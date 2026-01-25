Un tirón al cuello por una cadena de oro valorada en 6.000 euros: robo con violencia en Madrid al hijo del presidente de Colombia

Nicolás Alcocer Petro con su padre, Gustavo Petro, presidente de Colombia (X)

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un joven acusado por robar al hijo del presidente de Colombia, Nicolás Alcocer Petro, mientras caminaba por el centro de Madrid. Según ha podido saber El Mundo a través de las fuentes policiales que atendieron al joven, el suceso habría tenido lugar en la Gran Vía de Madrid en torno a las cinco de la mañana del 24 de enero. El hijo adoptivo de Gustavo Prieto, que reside normalmente en España, estaba a punto de subirse a un taxi tras salir de un local, cuando tuvo lugar el hurto.

Según ha relatado Alcocer Petro a las autoridades, un hombre se habría aproximado por la espalda y se dio un ‘tirón’ a la cadena de oro que llevaba y está valorada en 6.000 euros. El de 27 años pidió auxilio mientras el presunto autor, un varón de 23 años de origen marroquí, huía a pie del escenario por las calles adyacentes.

Afortunadamente, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se encontraba en las inmediaciones del robo y pudo salir detrás del sospechoso, tras detectar el suceso. Tal y como ha podido saber EFE, los agentes habrían podido interceptar al ladrón en la calle La Puebla, recuperando de vuelta la joya sustraída.

Una denuncia y una nueva anotación en el libro de felicitaciones

Una vez que la patrulla pudo confirmar que la víctima no presentaba lesiones en el cuello tras el tirón, la Policía Nacional procedió a la detención del individuo por un delito de robo con violencia e intimidación. Asimismo, Nicolás pudo recuperar su cadena de oro, después de acudir a la comisaría del distrito Centro y formalizar una denuncia contra el ladrón.

Asimismo, el hijo del presidente colombiano solicitó el libro de felicitaciones para agradecer por escrito la rápida intervención policial, tal como confirmaron fuentes policiales a Europa Press. Sin embargo, por el momento se desconoce la situación del hombre de 23 años, quien, según El Mundo, ya cuenta con antecedentes por hechos similares.

Quién es Nicolás Alcoce Prieto

Nicolás Alcocer Petro es hijo de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia. No obstante, su matrimonio con Gustavo Petro desde el año 2000 ha hecho que su esposo haya criado prácticamente a su primogénito, quien nació en Bogotá en 1998. Su madre lo tuvo a los 21 años y, tras un breve romance, enfrentó dificultades familiares por su temprana maternidad. Desde que Nicolás tenía un año, Gustavo Petro asumió su crianza y, tras varios intentos, logró adoptarlo legalmente en 2022, una vez que Nicolás habría alcanzado la mayoría de edad.

Durante su infancia y adolescencia, Nicolás estudió en el Liceo Francés de Bogotá. Posteriormente, cursó estudios en la Universidad Externado de Colombia, pero decidió continuar su formación en Francia, donde estudió Administración y Desarrollo de Negocios en Toulouse. Mientras vivía allí, trabajó en un restaurante de comida rápida y se desempeñó como DJ en un bar de reggaetón.

A su regreso a Colombia en 2022, fundó Equilibrium, una marca de moda deportiva y urbana. Aunque en la actualidad reside en España. Asimismo, Nicolás ha enfrentado numerosas críticas y señalamientos en redes sociales, debido a las supuestas acciones ilícitas de su hermanastro, Nicolás Petro (hijo biológico de Gustavo Petro). Aun así, siempre ha evitado involucrarse, tanto en política como en otras cuestiones, ya que prefiere centrarse en sus propios proyectos empresariales y en su familia.