El local de 27 metros que se vende como un “dúplex” por 110.000 euros en Cuatro Caminos, Madrid, y que recuerda a la casa de los horrores

Imagen del supuesto salón del local. (Idealista)

Adquirir una vivienda en Madrid se ha vuelto una tarea cada vez más complicada. Los precios de compra y alquiler se encuentran entre los más altos del país y superan con creces la capacidad adquisitiva de buena parte de la población. Datos recientes del sector inmobiliario muestran que el coste medio de la vivienda en la capital continúa al alza, impulsado por la demanda, la escasez de oferta y la presión de la inversión extranjera. Estas circunstancias han convertido el acceso a una vivienda en una de las principales preocupaciones de quienes buscan establecerse en la ciudad.

En este contexto, no es extraño encontrar anuncios en los principales portales inmobiliarios que presentan ciertos inmuebles como oportunidades únicas o auténticas gangas. Sin embargo, detrás de estas ofertas suelen esconderse realidades muy distintas. Un ejemplo es el de un local comercial de apenas 27 metros cuadrados en el barrio de Cuatro Caminos, anunciado como “dúplex” y a un precio de 110.000 euros. El espacio, con dos ventanas por las que apenas entra luz natural, dista mucho de las expectativas que genera su descripción y refleja hasta qué punto la escasez de vivienda en Madrid está desplazando los límites del mercado.

Imagen del dormitorio. (Idealista)

“Oportunidad única en dos plantas. ¿Buscas un espacio versátil en pleno centro con un potencial ilimitado? Este singular local, distribuido en dos plantas y con un total de 27 metros construidos, te ofrece una oportunidad única para crear el hogar, rentabilizarlo o montar tu negocio desde cero. Actualmente dispuesto como vivienda, necesita una reforma integral que te permitirá diseñar el espacio a tu gusto y necesidades", reza el anuncio publicado en Idealista. “Es la pizarra en blanco perfecta para inversores, jóvenes independientes o emprendedores”, añade el anunciante.

El anuncio ha llamado la atención de la arquitecta e ilustradora gallega Laura Pato, conocida en redes sociales como ‘Le Petit Patito’, que suele cuestionar con humor e ironía las condiciones en las que se venden o alquilan viviendas a través de Idealista bajo la etiqueta de “lujo”. En su cuenta de Instagram, ha ironizado sobre el anuncio señalando que el piso ofrece “un dormitorio diáfano, cama en alto, que no con canapé, y ventana anulada con trampantojo del Caribe”.

El lavabo está situado encima del váter y la cocina apenas tiene espacio. (Idealista)

Sobre la accesibilidad, Pato ha señalado la presencia de una “escalera tipo boquete para abajo”, al tiempo que ha criticado la distribución y los elementos del baño, destacando el “fregadero inaccesible, el lavabo sobre el váter y la ducha que lo inunda todo, estilo camarote”.

Los precios continúan disparados

En diciembre de 2025, el precio medio del metro cuadrado alcanzó en Madrid los 6.463 euros, según datos de Fotocasa, lo que supone una subida del 17% en solo un año. El distrito de Salamanca lidera el ranking, con 10.618 euros por metro cuadrado y un incremento interanual del 10%. Chamberí ocupa el segundo lugar, con 9.368 euros y una subida del 18%. Retiro y Chamartín completan la lista de los más caros, con precios de 8.741 y 7.968 euros respectivamente, y aumentos del 11% y el 14% en los últimos doce meses.

Acceder a una casa ya es un lujo en Madrid y Barcelona: el precio de compra ronda los 5.000 euros el m2 y el alquiler, los 20 euros.

Para este 2026, las previsiones apuntan a que el precio de la vivienda, tanto en Madrid como en el resto de España, continuará subiendo, aunque a un ritmo más moderado que en los años anteriores. Los principales informes del sector estiman incrementos de entre el 5% y el 7%.