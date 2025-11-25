El lugar con más de 500 años de historia que eligió Cristiano Ronaldo para su casamiento con Georgina Rodríguez

La Catedral de funchal y la famosa pareja

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebrarán su boda en la catedral de Funchal, un edificio histórico de más de cinco siglos ubicado en Madeira, Portugal. Tras nueve años de relación, la pareja ha elegido este emblemático lugar para la ceremonia, que será seguida de una recepción en un hotel de lujo de la isla. El evento está previsto para el verano europeo, después del Mundial, y reunirá a familiares y amigos en la tierra natal del futbolista.

La catedral de Funchal, inaugurada en 1514, es el sitio de culto más antiguo de la ciudad y se considera el corazón religioso de Madeira. Su techo, construido con madera de cedro tallada de la región, y su ubicación central le otorgan un valor patrimonial y simbólico. La elección de este lugar tiene un significado personal para Ronaldo, ya que se encuentra a menos de tres kilómetros del hospital donde nació y cerca del club Nacional da Madeira, donde jugó durante dos años antes de trasladarse al Sporting de Lisboa a los 12 años.

El entorno de la catedral está vinculado a los escenarios clave de la infancia y juventud de Ronaldo, reforzando el carácter familiar y emocional de la celebración. La historia de la pareja comenzó en 2016, cuando Ronaldo conoció a Georgina Rodríguez en una tienda de Gucci en España, durante su etapa en el Real Madrid. Desde entonces, han formado una familia con cinco hijos: Alana, de siete años, y Bella, de tres, nacidas de la relación entre ambos; y Cristiano Jr, de 15 años, junto a los gemelos Mateo y Eva María, de ocho, hijos del futbolista nacidos mediante gestación subrogada.

En los últimos años, tanto Ronaldo como Georgina han mantenido una presencia destacada en la vida pública. El delantero continúa su carrera en el Al-Nassr, mientras que Rodríguez ha desarrollado su faceta como empresaria, modelo y figura influyente en redes sociales.

El impulso definitivo para este enlace surgió del entorno más cercano de la pareja, ya que fueron los hijos de Ronaldo quienes le animaron a formalizar su compromiso con Georgina Rodríguez.

El pasado 11 de agosto, la modelo y empresaria sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una fotografía de un anillo de compromiso valorado en más de seis millones de euros y anunciar su boda con CR7. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo en la publicación.

“Fue algo curioso, porque ella me pidió que le regalara un anillo, porque uno de sus sueños era tener una piedra bonita. Trabajé duro y finalmente encontré el que le gustaba. Hablé con mi amigo y le dije: Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio. Y eso es lo que hicimos”, recordó el delantero de 40 años sobre uno de los días más importantes de su vida.

“Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos cogió el teléfono y empezó a grabar. Era como la 1:00 de la madrugada. Mis hijas estaban en la cama, durmiendo, Alana y Eva. Y cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a Gio, yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’. Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado y Gio no se lo creía”, continuó

“Es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida”, concluyó el ex Real Madrid, Juventus y Manchester United, que aclaró que no será una fiesta fastuosa, porque a su pareja le gustan “las celebraciones privadas”. Se espera que la recepción se realice en un lujoso hotel de Portugal.