El vertido de aguas fecales, una especie invasora y una bacteria llevan al límite al río Velillos en Andalucía: “Ahora no hay ni un pez”

Desde hace años, el río Velillos (Granada) enfrenta una creciente degradación que amenaza con convertirse en un serio problema ecológico y de salud pública. (Cedida por Asociación Moclín Sostenible)

Ubicado en las provincias de Jaén y Granada, el río Velillos discurre entre riberas arboladas y enclaves con una rica biodiversidad. Álamos, chopos, mimbreras, fresnos, anfibios, reptiles y aves se nutren de este patrimonio natural de gran valor que atraviesa el término municipal de Moclín (Granada). Sin embargo, la degradación que sufre el río desde hace ya años amenaza con destruir por completo el paisaje y la vida que hay en él.

“Vertidos continuos de aguas fecales sin depurar, contaminación agrícola y abandono institucional están llevando al colapso ecológico a uno de los ríos más valiosos del norte de Granada, con graves consecuencias para el medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida de la población”, denuncian desde la Asociación Moclín Sostenible, miembro de Ecologistas en Acción.

Según ha explicado a Infobae el portavoz de la asociación, Frederic Chassot, el principal problema es la falta de una depuradora, un proyecto que lleva previsto desde 2010 para Olivares y Tiena, dos de los siete núcleos poblaciones que componen Moclín. “No se ha hecho por inacción”, denuncia.

Tampoco en Pinos Puente hay depuradora, por lo que el municipio vierte sus aguas usadas directamente sobre el río Cubillas, donde desemboca el Velillos y uno de los afluentes del Genil: allí acaba acumulándose con el tiempo toda esta contaminación.

Chassot explica que, desde que llegó a Moclín, hace ya 15 años, no ha observado que se haya llevado a cabo ningún tipo de medida real para solucionar este problema. “He visto que la situación ha empeorado muchísimo”. Tanto él como el resto de los vecinos del término municipal sufren el descuido del río, especialmente en verano: “Ahora, como está lloviendo, le viene bien [al río] porque va a quitar algo de los residuos que se están acumulando, pero lo que se nota es en verano”, explica el portavoz de la Asociación Moclín Sostenible. “En verano es que la situación para los vecinos es terrible, es insostenible”.

Con la cada vez mayor incidencia de las olas de calor, el río Velillos se convierte en un lugar plagado de mosquitos y ratas, lo que, junto a los malos olores, puede derivar en un problema de salud pública. “Cada año más. Los vecinos están sufriendo mucho”, explica Chassot, que señala que esta denuncia que realizan desde la asociación y Ecologistas en Acción es “un grito de alarma diciendo que no se puede seguir así”.

La desaparición del cangrejo autóctono en el río Velillos

El grave proceso de degradación ambiental que está sufriendo el río Velillos no se debe únicamente a los continuos vertidos de aguas fecales sin depurar que se realizan a lo largo de todo su recorrido —en la pedanía de Olivares hay cerca de 30 tubos que vierten directamente al río desde los barrios—, sino también a otros problemas muy significativos.

La Asociación Moclín Sostenible y Ecologistas en Acción Granada denuncia “la ocupación y deforestación de afluentes y del dominio público hidráulico”, “prácticas de agricultura intensiva y agresiva” y una “sobreexplotación de los recursos hídricos”. Además, el río Velillos se enfrenta también a la introducción del cangrejo americano (Procambarus clarkii), una especie invasora portadora de la afanomicosis —también conocida como peste del cangrejo— y que ha provocado la desaparición total del cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes).

Chassot explica a Infobae que las organizaciones quieren tomar medidas para controlar esta invasión y poder recuperar la especie autóctona, pero que, para ello, es necesario que cesen los vertidos. “Vamos a hacerlo, pero antes queremos que se depuren las aguas”.

Esta situación cada vez más insostenible y que camina hacia la irreversibilidad también está provocando una merma considerable en el resto de la biodiversidad del enclave: “Ha desaparecido todo. No hay ahora ni un pez, las aves están desapareciendo también, como el martín pescador. Se han destruido los ecosistemas del río”.

En 2022 se detectó la bacteria ‘Ralstonia solanacearum’

Como consecuencia directa de esta situación de degradación, las aguas del río se encuentran contaminadas. En 2022, la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía detectó la bacteria Ralstonia solanacearum en acequias alimentadas por aguas del río Velillos.

Esta enfermedad de las plantas, que se propaga rápidamente en climas cálidos y húmedos y que resulta muy difícil de erradicar, tiene un gran impacto económico y agrícola, ya que puede arruinar cosechas enteras. Por ello, se prohibió el riego de cultivos de solanáceas como patatas, tomates o berenjenas con esta agua, unas restricciones que Chassot explica que continúan en la actualidad: “Hasta los vecinos que tienen huertas aquí no tienen mucha información. No se sabe nada. Estamos esperando más informes, que [todavía] no tenemos”.

Desde la Asociación Moclín Sostenible y Ecologistas en Acción señalan que la responsabilidad recae sobre el Ayuntamiento de Moclín, la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: al primero “le corresponde la limpieza de los tramos urbanos y la conexión a la futura depuradora”, mientras que el segundo “debe ejecutar de forma urgente el proyecto de depuradora para Olivares y Tiena, pendiente desde 2010, en los terrenos ya ofrecidos por el Ayuntamiento”. Chassot señala que el problema es que “ni uno ni otro empiezan” a poner en práctica un proyecto que se cree que, “a priori, podría costar cuatro millones y medio de euros”.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir “debe iniciar sin demora las labores de limpieza fuera de los núcleos urbanos”, algo que el portavoz de la Asociación Moclín Sostenible también destaca que es muy importante.

“Da una triste figura al pueblo”

“La recuperación del río Velillos es urgente e inaplazable”, reclaman las organizaciones. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 18 de diciembre de 2025 declaró que España está incumpliendo la normativa comunitaria sobre depuración de aguas residuales en numerosas aglomeraciones, entre ellas la del sistema Genil-Cubillas, al que pertenece el río Velillos. “Aunque la sentencia no es aún condenatoria, se prevén sanciones económicas muy elevadas si no se adoptan medidas correctoras”.

Junto a todo este conjunto de problemas, que derivan todos ellos de la misma raíz, que es la falta de cuidado del enclave, los vecinos de Moclín se enfrentan a una despoblación progresiva a la que se está intentando poner remedio. “El Ayuntamiento quiere atraer a la gente. Hay muchas casas rurales, pero un pueblo que tiene tanto descuido no puede atraer a mucha gente y menos para vivir”, señala Chassot.

De hecho, el río Velillos es especialmente conocido por senderistas y visitantes por la Ruta del Gollizno, que cruza un puente colgante en el desfiladero de la Hoz. La situación en la que se encuentra el lugar pone en peligro el interés de turistas y nuevos vecinos. “Da una triste figura al pueblo. No es muy atractivo”.

“Hay que empezar ahora a tomarse en serio la defensa de este río”, reclaman ambas organizaciones. “Aunque la restauración ecológica requerirá tiempo, los beneficios sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población serían inmediatos”.