien Ronaldo mantiene actualmente su residencia en Arabia Saudí por motivos deportivos, en la mira está el retiro y un horizonte vital más pausado.

La lujosa mansión de Cristiano
La lujosa mansión de Cristiano Ronaldo (A Bola)

En Portugal, medios especializados remarcan que, junto con esta mansión, el portafolio de Cristiano Ronaldo abarca propiedades muy valoradas como su conocida residencia de Funchal en Madeira (estimada en unos 8 millones de euros), áticos en Madrid y Turín, y villas en enclaves singulares como el Mar Rojo, donde cuentan con alojamientos de lujo que pueden superar los 18.000 euros por noche (21 mil dólares).

Mientras tanto, el presente deportivo de Ronaldo sigue siendo relevante: en la liga saudí, CR7 ha convertido 20 goles en 22 partidos esta temporada y suma ya 958 goles documentados, quedando cada vez más cerca de alcanzar los mil tantos oficiales, un hito inédito en la historia del fútbol. El delantero, que cumplirá 41 años en menos de un mes, apunta a disputar el Mundial 2026 antes de retirarse.

El club Al-Nassr, donde milita actualmente, atraviesa una etapa irregular tras dos derrotas recientes y haberse alejado de la cima de la tabla que ahora domina el Al-Hilal, con 35 puntos, cuatro más que el conjunto de Riad. La nueva mansión en Cascais actúa así como el símbolo de un punto de inflexión: de la cima global del deporte al retiro sosegado junto al mar.

Los detalles de la lujosa
Los detalles de la lujosa mansión de Cristiano Ronaldo (A Bola)

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezPortugalAll Nassr

Últimas Noticias

FC Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Supercopa de España: hora, TV y probables formaciones

Ambas potencias se medirán en el King Abdullah Sports City de Yeda, a partir de las 16 horas de Argentina

FC Barcelona y Real Madrid

Un estudio sugiere que el golf podría superar a la caminata en beneficios físicos

Investigadores finlandeses señalan que una ronda de 18 hoyos puede ofrecer ventajas superiores en presión arterial y colesterol respecto a ejercicios como la marcha nórdica

Un estudio sugiere que el

El tenso momento entre Sabalenka y Kostyuk tras la final de Brisbane: fuerte discurso y desplante de la ucraniana a la bielorrusa

La realidad geopolítica volvió a irrumpir con fuerza durante la ceremonia de premiación tras el triunfo de la número uno del mundo por 6-4 y 6-3

El tenso momento entre Sabalenka

Otros dos jugadores fueron amenazados por la barra y hay preocupación en Brasil: el momento de tensión que vivieron Hulk y Bernard

Ambas figuras fueron abordadas por los hinchas y decidieron salir de sus vehículos para dialogar

Otros dos jugadores fueron amenazados

River Plate afrontará el primer amistoso de la temporada contra Millonarios de Colombia: hora, TV y formaciones

El elenco dirigido por Marcelo Gallardo tendrá su debut en el 2026 en el Gran Parque Central de Uruguay

River Plate afrontará el primer
DEPORTES
FC Barcelona y Real Madrid

FC Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Supercopa de España: hora, TV y probables formaciones

Un estudio sugiere que el golf podría superar a la caminata en beneficios físicos

El tenso momento entre Sabalenka y Kostyuk tras la final de Brisbane: fuerte discurso y desplante de la ucraniana a la bielorrusa

Otros dos jugadores fueron amenazados por la barra y hay preocupación en Brasil: el momento de tensión que vivieron Hulk y Bernard

River Plate afrontará el primer amistoso de la temporada contra Millonarios de Colombia: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Cande Ruggeri celebró los 3

Cande Ruggeri celebró los 3 años de Vita con una fiesta de cuentos de hadas: nieve, castillos y disfraces

El conmovedor mensaje de Paula Chaves para recordar a su amiga Lina, quien falleció a los 37 años: “Eterna”

Entre atardeceres y aguas cristalinas: las vacaciones de Nico Vázquez en Miami luego de un año bisagra

El verano de soltera de Priscila Crivocapich: refugio con su familia en la playa de Punta del Este

El divertido reto de Marcelo Tinelli junto a sus hijos Juana y Lolo: “La gastada que me comí”

INFOBAE AMÉRICA

Una mujer quema la foto

Una mujer quema la foto del ayatolá Ali Khamenei: el póster viral que muestra el sentimiento del pueblo iraní

La I.A. ayudó a reconocer a un asesino nazi en una de las fotos más terribles del Holocausto

Por qué Putin no dijo nada tras la captura de Maduro en Venezuela

El Gobierno de Sudán anunció su regreso oficial a la capital del país tras mil días de conflicto

El hallazgo de un superbarco cambia todo lo que se sabía sobre el comercio marítimo en la Edad Media