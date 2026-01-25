El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

Un American Stanford, la raza del perro atacante. (Freepik)

El titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Alicante ha ordenado el ingreso en prisión de Juan de Dios P.M., propietario de seis perros de razas American Stanford y Boxer que en 2016 atacaron mortalmente a un vecino de Pinoso (Alicante) de 74 años. La decisión judicial responde al impago reiterado y deliberado de la indemnización a la familia de la víctima, requisito indispensable para que el condenado pudiera mantenerse en libertad, según el auto judicial fechado el pasado 16 de enero y al que ha tenido acceso EFE.

La condena inicial, impuesta tras el fallecimiento de la víctima a consecuencia de las heridas causadas por los perros, establecía para Juan de Dios P.M. una pena de dos años de cárcel por homicidio imprudente grave. No obstante, la entrada en el centro penitenciario fue suspendida bajo la condición de no cometer nuevos delitos y de abonar 550 euros mensuales a los familiares durante cinco años, en concepto de indemnización.

La misma resolución judicial señalaba que Juan de Dios P.M. debía asumir dicha responsabilidad civil junto a su pareja, Sandra G.A., quien no ha incurrido en impagos. No obstante, desde mayo de 2024, Juan de Dios P.M. ha entregado solo 7.550 euros de los 11.550 euros correspondientes a las primeras 21 mensualidades, acumulando una deuda de 4.000 euros, equivalente a 7,2 cuotas.

El juez desmonta la excusa

El juez ha determinado que la reducción unilateral del pago tomada por el hombre —de los 550 euros fijados en sentencia a únicamente 250 euros— carece de justificación legal y se ha llevado a cabo sin autorización ni petición judicial. El argumento esgrimido por el condenado, que señala la reducción de sus ingresos mensuales de 2.000 a 1.250 euros y la existencia de problemas de salud, ha sido considerado infundado por el magistrado.

Según el auto judicial, la supuesta situación de “estrechez económica” que alega “mal se compadece” con su capacidad real de gasto, reflejada en compromisos como un préstamo hipotecario. El juez recuerda que esa deuda hipotecaria ya existía en el momento en que se le suspendió la pena de prisión y destaca que recientemente se le ha ofrecido la posibilidad de abonar los pagos atrasados, lo que acredita una “capacidad económica oculta pero real y superior a la que alega” el condenado.

Imprudencia en la custodia

El origen de este procedimiento se remonta al 26 de octubre de 2016, cuando José Sellés Poveda, vecino de la pedanía El Faldar de Pinoso, falleció tras ser violentamente agredido por varios de los perros de la pareja cuando regresaba a su domicilio tras un paseo. La gravedad de las heridas le provocó la muerte días después en el hospital de Elda.

Según la sentencia emitida en 2022, se consideró probado que tanto Juan de Dios P.M. como Sandra G.A. eran conscientes de la peligrosidad de sus animales, que ya habían mostrado comportamientos agresivos en ocasiones previas, sin que tomaran las medidas necesarias para evitar la tragedia. La condena les impuso, además de la pena de prisión, indemnizaciones de 100.000 euros a la viuda, 20.400 euros para cada una de las tres hijas y 10.449,37 euros a la Conselleria de Sanidad, en concepto de gastos médicos, conforme se detalla en la información facilitada por EFE.

*Con información de EFE