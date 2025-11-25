Deportes

El lugar con más de 500 años de historia que eligió Cristiano Ronaldo para su casamiento con Georgina Rodríguez

El legendario delantero y su pareja celebrarán su unión luego del Mundial 2026

Guardar
La Catedral de funchal y
La Catedral de funchal y la famosa pareja

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebrarán su boda en la catedral de Funchal, un edificio histórico de más de cinco siglos ubicado en Madeira, Portugal. Tras nueve años de relación, la pareja ha elegido este emblemático lugar para la ceremonia, que será seguida de una recepción en un hotel de lujo de la isla. El evento está previsto para el verano europeo, después del Mundial, y reunirá a familiares y amigos en la tierra natal del futbolista.

La catedral de Funchal, inaugurada en 1514, es el sitio de culto más antiguo de la ciudad y se considera el corazón religioso de Madeira. Su techo, construido con madera de cedro tallada de la región, y su ubicación central le otorgan un valor patrimonial y simbólico. La elección de este lugar tiene un significado personal para Ronaldo, ya que se encuentra a menos de tres kilómetros del hospital donde nació y cerca del club Nacional da Madeira, donde jugó durante dos años antes de trasladarse al Sporting de Lisboa a los 12 años.

El entorno de la catedral está vinculado a los escenarios clave de la infancia y juventud de Ronaldo, reforzando el carácter familiar y emocional de la celebración. La historia de la pareja comenzó en 2016, cuando Ronaldo conoció a Georgina Rodríguez en una tienda de Gucci en España, durante su etapa en el Real Madrid. Desde entonces, han formado una familia con cinco hijos: Alana, de siete años, y Bella, de tres, nacidas de la relación entre ambos; y Cristiano Jr, de 15 años, junto a los gemelos Mateo y Eva María, de ocho, hijos del futbolista nacidos mediante gestación subrogada.

En los últimos años, tanto Ronaldo como Georgina han mantenido una presencia destacada en la vida pública. El delantero continúa su carrera en el Al-Nassr, mientras que Rodríguez ha desarrollado su faceta como empresaria, modelo y figura influyente en redes sociales.

El impulso definitivo para este enlace surgió del entorno más cercano de la pareja, ya que fueron los hijos de Ronaldo quienes le animaron a formalizar su compromiso con Georgina Rodríguez.

El pasado 11 de agosto, la modelo y empresaria sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una fotografía de un anillo de compromiso valorado en más de seis millones de euros y anunciar su boda con CR7. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo en la publicación.

“Fue algo curioso, porque ella me pidió que le regalara un anillo, porque uno de sus sueños era tener una piedra bonita. Trabajé duro y finalmente encontré el que le gustaba. Hablé con mi amigo y le dije: Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio. Y eso es lo que hicimos”, recordó el delantero de 40 años sobre uno de los días más importantes de su vida.

“Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos cogió el teléfono y empezó a grabar. Era como la 1:00 de la madrugada. Mis hijas estaban en la cama, durmiendo, Alana y Eva. Y cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a Gio, yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’. Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado y Gio no se lo creía”, continuó

“Es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida”, concluyó el ex Real Madrid, Juventus y Manchester United, que aclaró que no será una fiesta fastuosa, porque a su pareja le gustan “las celebraciones privadas”. Se espera que la recepción se realice en un lujoso hotel de Portugal.

Temas Relacionados

deportes-internacionalCristiano RonaldoGeorgina Rodríguezselección de PortugalAl Nassrdeportes-argentina

Últimas Noticias

Hubo 10 torneos ITF en el país en 2025 y los argentinos ganaron ocho: “Queríamos que nuestros tenistas pudieran competir a bajo costo”

En esta temporada, 85 representantes nacionales jugaron por puntos para el ranking ATP en competencias locales. “Somos optimistas cuando miramos el horizonte”, dijo Agustín Calleri, presidente de la AAT

Hubo 10 torneos ITF en

El posteo de Messi para recordar a Maradona y el video inédito que compartió Ronaldinho: “Cinco años sin uno de los mejores”

El rosarino homenajeó al ídolo con una foto emotiva y el brasileño se sumó al memorial. El especial reconocimiento del Napoli antes de su partido por Champions

El posteo de Messi para

“Quiero pedir disculpas”: el posteo de Matías Galarza Fonda tras el error que decretó la eliminación de River del Clausura

El mediocampista paraguayo, que perdió la pelota en el 3-2 de Racing, hizo una fuerte autocrítica: “Hoy me toca aprender y levantar cabeza”

“Quiero pedir disculpas”: el posteo

El Chelsea de Enzo Fernández y Barcelona animan un atractivo duelo por la fecha 5 de la Champions League: toda la agenda

Los Blues tienen un duro enfrentamiento ante los catalanes en busca de un triunfo que les permita soñar con el pase directo a los octavos de final

El Chelsea de Enzo Fernández

Franco Colapinto palpitó el GP de Qatar de F1: cuáles serán las claves de la carrera

El piloto argentino analizó lo que vendrá este fin de semana en Losail, donde el sábado se correrá el último Sprint del año

Franco Colapinto palpitó el GP
DEPORTES
El Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández venció 3-0 al Barcelona y se metió en puestos de clasificación a octavos en la Champions League: todos los goles

Hubo 10 torneos ITF en el país en 2025 y los argentinos ganaron ocho: “Queríamos que nuestros tenistas pudieran competir a bajo costo”

El posteo de Messi para recordar a Maradona y el video inédito que compartió Ronaldinho: “Cinco años sin uno de los mejores”

“Quiero pedir disculpas”: el posteo de Matías Galarza Fonda tras el error que decretó la eliminación de River del Clausura

Franco Colapinto palpitó el GP de Qatar de F1: cuáles serán las claves de la carrera

TELESHOW
Cinthia Fernández confesó que está

Cinthia Fernández confesó que está arrepentida de una de las etapas más mediáticas de su vida: “Fue un papelón”

Ivana Icardi le mostró su apoyo a la China Suárez tras el estreno de su nueva serie

El dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por el delicado estado de salud de una productora de Intrusos

Santiago del Moro confirmó el casting masivo para Gran Hermano Generación Dorada y deslizó qué famosa podría entrar

Maxi López volverá a dejar Masterchef Celebrity: quién sería la figura que ocupará su lugar

INFOBAE AMÉRICA

Miles de alauitas protestaron en

Miles de alauitas protestaron en Siria luego de una nueva ola de violencia sectaria

Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

Cuenta regresiva para la llegada de la nueva HIMLA al Perú: una pick-up accesible desde US$ 22,990

El Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó el retiro de los magistrados que extendieron su mandato más allá del plazo legal

Honduras rechazó en la CIJ la intervención de Guatemala en la disputa con Belice por Cayos Zapotillos