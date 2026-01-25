Retirados de las vías los últimos restos del tren Alvia siniestrado en Adamuz

Los últimos restos de los vagones del Alvia que descarrilaron en el accidente de Adamuz (Córdoba) han sido retirados tras varios días de trabajos, en los que primero se trocearon para facilitar la búsqueda de víctimas y después para retirarlos. Los vagones del Iryo no afectados por la colisión ya han sido llevados por la vía de alta velocidad en dirección a Madrid.
Según una información de la agencia EFE, los tres vagones del Iryo que descarrilaron permanecen precintados por la Guardia Civil cerca de la zona cero, a la espera de su traslado. Este sábado, los agentes de la Guardia Civil recogieron pruebas y tomaron fotografías en el área antes de despejar completamente las vías del convoy.
Noticia en ampliación
Últimas Noticias
Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 enero
Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once
El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años
El juez ha determinado que la reducción unilateral del pago tomada por el hombre carece de justificación legal
Condenado a cinco años de prisión un hombre que intentó prender fuego a su pareja con una garrafa de gasolina: “Vamos a morir, voy a quemar la casa”
El agresor derramó la gasolina cerca de la habitación donde se encontraba la mujer. Consiguió huir tras sentir el olor del combustible
El gasto en sueldos públicos marca un máximo histórico en 2025: crece un 4,5% y roza los 180.000 millones
El incremento se debe a la combinación de subidas salariales pactadas con los sindicatos y al aumento continuado del empleo en las Administraciones
Puente defiende su gestión del accidente ferroviario de Adamuz y sostiene que “no hay debate” sobre su dimisión
El ministro de Transportes asegura que se exigirán responsabilidades a quienes hayan contribuido “por acción u omisión” al siniestro que causó 45 muertos y pide esperar a los resultados de la investigación técnica
MÁS NOTICIAS