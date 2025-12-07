España

20.000 toneladas de desechos ilegales tirados en plena naturaleza: las autoridades acusan a un empresario y su hija de soltar vertidos ilegales durante nueve años

El impacto económico de esta operación presuntamente ilegal en Francia alcanza “beneficios ilícitos de cuatro millones de euros”

Guardar
Un vertedero. (Europa Press)
Un vertedero. (Europa Press)

Las autoridades judiciales de Francia han imputado a un empresario y a su hija, señalados por la justicia de ese país como presuntos responsables de una red de vertido ilegal que habría depositado de alrededor de 20.000 toneladas de desechos ilegales en varias regiones del oeste a lo largo de nueve años. El monto del daño estimado asciende a cuatro millones de euros, según destacó el fiscal de la República en Angers, Eric Bouillard, en declaraciones recogidas por Radio France.

La investigación, iniciada en abril de 2019, se remonta al hallazgo de contaminación en las aguas de lagunaje del municipio de Saint-Jean-sur-Mayenne. El fiscal ha precisado que el origen de la polución provenía de un vertido ilícito realizado por un camión hidrocargador de una empresa local. Durante la investigación de ese suceso, las autoridades descubrieron que detrás del vertido había una estructura mucho más amplia. Ahora, la fiscalía asegura que las empresas del grupo liderado por el acusado ofrecían servicios de tratamiento de residuos “a precios muy competitivos” a clientes públicos y privados. Según los pesquisas, la práctica consistía en depositar los desechos en localidades dispares que incluían desde Basse-Normandie hasta Deux-Sèvres, en cursos de agua y campos agrícolas.

Además, “las declaraciones recogidas indican instrucciones dadas a los empleados para evacuar estos residuos en canales ilegales, vertiéndolos en alcantarillas de agua pluvial, descargándolos en tierras de agricultores, o liberándolos en circuitos de agua de las ciudades o directamente en el suelo”, explicó el fiscal de Angers. Poco a poco, las investigaciones fueron revelando esta trama, y en el año 2023, tras varios registros, permitieron incautar “documentos falsos destinados a dificultar la trazabilidad de la eliminación de los residuos”.

El impacto económico de esta operación presuntamente ilegal incluye “beneficios ilícitos de cuatro millones de euros”, según calcularon los encargados de la investigación, como resultado de no pagar tasas ecológicas y de evadir los procesos obligatorios del tratamiento de basuras. Sobre el perjuicio ambiental, la fiscalía advirtió que aún no ha podido determinarse con exactitud, pero aseguró que el cálculo sería “muy superior a dos millones de euros”.

Afundación, la Obra Social de Abanca, ha lanzado este martes en la localidad pontevedresa de Baiona su campaña 'El mar empieza aquí', que tiene como objetivo alertar sobre el impacto de arrojar basura al alcantarillado público.

La investigación sigue abierta

El caso involucra actuaciones que, según el expediente, se desarrollaron desde enero de 2016 hasta diciembre de 2025. La justicia mantiene bloqueados más de 2 millones de euros del patrimonio personal de los principales imputados. Entre las medidas adoptadas, algunos empleados y exempleados también han sido entrevistados “sobre el funcionamiento atípico de estas empresas”, según informó el ministerio público. A pesar de que el martes algunos colaboradores fueron detenidos y luego liberados sin cargos, la investigación sigue abierta respecto al funcionamiento y las prácticas internas del grupo empresarial.

El empresario, de 61 años, y su hija, de 33 y titular del 30% de las acciones de la casa matriz de la empresa, radicada en la región francesa de la Mancha, enfrentan acusaciones por “abandono y gestión irregular de residuos”, “falsificación y uso de documentos falsos”, “contaminación”, “explotación irregular de una instalación clasificada”, “apropiación indebida de bienes sociales” y “blanqueo de fraude fiscal”.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaMedioambienteJusticiaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Aemet anuncia un cambio de tiempo por la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas: estas son las regiones en las que más lloverá

Las temperaturas serán “altas para la época del año en todo el país”, incluso podrán llegar a los 24 grados en el Mediterráneo

La Aemet anuncia un cambio

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

Huevos duros o queso cottage: esta es la opción con más proteína

Los expertos señalan que ambos alimentos pueden integrarse en una dieta equilibrada

Huevos duros o queso cottage:

La Justicia gallega anula la resolución de la Xunta que le denegó a una asociación en defensa de los derechos LGTBI+ la declaración de utilidad pública

La Asociación ALAS A Coruña lleva desde 2023 luchando contra la LGTBIfobia, siendo su mayor movimiento haber ejercido como acusación popular en el caso del asesinato de Samuel Luiz

La Justicia gallega anula la

Mónica García quiere derogar la ley que permite la gestión privada de hospitales públicos

El ministerio y Más Madrid irán a la Fiscalía para denunciar el escándalo del Hospital Universitario de Torrejón

Mónica García quiere derogar la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia gallega anula la

La Justicia gallega anula la resolución de la Xunta que le denegó a una asociación en defensa de los derechos LGTBI+ la declaración de utilidad pública

José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

El Gobierno de Ayuso rescinde el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento de las bibliotecas porque puso en riesgo a los visitantes y no cambiaba ni las bombillas

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Resultados ganadores del Super Once del 7 diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Lorenzo Amor, presidente de ATA: “La mayoría de autónomos con 65 años quieren seguir trabajando”

Vender tu casa y seguir viviendo en ella: la nuda propiedad se consolida como alternativa de liquidez para los mayores de 65 años

DEPORTES

Un amigo de Topuria habla

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos

Estos son los estadios donde jugara España en la primera fase del Mundial 2026

Horario de los partidos de España en el Mundial 2026: dos a las seis de la tarde en Atlanta y uno a las 2 de la madrugada en Guadalajara