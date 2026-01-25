Retirados de las vías los últimos restos del tren Alvia siniestrado en Adamuz

Captura de vídeo del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz este lunes. (EFE/ Guardia Civil)

Los últimos restos de los vagones del Alvia que descarrilaron en el accidente de Adamuz (Córdoba) han sido retirados tras varios días de trabajos, en los que primero se trocearon para facilitar la búsqueda de víctimas y después para retirarlos. Los vagones del Iryo no afectados por la colisión ya han sido llevados por la vía de alta velocidad en dirección a Madrid.

Según una información de la agencia EFE, los tres vagones del Iryo que descarrilaron permanecen precintados por la Guardia Civil cerca de la zona cero, a la espera de su traslado. Este sábado, los agentes de la Guardia Civil recogieron pruebas y tomaron fotografías en el área antes de despejar completamente las vías del convoy.

