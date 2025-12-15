España

Sanidad alcanza un preacuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto Marco y se suspenden las huelgas de enero

La ausencia de los sindicatos no médicos en el acuerdo deja las huelgas ya establecidas, para el 14 y 15 de enero

Varias personas durante una manifestación,
Varias personas durante una manifestación, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Ananda Manjón / Europa Press)

El Ministerio de Sanidad ha alcanzado un preacuerdo con los principales sindicatos del sector sanitario para avanzar con la reforma del Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta medida llega tras el respaldo explícito de las organizaciones del Ámbito de Negociación —SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde— al borrador de la nueva normativa, pese a las demandas de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para retirar el texto durante el último Consejo Interterritorial del SNS.

Gracias a este entendimiento, se han suspendido también los parones anunciados para todos los martes a partir del 27 de enero, lo que permitirá dar continuidad al trámite normativo sin desestabilizar los servicios, como ha indicado el Ministerio de Sanidad. Aun así, la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) —que agrupa a 16 entidades médicas, incluidas AMYTS— ha señalado que el preacuerdo se ha negociado solo con los sindicatos no médicos, por lo que mantiene la convocatoria de huelga para los días 14 y 15 de enero.

Noticia en ampliación

