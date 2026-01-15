“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

A pesar de que en este último mes se hayan apreciado algunas zonas con indicios de una posible estabilización en el mercado, lo cierto es que el acceso al alquiler sigue siendo una de las principales preocupaciones de los jóvenes. Concretamente, la Comunidad de Madrid ha tenido un cierre de año complejo. Los datos recopilados por Fotocasa apuntan a que el precio medio del alquiler se redujo un 1,4% en la capital entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025. Este retroceso ha situado el metro cuadrado a 20,3 € al mes -frente a los 14,21 € por metro cuadrado nacional-.

Sin embargo, este escenario no representa en absoluto la evolución del precio del alquiler en el distrito Centro, que ha terminado el año en un máximo histórico: una media de 27,1 €/m2 y un incremento anual del 6,6%, según los datos de Idealista. Esta singularidad ha hecho que muchos de los anuncios de la plataforma tengan una unos precios disparatados para las condiciones del inmueble. Así ha ocurrido con un estudio de la Calle del Tesoro en el barrio de Malasaña-Universidad.

El piso, que según el anunciante es apropiado para “mascotas”, no pasa de los 17 metros cuadrados, construidos. No obstante, hay que tener en cuenta que la mitad de ellos no pueden disfrutarse debido a la alta inclinación del techo: “Tendríamos que estar un poco” encorvados, incluso para ir al baño, como ha descrito José Vico (@josevico4) en un video de su perfil de X. Por lo que se hace un tanto complicado que cualquier persona pueda habitar dentro -y eso sin sumar a ninguna mascota-. Las condiciones del inmueble no ha dejado a nadie indiferente, pero lo que ha causado una mayor indignación es el precio: 700 € al mes en un cuarto piso sin ascensor y sin calefacción. Sin duda, “una maravillosa oportunidad en Madrid”.

El piso de 17 metros cuadrados que busca inquilino en el barrio de Malasaña (Idealista)

“La ducha separa la zona de vivir con la zona del aseo”

El piso, anunciado en el portal de Idealista y gestionado por Inmobym Alquila, es de “corta estancia” o de un “máximo de 11 meses”. Según se puede leer en la oferta, “el piso dispone de muchas comodidades”, aunque no todos están de acuerdo. “Se trata de un buen ambiente en forma de cuña”, indica Vico. Además, “tenemos acabados rústicos en las paredes, de quita y pon -probablemente un vinilo adhesivo-. Vigas rústicas, pero pintadas de blanco para hacer el espacio más luminoso”. Aunque también llama la atención la cinta adhesiva pegada en la pared, o como lo llama el usuario de X: “Esparadrapo estructural”.

Por su parte, el suelo “con aspecto de madera, pero con la frialdad de todo lo sintético”. Sin duda, un “lujo” para cualquier inquilino. Concretando por zonas, la funcionalidad y el espacio se ven aún más comprometidos: “Cocina cuasi completa vertical: microondas, hornillo de quita y pon, fregadero...”. A unos centímetros detrás se encuentra “la ducha, que como veis, inteligentemente separa la zona de vivir con la zona del aseo”. Y luego “tenemos el lavabo, con estas magníficas vistas a los tejados de Malasaña”, comenta. Pero el dilema llega con el váter porque “enfrente del lavabo está la zona del WC, que como veis tenemos perfectamente delimitada”, debido a que la inclinación del techo no permite sentarse erguido en el retrete. Además de tener el calefactor del agua “tumbado”.

El piso de 17 metros cuadrados que busca inquilino en el barrio de Malasaña (Idealista)

Vico continúa con el sarcasmo y comenta que el baño es un “lujo de Pinterest”, ya que cuenta incluso con “una puerta de acceso de no más de setenta centímetros de altura. Imaginarium”, añade, haciendo alusión a la puerta infantil de la juguetería. Además, no se puede dejar pasar el aprovechamiento de la cama, ya que la inclinación del techo y el espacio de las vigas, la cama de 135 cm pasa a ser una 90. Ante esta “auténtica maravilla” el usuario aconseja: “Corred que vuela”.