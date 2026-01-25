¿Europa puede defenderse si Donald Trump le da la espalda? La capacidad militar que tendría la OTAN sin EEUU

Soldado de Rumanía en la misión EUFOR (REUTERS/Amel Emric)

El divorcio entre Europa y EEUU parece haberse alejado con el acuerdo de Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia. Tras el pacto, el presidente estadounidense anunció la eliminación de la amenaza de aranceles a los países europeos que habían mostrado su apoyo a la isla enviando una misión militar. Pese a todo, los líderes del viejo continente han fijado la reducción de la dependencia estadounidense como un objetivo primordial.

EEUU es el mayor fabricante de armas y vehículos militares. Ha abastecido a los ejércitos europeos durante décadas. Ahora, los gobiernos de Europa están tratando de mejorar sus industrias de defensa para no necesitar ir al mercado estadounidense con tanta frecuencia. Además, Donald Trump ha reducido la presencia de soldados de sus fuerzas armadas en el extranjero, como medida para tener menos gastos y trasladar el mensaje de que sus intereses y su país son lo primero.

A la tensión más que evidente que ha surgido a raíz de las intenciones de Trump en Groenlandia, hay que sumar el choque mediático entre líderes por el señalamiento que ha realizado el presidente estadounidense. El republicano acusó a sus aliados de “evitar el frente en Afganistán”, poniendo en duda que la OTAN haya sido útil para su país. Esto ha conllevado duras respuestas de Macron, Starmer o Meloni, que han defendido el despliegue y sacrificio que hicieron sus países a principios de siglo.

En este contexto, muchas personas se preguntan qué pasaría si la ruptura fuese total. Si EEUU decide seguir disminuyendo o eliminar sus misiones militares, o si dificulta la venta de recursos, Europa necesitaría una nueva forma de mantener una capacidad defensiva a la altura de las circunstancias. Lo cierto es que la unión de los ejércitos europeos, sumado a que estos mismos van a seguir creciendo en muchos países, da como resultado una enorme fuerza militar.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

La OTAN sin EEUU

La primera duda que surge al plantear un escenario en el que Europa pierde el apoyo de EEUU es con quién contaría como aliado. Para dejar de ser un socio militar, el método sería una supuesta salida de la administración de Trump de la OTAN. En este caso, seguirían estando Canadá y Turquía. Mark Carney, primer ministro de Canadá, ha sido de las voces más críticas con su homólogo estadounidense, mientras que Erdoğan es más impredecible.

Para empezar, sin contar con los efectivos estadounidenses, la OTAN tendría 1.820.000 militares a su disposición, contando todos los países. Así lo muestra el Balance de 2025 realizado por la Alianza, que no incluye los soldados de Reino Unido porque no contaba con los datos oficiales, pero que tiene en torno a 130.000. Para poder establecer una comparación y valorar el nivel de esta fuerza militar, hay que tener en cuenta que solo EEUU tenía 1.300.000 en 2024, mientras que, según destacó Putin hace un año, Rusia ha superado el millón y medio de soldados.

Por otro lado, la pérdida de EEUU no supondría no disponer de capacidad nuclear, ya que Reino Unido y Francia figuran en la corta lista de naciones que han desarrollado armamento atómico para la disuasión frente a amenazas. Según el Global Firepower de este 2026, que ordena los países según su capacidad militar, EEUU sigue en el primer puesto, con un 0,0741, mientras que Francia (6º) Reino Unido, (8º) Turquía (9º) e Italia (10º) serían los representantes en los 10 primeros puestos de la Alianza, sin estadounidenses.

Este informe realiza otras clasificaciones que permiten ver que el número de recursos y medios podría ser un problema para Europa. En los 10 primeros países con más aviones de combate, EEUU es el único miembro de la OTAN, siendo el primero con 1.700 cazas. Francia está el número 12, con 223. En cuanto a buques de guerra, China, Rusia y EEUU tienen entre 400 y 800, mientras que el primer posicionado de Europa es Italia con 285.

Francia anuncia su mayor ejercicio militar con ’Orion 26′. Estará formado por 12.500 soldados, miles de vehículos o drones y la participación de España y otros aliados. (Ministère de Armées)

Decisiones de gobiernos europeos

Junto a los aumentos del gasto en defensa, pactados en la cumbre de la OTAN de La Haya con el objetivo del 5% que ha provocado tensos cruces de palabras entre Donald Trump y Pedro Sánchez, los países han llevado a cabo otros métodos para incentivar sus ejércitos. Francia ha sido uno de los países más destacados, anunciando un servicio militar nacional voluntario remunerado de 10 meses para jóvenes de 18 a 25 años a partir de 2026. Bélgica o Alemania se han unido con programas similares.

El debate sobre el servicio militar evidencia la alarma de los gobiernos europeos por el contexto de seguridad y la voluntad de preparar a la sociedad para posibles conflictos futuros. En España, la vuelta de la mili sigue resultando un objetivo muy utópico, pero sí que se ha tratado de favorecer el ingreso a las Fuerzas Armadas, aumentando la oferta de plazas o facilitando las pruebas de acceso.