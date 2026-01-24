Un hombre de Galicia gana 15.000 euros en la Lotería del Niño, pero tritura el billete sin querer: logra reconstruirlo y cobrar el premio

Ganadores de la Lotería del Niño. (EFE/ Adrian Ruiz Hierro)

Un vecino de O Porriño, en Pontevedra, ha conseguido cobrar una participación del Sorteo del Niño premiada con 15.000 euros, a pesar de haberla triturado y tirado a la basura tras confundir el sorteo al que correspondía.

Como ha contado Antena 3, la confusión comenzó cuando el hombre, tras colaborar con una recaudación de fondos del IES Ribeira do Louro, adquiriendo una participación, creyó que el número jugado era para la Lotería de Navidad. Al comprobar que su número no había salido premiado el 22 de diciembre, “la metió en la trituradora de papel de su empresa”.

La sorpresa llegó días después, cuando un familiar le avisó de que el número 45.875 había resultado agraciado con el segundo premio de la Lotería del Niño, cuyo sorteo se celebra el día de Reyes. Así empezó lo que parecía una tarea imposible: rescatar y recomponer la papeleta triturada para poder reclamar el premio. Benjamín Martínez, responsable de la administración de loterías “El X de la suerte de Porriño”, ha detallado cómo su cliente “tuvo mucha suerte”: “Esa papeleta llevaba dos semanas mezclada con los restos de otras en una papelera de su empresa, fue suerte que no la hubiesen vaciado en todo ese tiempo”.

La reconstrucción exigió paciencia y precisión. Según Benjamín, lo logró “colocándola entre varios cristales para que no se moviese ni un solo milímetro”. Finalmente, el afectado entregó la participación reconstruida a Andrés, el padre de Benjamín, en la administración. Aunque no estaba convencido de que pudiera cobrar el premio, la respuesta fue positiva: “Pueden faltar un par de trocitos, pero se ve el número y vale perfectamente”, ha asegurado Benjamín. El lotero señala que, si bien “recibir a clientes con papeletas rotas es algo bastante habitual”, reconoce entre risas que “que hayan pasado por una destructora de papel es la primera vez que lo vemos”. Añade que “estas, normalmente, se reconstruyen, y se cobran sin problema”.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.

Qué hacer si pierdes un décimo de lotería

Cuando se pierde un número de lotería que ha salido premiado, la primera actuación indispensable es acudir a la comisaría para formalizar una denuncia. Es crucial aportar la información máxima posible sobre el décimo: número, administración donde se adquirió, fecha de compra y cualquier prueba adicional, como una factura digital o una fotografía identificativa. Estos elementos van a ser claves para que la policía logre identificar el billete y, en caso de premiarse, asegurar que el dinero llegue a su dueño legítimo.

Este procedimiento resulta especialmente determinante en los casos de premios inferiores a 2.000 euros. En estos supuestos, la agilidad del trámite cobra relevancia porque estos importes pueden cobrarse de forma inmediata en cualquier punto de venta oficial, donde no suelen plantearse controles exhaustivos. Por tanto, si alguien entrega el décimo encontrado o robado en uno de estos puntos antes de que exista denuncia, podría retirar el premio sin complicaciones.

La situación cambia notablemente cuando la cuantía sobrepasa los 2.000 euros. En estos escenarios, la existencia de la denuncia permite activar una orden judicial que paraliza el pago del premio hasta que se esclarezca a quién pertenece el décimo en realidad.