Francia pide un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia: "Europa no debe dudar"

Emmanuel Macron dio un contundente discurso en el foro Davos este martes

Emmanuel Macron estrecha la mano
Emmanuel Macron estrecha la mano de unos soldados durante su visita a la base militar aérea de Istres (hilippe Magoni/Pool vía REUTERS)

El Gobierno francés da un paso adelante y pide un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia. Emmanuel Macron dio un contundente discurso en el foro Davos este martes, donde aseguró que “Europa no debe dudar en desplegar” militares o medios. El presidente francés trata de endurecer el tono contra Donald Trump, después de que este filtrara un mensaje donde Macron le decía que “no entendía” lo que estaba haciendo en la isla de soberanía danesa.

Ahora, ha sido el Palacio del Elíseo el que ha demandado la necesidad de realizar un ejercicio de la Alianza en Groenlandia, sosteniendo que “Francia está dispuesta a participar en él”. De esta forma, se alinea con el presidente de la República y cierran una posición fija en la postura de desplegar militares en el territorio.

Tras las advertencias de Trump de intervenir en la isla, Dinamarca pidió a varios países aliados que se unieran a una misión de supervisión de la zona, en principio también como respuesta a posibles amenazas rusa y china. Francia, Alemania, Suecia o Noruega participaron en este despliegue inicial.

Durante su intervención en Davos, Emmanuel Macron aseguró que Europa mantendrá su firmeza frente a cualquier intento de agresión o intimidación. El presidente francés respondió a la advertencia de Donald Trump sobre la posible aplicación de aranceles elevados si la Unión Europea no accede a sus demandas respecto a Groenlandia.

Noticia en ampliación.

