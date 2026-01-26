España

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Ha habilitado un espacio de 224 metros cuadrados en la sede, al que podrán ir sus 3.815 empleados. Envió una “consulta preliminar” a empresas del sector para obtener datos económicos del futuro pliego el viernes, el mismo día en que el ministro ofrecía en rueda de prensa datos del accidente de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, sigue con la idea de equipar el nuevo gimnasio que quiere habilitar para los trabajadores del departamento en su sede principal, situada en el número 67 del madrileño Paseo de la Castellana. Transportes ya ha reservado un espacio de 224 metros cuadrados para tal fin en la zona C de la segunda planta y acaba de enviar a empresas del sector “una consulta preliminar”, que servirá para concretar las estimaciones económicas del proyecto en el futuro pliego del contrato que se licitará este mismo año. Las empresas interesadas tienen hasta el 16 de febrero para enviar los datos requeridos al Ministerio.

La Dirección General de Organización e Inspección del Ministerio envió la información técnica del proyecto a estas empresas este viernes 23 de enero, precisamente el día en el que Puente ofrecía una nueva rueda de prensa con los últimos datos de la investigación que se está llevando a cabo tras el trágico accidente en la línea de AVE que une Madrid con Sevilla, en el término municipal de Adamuz. Esta consulta preliminar, a la que ha tenido acceso Infobae, es necesaria para “recabar información de los operadores económicos que permita una consulta actualizada de los precios, con la finalidad de establecer un presupuesto de licitación acorde a los precios de mercado e información técnica necesaria para poder establecer los pliegos que regirán esta licitación”. Un paso previo necesario antes de la licitación de muchos contratos de obras y servicios.

Trabajadores del Ministerio han mostrado su sorpresa con el “poco tacto” con las fechas elegidas. Es cierto que Transportes lleva tiempo trabajando en este proyecto, pero “con la que está cayendo tras el accidente, lo lógico sería posponer todo esto. No es una prioridad. Y lo tramitas el mismo día que el ministro da una rueda de prensa crucial”, señalan algunos funcionarios consultados. Según los últimos datos oficiales (julio 2025), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cuenta con 3.815 empleados, de los que el 81% tiene más de 40 años. La información proporcionada a estas empresas no implica compromiso contractual, “pero podrá ser considerada en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas del futuro procedimiento de contratación”. El propósito de este gimnasio es “mejorar el rendimiento laboral” de los trabajadores.

Los planos del gimnasio del ministerio de Transportes

El objeto del futuro contrato será “el diseño, equipamiento y distribución de la sala de fitness y la prestación de actividades de yoga y pilates que puedan llevar a cabo los trabajadores de este Ministerio en los locales previstos al efecto de su sede central”, reza la información a la que ha tenido acceso este diario. El gimnasio se compone de tres salas y dos vestuarios: una primera sala de 85,92 metros cuadrados, una segunda de 58,20 metros y una tercera de 65 metros cuadrados. Los vestuarios solo ocupan 9,2 metros cuadrados. “En cuanto a los gastos de luz y agua, correrán a cargo de la Administración”, señalan desde Transportes.

Clases de yoga y pilates

La sala 3, por ejemplo, irá destinada al gimnasio y tendrá que ser equipada “con el material necesario para la realización de ejercicios de peso libre, peso guiado y entrenamiento cardiovascular en máquina. Las maquinarias serán retiradas por la empresa al finalizar el contrato”. El servicio contará con una persona responsable en sala, encargada de controlar el horario de los usuarios y de orientarles en el uso adecuado del equipamiento. Ese horario será de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 horas, de 14:30 a 16:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas. Los trabajadores podrán usarla en sesiones de una hora diaria.

Las salas 1 y 2 se destinarán a clases de yoga y pilates, “con el material necesario para las clases, alfombras, pelotas...” La empresa que finalmente gane el contrato facilitará los profesores necesarios para estas actividades. “El horario será lunes a viernes de 7:00 a 9:00, de 14:30 a 16:30 y de 18:00 a 20:00 horas. Las clases serán de 45 minutos con 15 minutos entre clases para preparación de la siguiente sesión. Se habilitará un sistema de control de asistencia en el que los usuarios puedan registrarse para poder impartir la clase sin sobrepasar el aforo”, señala la documentación aportada. Transportes pide datos orientativos de cuánto pueden costar estas clases para incluir esta variable en la oferta económica del contrato. Transportes ya se ha gastado 73.444 euros en construir el gimnasio. Este futuro contrato servirá para equiparlo y contratar a los profesores y monitores.

