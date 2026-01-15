España

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

El inquilino que viva en el estudio del anuncio probablemente tenga que ir encorvado, incluso para ir al baño

Guardar
El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

A pesar de que en este último mes se hayan apreciado algunas zonas con indicios de una posible estabilización en el mercado, lo cierto es que el acceso al alquiler sigue siendo una de las principales preocupaciones de los jóvenes. Concretamente, la Comunidad de Madrid ha tenido un cierre de año complejo. Los datos recopilados por Fotocasa apuntan a que el precio medio del alquiler se redujo un 1,4% en la capital entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025. Este retroceso ha situado el metro cuadrado a 20,3 € al mes -frente a los 14,21 € por metro cuadrado nacional-.

Sin embargo, este escenario no representa en absoluto la evolución del precio del alquiler en el distrito Centro, que ha terminado el año en un máximo histórico: una media de 27,1 €/m2 y un incremento anual del 6,6%, según los datos de Idealista. Esta singularidad ha hecho que muchos de los anuncios de la plataforma tengan una unos precios disparatados para las condiciones del inmueble. Así ha ocurrido con un estudio de la Calle del Tesoro en el barrio de Malasaña-Universidad.

El piso, que según el anunciante es apropiado para “mascotas”, no pasa de los 17 metros cuadrados, construidos. No obstante, hay que tener en cuenta que la mitad de ellos no pueden disfrutarse debido a la alta inclinación del techo: “Tendríamos que estar un poco” encorvados, incluso para ir al baño, como ha descrito José Vico (@josevico4) en un video de su perfil de X. Por lo que se hace un tanto complicado que cualquier persona pueda habitar dentro -y eso sin sumar a ninguna mascota-. Las condiciones del inmueble no ha dejado a nadie indiferente, pero lo que ha causado una mayor indignación es el precio: 700 € al mes en un cuarto piso sin ascensor y sin calefacción. Sin duda, “una maravillosa oportunidad en Madrid”.

El piso de 17 metros
El piso de 17 metros cuadrados que busca inquilino en el barrio de Malasaña (Idealista)

“La ducha separa la zona de vivir con la zona del aseo”

El piso, anunciado en el portal de Idealista y gestionado por Inmobym Alquila, es de “corta estancia” o de un “máximo de 11 meses”. Según se puede leer en la oferta, “el piso dispone de muchas comodidades”, aunque no todos están de acuerdo. “Se trata de un buen ambiente en forma de cuña”, indica Vico. Además, “tenemos acabados rústicos en las paredes, de quita y pon -probablemente un vinilo adhesivo-. Vigas rústicas, pero pintadas de blanco para hacer el espacio más luminoso”. Aunque también llama la atención la cinta adhesiva pegada en la pared, o como lo llama el usuario de X: “Esparadrapo estructural”.

Por su parte, el suelo “con aspecto de madera, pero con la frialdad de todo lo sintético”. Sin duda, un “lujo” para cualquier inquilino. Concretando por zonas, la funcionalidad y el espacio se ven aún más comprometidos: “Cocina cuasi completa vertical: microondas, hornillo de quita y pon, fregadero...”. A unos centímetros detrás se encuentra “la ducha, que como veis, inteligentemente separa la zona de vivir con la zona del aseo”. Y luego “tenemos el lavabo, con estas magníficas vistas a los tejados de Malasaña”, comenta. Pero el dilema llega con el váter porque “enfrente del lavabo está la zona del WC, que como veis tenemos perfectamente delimitada”, debido a que la inclinación del techo no permite sentarse erguido en el retrete. Además de tener el calefactor del agua “tumbado”.

El piso de 17 metros
El piso de 17 metros cuadrados que busca inquilino en el barrio de Malasaña (Idealista)

Vico continúa con el sarcasmo y comenta que el baño es un “lujo de Pinterest”, ya que cuenta incluso con “una puerta de acceso de no más de setenta centímetros de altura. Imaginarium”, añade, haciendo alusión a la puerta infantil de la juguetería. Además, no se puede dejar pasar el aprovechamiento de la cama, ya que la inclinación del techo y el espacio de las vigas, la cama de 135 cm pasa a ser una 90. Ante esta “auténtica maravilla” el usuario aconseja: “Corred que vuela”.

Temas Relacionados

Alquiler EspañaAlquilerVivienda EspañaBañoCocinaRedes Sociales EspañaMadridComunidad de MadridEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Santoral del 16 de enero: quién fue Marcelo I, el Papa desterrado de Roma por orden imperial

En su época, las acciones del pontífice incluyeron la reorganización territorial de la ciudad y la restauración de templos

Santoral del 16 de enero:

Los caballos pueden “oler” el miedo humano gracias al sudor, según un estudio

Los caballos mostraron diferencias significativas según el olor al que fueron expuestos

Los caballos pueden “oler” el

Receta de pastel de naranja con zumo natural: un contraste entre la suavidad y un toque ácido ideal para un postre

Un dulce mediterráneo sencillo con ingredientes accesibles y que tiene una textura esponjosa

Receta de pastel de naranja

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

La titular del Ministerio de Defensa ha reconocido que existe una dependencia tecnológica de Estados Unidos y que Europa ha confiado en la OTAN su seguridad, algo que, a su juicio, es necesario revertir

“La UE va a desaparecer”:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enfría una respuesta militar

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar

La Fiscalía Antidroga rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico al considerar que la querella se basa en “conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

Sánchez anuncia un fondo soberano de 120.000 millones para mantener la inversión en España cuando finalicen las ayudas europeas

El Supremo abre la puerta a reclamaciones masivas contra bancos y fondos por las cláusulas abusivas en las hipotecas titulizadas

DEPORTES

Racing de Santander - FC

Racing de Santander - FC Barcelona en la Copa del Rey, en directo: el partido de octavos de final en vivo

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido