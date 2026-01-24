España

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Algunas de sus funciones serán verificar y controlar el tráfico marítimo y supervisar la actividad pesquera en su área asignada

Patrullero ‘Isla Pinto’ (Armada Española)
Patrullero ‘Isla Pinto’ (Armada Española)

El patrullero de vigilancia de zona ‘Isla Pinto’ (P-84) de la Armada ha intensificado la vigilancia marítima en las aguas de Melilla y el norte de África. El sur peninsular y la zona cercana al continente africano es una zona de actuación clave para las Fuerzas Armadas, tanto por el impacto directo que tiene en España como por la experiencia y conocimiento que pueden aportar de cara a intereses internacionales enmarcados en la Unión Europea (UE) o la OTAN.

La misión del buque forma parte de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), bajo el control operativo del Mando Operativo Marítimo (MOM). El despliegue busca garantizar la seguridad en los espacios marítimos de interés, mejorando la detección y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas. El MOM es responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones en los espacios marítimos de interés nacional. Estas operaciones permiten incrementar el conocimiento del entorno marítimo, facilitar la protección de los intereses nacionales y habilitan una respuesta inmediata ante situaciones críticas en la zona.

Durante sus operaciones, el ‘Isla Pinto’ verifica y controla el tráfico marítimo y supervisa la actividad pesquera en su área asignada. Además, mantiene coordinación con la Guardia Civil de Melilla, lo que refuerza la cooperación y contribuye al conocimiento del entorno marítimo. La presencia de la unidad naval permite actuar de forma rápida ante cualquier incidente que afecte la seguridad de las aguas territoriales y facilita la detección temprana de posibles amenazas. Estas tareas se complementan con la vigilancia de espacios de interés permanente y puede combinarse con la cooperación con otros países aliados.

Personal de maniobra saliendo del
Personal de maniobra saliendo del puerto de Melilla (Armada Española)

Funciones de la misión del ‘Isla Pinto’

La misión actual responde a la estrategia de las Fuerzas Armadas para mantener una vigilancia constante en los espacios de soberanía nacional. Las OPVD constituyen un instrumento esencial para detectar amenazas y facilitar respuestas inmediatas ante eventuales crisis. El despliegue del ‘Isla Pinto’ forma parte de un dispositivo más amplio coordinado por el MOM, con sede en Cartagena.

El programa de adiestramiento incluye ejercicios de control de plataforma, seguridad interior y protección de la fuerza. Dispone de dos motores MTU de 1.380 caballos de vapor cada uno, que permiten alcanzar una velocidad máxima de 32 nudos. Su equipamiento incluye armamento portátil de hasta 12,7 milímetros, sistema optrónico FLIR, dos radares de navegación y una embarcación RHIB.

¿Es un buque en alta mar territorio español? Los marineros de la Armada exigen estar exentos de pagar el IRPF por su labor en misiones internacionales.

Las labores a bordo se organizan entre puente de mando, cámara de máquinas y cubierta, garantizando la seguridad y el funcionamiento del buque. El comandante del patrullero, teniente de navío Daniel González-Aller Joly, subraya el compromiso y profesionalidad de la dotación y el orgullo de contribuir a la seguridad en aguas alejadas de la península.

Antes de su despliegue en Melilla, el ‘Isla Pinto’ y su dotación realizaron un periodo de adiestramiento e inspección en la bahía de Cádiz. Tras esta fase, la tripulación continuó su instrucción en aguas de Melilla para mantener un alto nivel de alistamiento y operatividad, desplegándose en uno de los ámbitos de actuación clave para España.

