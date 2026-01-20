Mundo

Tensión por Groenlandia: el primer ministro de Canadá advirtió que Rusia es “una clara amenaza para el Ártico”

El gobierno canadiense anunció la ampliación de su presencia militar y tecnológica en el Polo Norte en respuesta a la creciente preocupación por posibles amenazas rusas y tensiones geopolíticas recientes

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026. REUTERS/Denis Balibouse

El primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió sobre la “clara amenaza” que representa Rusia en el Ártico, aunque matizó que, por ahora, se trata de un riesgo “más prospectivo que actual”. Durante una sesión en el Foro Económico Mundial en Davos, Carney respondió a preguntas acerca de declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que Groenlandia se encuentra bajo amenaza tanto de Rusia como de China.

En el evento, Carney sostuvo que “Rusia es sin duda una amenaza en el Ártico. Sin duda. Rusia hace muchas cosas horribles”. El dirigente señaló que la amenaza, en términos de actividad concreta en la región, todavía no se ha materializado, y subrayó la intención de su gobierno de mantener esa situación.

Entre las medidas canadienses para garantizar la seguridad en la zona, Carney detalló la presencia permanente durante el año de fuerzas aéreas, navales y terrestres, así como la ampliación de la flota de submarinos y aviones de combate, y el desarrollo de radares de largo alcance para protegerse de potenciales ataques con misiles rusos y de otras amenazas.

El jefe de Gobierno canadiense también defendió el respaldo “firme” de Canadá a Groenlandia y Dinamarca frente a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de querer incorporar el territorio autónomo danés al control estadounidense. “Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca, y apoya plenamente su derecho exclusivo a decidir el futuro de Groenlandia”, declaró Carney ante los líderes mundiales reunidos en Suiza.

En su discurso, Carney hizo un llamado a las “potencias medianas” para que colaboren en la defensa de un orden internacional basado en normas y contrarresten la hegemonía de las grandes potencias. “Las potencias medianas deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”, afirmó, en alusión a la creciente utilización del poder económico como herramienta de presión geopolítica.

Una vista aérea muestra buques de guerra rusos durante importantes ejercicios navales, que son llevados a cabo por la Armada rusa en los océanos Pacífico y Ártico y en los mares Báltico y Caspio, en un lugar desconocido, en esta imagen fija tomada de un video publicado el 23 de julio de 2025. Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS

El contexto de las declaraciones de Carney se enmarca en la tensión generada por Trump, quien publicó en la red social Truth Social imágenes generadas por inteligencia artificial en las que se observa el Despacho Oval con líderes europeos frente a un mapa que muestra la bandera de Estados Unidos cubriendo ese país, así como Canadá, Groenlandia y Venezuela.

Carney indicó que la seguridad en el Ártico puede ser abordada eficazmente a través de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y subrayó la necesidad de reforzar de manera integral las medidas adoptadas por los países nórdicos, el Reino Unido, Canadá y otros aliados.

El primer ministro canadiense consideró que la OTAN se enfrenta actualmente a una prueba significativa y que la respuesta inicial debe garantizar la seguridad robusta del Ártico ante todos los escenarios posibles.

(Con información de Bloomberg y AFP)

