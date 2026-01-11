Escaleras y piso de mármol, griferías de oro, piscina de cristal y playa privada: la millonaria nueva mansión de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez contarán con una nueva lujosa mansión en Portugal

Mientras mantiene un sobresaliente presente en el All-Nassr y busca llegar a los 1000 goles en su carrera deportiva, Cristiano Ronaldo quedó en el centro de la escena tras la finalización de su mansión exclusiva en Quinta da Marinha, Cascais, ubicada en la Riviera portuguesa. Valorada entre 25 y 35 millones de euros (cerca de 40 millones de dólares), esta residencia emergería como el refugio definitivo para la familia del delantero con su pareja Georgina Rodríguez, con la intención clara de convertirse en su hogar estable una vez que el astro lusitano se retire de la competición profesional.

Con aproximadamente 5.000 metros cuadrados habitables y edificada sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados, la casa se ubica a escasos minutos de Cascais y Estoril, en una urbanización custodiada de forma permanente y famosa por sus villas de lujo y campos de golf con panorámicas al Atlántico. De acuerdo con medios portugueses como A Bola y los portales británicos Daily Mail y Mirror, la vivienda incorpora una piscina exterior de lámina infinita, otra climatizada al interior y un garaje con capacidad para 20 vehículos, equipado con sistemas de vigilancia de alta tecnología y acceso directo desde la vivienda principal.

Entre los lujos sobresalen un gimnasio profesional con spa y sala de masajes, una sala de cine privada y jardines diseñados al detalle, que combinan senderos, terrazas orientadas al mar y áreas seguras de juegos para los cinco hijos de la pareja. La inversión inicial rondó los 13 millones de dólares por la parcela y una estructura previa, pero las exigencias de personalización y los deseos de crear una residencia única elevaron la cifra total a un rango que, según diversos reportes, alcanzaría los 40 millones de dólares.

Así sería la nueva mansión de Cristiano Ronaldo (@DailyMirror)

Destaca la implicación directa de Georgina Rodríguez en la decoración. Como detallaron las fuentes portuguesas, la pareja optó por mármol italiano para suelos y escaleras, maderas nobles y acabados de oro en griferías, primando una fusión entre lo clásico y el minimalismo contemporáneo. En el salón principal, un mural encargado a una firma de lujo funciona como sello artístico del hogar. Además, la propiedad incorpora un sistema centralizado que gestiona la iluminación, la climatización y la seguridad desde cualquier lugar, apoyado en paneles solares integrados en la cubierta.

Entre las características mencionadas en medios como Semana y la prensa lusa figura una habitación principal de hasta 300 metros cuadrados. También sobresale la playa privada y pasadizos subterráneos, así como la completa privacidad asegurada tanto para adultos como para niños.

La elección de vivir en Cascais respalda el regreso a un entorno familiar y nacional. El plan de futuro de la pareja, según la prensa portuguesa, incluye la escolarización de los hijos en centros privados locales y el establecimiento de una rutina estable, tras años de cambios de residencia entre las grandes capitales europeas y destinos exclusivos de lujo. Si bien Ronaldo mantiene actualmente su residencia en Arabia Saudí por motivos deportivos, en la mira está el retiro y un horizonte vital más pausado.

La lujosa mansión de Cristiano Ronaldo (A Bola)

En Portugal, medios especializados remarcan que, junto con esta mansión, el portafolio de Cristiano Ronaldo abarca propiedades muy valoradas como su conocida residencia de Funchal en Madeira (estimada en unos 8 millones de euros), áticos en Madrid y Turín, y villas en enclaves singulares como el Mar Rojo, donde cuentan con alojamientos de lujo que pueden superar los 18.000 euros por noche (21 mil dólares).

Mientras tanto, el presente deportivo de Ronaldo sigue siendo relevante: en la liga saudí, CR7 ha convertido 20 goles en 22 partidos esta temporada y suma ya 958 goles documentados, quedando cada vez más cerca de alcanzar los mil tantos oficiales, un hito inédito en la historia del fútbol. El delantero, que cumplirá 41 años en menos de un mes, apunta a disputar el Mundial 2026 antes de retirarse.

El club Al-Nassr, donde milita actualmente, atraviesa una etapa irregular tras dos derrotas recientes y haberse alejado de la cima de la tabla que ahora domina el Al-Hilal, con 35 puntos, cuatro más que el conjunto de Riad. La nueva mansión en Cascais actúa así como el símbolo de un punto de inflexión: de la cima global del deporte al retiro sosegado junto al mar.

Los detalles de la lujosa mansión de Cristiano Ronaldo (A Bola)