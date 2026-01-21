España

Un hombre gana más de 4 millones de euros en la lotería por casualidad: “Algo me dijo que la comprara”

Aunque no dejará de trabajar, el premio le permitirá vivir una vida más cómoda

Cuando Sean Henderson salió del trabajo una tarde, solo penaba hacer una compra rápida y volver a casa. Había sido una jornada larga, una más en su vida como carpintero en Ilfracombe, Devon, al sur de Gales. Iba a ir a su supermercado de confianza, el Lidl, pero se encontró con que el aparcamiento estaba abarrotado.

“Literalmente no había ningún lugar para estacionar, así que decidió ir a The Co-op”, ha recordado en conversación con el medio británico Daily Mail. Cuando entró por la puerta, la lotería llamó su atención. “Estaba justo enfrente de mí”, ha relatado.

Sin pensarlo, hizo caso de su corazonada. “Algo me dijo que comprara un boleto”. La sorpresa llegó a la mañana siguiente. Mientras preparaba el café, Henderson comprobó el resultado del sorteo y descubrió que había ganado el premio mayor del juego Set for Life de la Lotería Nacional: 10.000 libras al mes durante 30 años (11.700 euros), un total de 3,6 millones de libras (4,1 millones de euros).

La emoción fue inmediata, pero con ella, también creció el temor. “Tenía miedo de perder el billete o de despertarme y descubrir que todo había sido un sueño”, ha confesado. Para evitar cualquier contratiempo, decidió poner el boleto a buen recaudo. Lo guardó en su libro favorito, y durante los días siguientes, no puedo evitar comprobar si seguía allí.

“Literalmente, me despertaba todas las mañanas y revisaba el billete solo para confirmar que definitivamente era un ganador”, ha contado. “¡Me sentía afortunado, y resulta que sí!”, ha explicado. “Esta compra ha cambiado mi vida para siempre, y la de mi hijo también”, ha dicho emocionado.

Seguir trabajando, pero con más libertad

A pesar del golpe de suerte, Henderson no tiene intención de abandonar la carpintería, un oficio al que se dedica desde los 16 años. No obstante, ha reconocido que el dinero le permitirá cambiar su ritmo de vida. La posibilidad de “ser más flexible y evitar trabajar con mal tiempo” es ahora una opción real.

Con su 40 cumpleaños a la vuelta de la esquina, el ganador ya ha reservado una escapada cinco estrellas a Canarias junto a su pareja. Entre sus planes también figuran la compra de una casa, más comidas familiares y un regalo muy especial para su hijo: una PlayStation 5. Es más, también quiere tener un gesto con el equipo local en el que juega el pequeño, al que promete “algunos obsequios”.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Set the Fire: cómo jugar y cómo funciona

La lotería de Set the Fire es una lotería única en la que el premio principal no se entrega de una sola vez, sino en forma de renta mensual durante décadas, lo que ofrece una seguridad económica continuada a los ganadores. Se juega los lunes y los jueves.

Para participar, primero, debes elegir 5 números del 1 al 47 y 1 número “Life Ball” del 1 al 10. Después, selecciona los días de sorteo en los que quieres participar (lunes, jueves o ambos) y el número de semanas que deseas jugar. Puedes participar con hasta 7 líneas de números por sorteo y comprar hasta 10 boletos a la vez. Cada línea tiene un coste de 1,50 libras (1,75 euros). El premio mayor consiste en 11.700 euros al mes durante 30 años.

