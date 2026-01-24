España

Un hombre de Galicia gana 15.000 euros en la Lotería del Niño, pero tritura el billete sin querer: logra reconstruirlo y cobrar el premio

“Esa papeleta llevaba dos semanas mezclada con los restos de otras en una papelera de su empresa”, ha contado un testigo

Guardar
Ganadores de la Lotería del
Ganadores de la Lotería del Niño. (EFE/ Adrian Ruiz Hierro)

Un vecino de O Porriño, en Pontevedra, ha conseguido cobrar una participación del Sorteo del Niño premiada con 15.000 euros, a pesar de haberla triturado y tirado a la basura tras confundir el sorteo al que correspondía.

Como ha contado Antena 3, la confusión comenzó cuando el hombre, tras colaborar con una recaudación de fondos del IES Ribeira do Louro, adquiriendo una participación, creyó que el número jugado era para la Lotería de Navidad. Al comprobar que su número no había salido premiado el 22 de diciembre, “la metió en la trituradora de papel de su empresa”.

La sorpresa llegó días después, cuando un familiar le avisó de que el número 45.875 había resultado agraciado con el segundo premio de la Lotería del Niño, cuyo sorteo se celebra el día de Reyes. Así empezó lo que parecía una tarea imposible: rescatar y recomponer la papeleta triturada para poder reclamar el premio. Benjamín Martínez, responsable de la administración de loterías “El X de la suerte de Porriño”, ha detallado cómo su cliente “tuvo mucha suerte”: “Esa papeleta llevaba dos semanas mezclada con los restos de otras en una papelera de su empresa, fue suerte que no la hubiesen vaciado en todo ese tiempo”.

La reconstrucción exigió paciencia y precisión. Según Benjamín, lo logró “colocándola entre varios cristales para que no se moviese ni un solo milímetro”. Finalmente, el afectado entregó la participación reconstruida a Andrés, el padre de Benjamín, en la administración. Aunque no estaba convencido de que pudiera cobrar el premio, la respuesta fue positiva: “Pueden faltar un par de trocitos, pero se ve el número y vale perfectamente”, ha asegurado Benjamín. El lotero señala que, si bien “recibir a clientes con papeletas rotas es algo bastante habitual”, reconoce entre risas que “que hayan pasado por una destructora de papel es la primera vez que lo vemos”. Añade que “estas, normalmente, se reconstruyen, y se cobran sin problema”.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.

Qué hacer si pierdes un décimo de lotería

Cuando se pierde un número de lotería que ha salido premiado, la primera actuación indispensable es acudir a la comisaría para formalizar una denuncia. Es crucial aportar la información máxima posible sobre el décimo: número, administración donde se adquirió, fecha de compra y cualquier prueba adicional, como una factura digital o una fotografía identificativa. Estos elementos van a ser claves para que la policía logre identificar el billete y, en caso de premiarse, asegurar que el dinero llegue a su dueño legítimo.

Este procedimiento resulta especialmente determinante en los casos de premios inferiores a 2.000 euros. En estos supuestos, la agilidad del trámite cobra relevancia porque estos importes pueden cobrarse de forma inmediata en cualquier punto de venta oficial, donde no suelen plantearse controles exhaustivos. Por tanto, si alguien entrega el décimo encontrado o robado en uno de estos puntos antes de que exista denuncia, podría retirar el premio sin complicaciones.

La situación cambia notablemente cuando la cuantía sobrepasa los 2.000 euros. En estos escenarios, la existencia de la denuncia permite activar una orden judicial que paraliza el pago del premio hasta que se esclarezca a quién pertenece el décimo en realidad.

Temas Relacionados

Lotería del NiñoEspaña LoteríasLotería NacionalLotería y Apuestas del EstadoLotería del Niño 2026España-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La abadía de Cluny fue la iglesia más grande de Europa hasta que llegó el Vaticano: bóvedas gigantes y un símbolo del cristianismo medieval

Un viaje con museos, reconstrucciones y experiencias inmersivas a menos de 2 horas de París

La abadía de Cluny fue

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Algunas de sus funciones serán verificar y controlar el tráfico marítimo y supervisar la actividad pesquera en su área asignada

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

Como cada sábado, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

El operativo se puso en marcha tras localizar este jueves, bajo escombros y tierra, los últimos dos cuerpos: el objetivo es restablecer la circulación del AVE entre Andalucía y Madrid lo antes posible

Avanza en Adamuz la retirada

Las 5 cosas que demuestran tu inteligencia cuando te faltan el respeto, según la psicología

La psicóloga Leticia Martín Enjuto explica cómo la inteligencia juega un papel fundamental en las discusiones

Las 5 cosas que demuestran
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el Govern pide a Renfe y Adif la suspensión de Rodalies en toda Cataluña por la falta de “garantías”

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 enero

Un nuevo día de cortes en Rodalies reabre el debate sobre inversión estatal y traspaso de competencias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 enero

Resultados del Super Once del 24 enero

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga