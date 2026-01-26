España

Isa Pantoja se abre en canal en ‘DecoMasters’: “No dejo de renegar de lo que ha sido mi familia y tengo muchas heridas ahí que han ido saliendo”

La hija de Isabel Pantoja ha hablado con ‘Infobae’ sobre las historias de su pasado, que ha contado en el programa de TVE

Entrevistamos a Isa Pantoja por su participación en ‘DecoMasters’ junto a su pareja, Asraf Beno

Tras retrasar su estreno por el trágico accidente de Adamuz, DecoMasters está listo para su aterrizaje en La 1. Entre su elenco de estrellas se encuentra Isa Pantoja, la hija de la famosa tonadillera, que participa a dúo con su pareja, Asraf Beno. La hermana de Kiko Rivera se ha abierto con Infobae sobre los temas de los que habla en el programa, en el que menciona en alguna que otra ocasión sus problemas familiares.

“Mira, se va a ver un poco todo, porque hay momentos en los que a lo mejor estoy pintando y de repente me preguntan por... yo qué sé, mi hermano”, comenta sin tapujos la hija de Isabel Pantoja. “Y digo: ‘Mira, voy a contar esto’. Pero porque me sale natural, es como a lo mejor cosas que no había contado nunca, pero son más bien como anécdotas”, adelanta sobre los temas de los que hablará.

La manera en la que se abre en el programa de Televisión Española es completamente genuina, afirma: “Es supernatural, al estar conviviendo con mucha gente, porque es una convivencia de muchas horas, mucho estrés, te dejas llevar y cuentas cosas porque la otra persona, además, también comparte sus vivencias contigo”.

Isa Pantoja en la presentación
Isa Pantoja en la presentación del nuevo programa de 'DecoMasters'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Las heridas familiares de Isa Pantoja

De hecho, muchos de sus compañeros reseñaban especialmente lo emocionantes que eran las experiencias que contaba Isa Pantoja durante las grabaciones: “Es que yo soy muy sensible. Bueno, muy folclórica también, al final lo he mamado”. “Yo quiero decir que a pesar de querer enseñar esa otra parte de Isa, que lo he hecho, no dejo de renegar de lo que ha sido mi familia, de lo que es mi vida, mi infancia y tengo muchas heridas ahí que han ido saliendo a lo largo de esos programas”, asegura.

Eso sí, el resto de participantes se lo han puesto fácil a la hora de tratar esos temas tan duros de su pasado: “Mis compañeros, además, me han dado consejos, me han apoyado sin juzgarme y de una manera totalmente objetiva, porque muchos de ellos no sabían mi historia”.

Isa Pantoja en la presentación
Isa Pantoja en la presentación del nuevo programa de 'DecoMasters'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Una posible reforma en Cantora

Por otro lado, desde Infobae le hemos planteado la posibilidad de utilizar su nuevo talento para el interiorismo para reformar Cantora: “No sé, la verdad es que creo que no hay nadie allí todavía, como que está ahí abandonado”. Pero no se cierra las puertas a encabezar esa reforma: “Si me dan la oportunidad, lo haría. Pero no sola, porque me siento triste. Tendría que ser con alguno de mis compañeros para que le diera un poco de salero y alegría, que hace falta”.

En cuanto a su relación con Asraf Beno durante el concurso, Pantoja no las tenía todas consigo: “Mira, yo pensaba que no nos íbamos a entender, porque hemos tenido nuestros momentos”. Aun así, han salido reforzados: “Lejos de alejarnos, nos ha acercado mucho más y ha despertado la admiración de nuevo por mi marido, cosa que hacía tiempo... A ver, tampoco es eso”.

Isa Pantoja y Asraf Beno
Isa Pantoja y Asraf Beno en 'DecoMasters'. (Europa Press)

Tras su paternidad compartida, el programa les ha ayudado a avivar la llama: “Es como que le veía como papá y éramos papá y mamá, como ‘Ay, Cairo, mira a papá’. Pero nos habíamos olvidado un poquito quizás de la relación en pareja y esto ha servido como para tener nuestro tiempo para nosotros mismos. Entonces me ha ido muy bien, la verdad, con él”.

