Ivana Rodríguez desvela cómo le ha apoyado su hermana Georgina en 'Top Chef: Dulces y famosos'

Ilusionada con su participación en 'Top Chef: Dulces y Famosos', Ivana Rodríguez se ha dejado ver este miércoles 14 de enero en la presentación que Radiotelevisión Española ha hecho del concurso de repostería y ha hablado ante los medios de comunicación sobre la relación que mantiene con su cuñado, Cristiano Ronaldo.
Ivana ha asegurado que "es una fantasía" tenerle como cuñado y considera que "somos muy afortunadas porque él es un gurú, cuando me siento en la mesa con él, me quedo así como... 'que siga hablando'" porque "quiero todos esos conocimientos en mi cerebro".
Alardeando de la buena relación que mantiene con él, Ivana ha explicado que lo ve "como familia, tan cercano, tan humano y luego está ese personaje del que todo el mundo habla, esa persona que es gran futbolista y gran deportista", asegurando que "en distancias cortas, gana".
Eso sí, ha desvelado que "no se ha metido mucho en decirme nada" sobre su participación en el concurso de repostería, pero sí que le animó a hacerlo: "Simplemente me dijo 'hazlo, hazlo, hazlo'".
Por otra parte, la concursante ha sido preguntada por la nueva mansión de su hermana y del futbolista en Quinta da Marinha, Cascais, y ha confesado que "todavía ni la he visto" porque "llevaba años en construcción y, por lo visto, ya está, debe de ser espectacular".
Además, no sabe si cuando les hagan una visita se quedarán en la mansión o en un hotel porque "habitaciones, sí, pero nunca se sabe porque ellos pueden tener mil habitaciones, pero todas ocupaditas con sus cosas".
Por su parte, Georgina tampoco "se está metiendo en absoluto" en su decisión de participar en el concurso, aunque "de vez en cuando me manda así como un mensajito, una nota de voz o me llama y me dice 'bueno, ya va quedando menos, sigue disfrutando al máximo'", algo que valora porque considera más bonito que "me anime" a que la quiera condicionar.
De hecho, cuando le ofrecieron participar en el concurso, Ivana estaba indecisa, pero su hermana le dijo: "pero... ¿lo dudas? Tira para adelante, que sepas también lo que es estar delante de una cámara en esto" y "seguí su consejo y lo estoy disfrutando".
A pesar de que nunca imaginó trabajar en televisión, Ivana no se arrepiente de su decisión y ha asegurado estar "disfrutando tantísimo de esta experiencia que no quiero que acabe".