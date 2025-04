Una exconcursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ reaparece en televisión y confiesa la situación de malos tratos que ha vivido

Lola Ortiz habla del maltrato en 'Fiesta' (Montaje Infobae, @lolita_ol, Mediaset)

Mujeres y Hombres y Viceversa fue un programa de televisión que marcó un antes y un después a más de una generación. El show, que invitaba a jóvenes para conquistar a los tronistas del momento, fue el punto de encuentro hace doce años para la presentadora de Fiesta, Emma García, y una Lola Ortiz con tan solo 22 años. Desde que la exparticipante decidió salir de la televisión, pasó unos años estudiando psicología y haciendo terapia para conocer el origen de múltiples problemas que se ha encontrado, tanto consigo misma, como con sus parejas.

“Era tremenda y con una personalidad...”, ha recodado la presentadora, a quien le ha encantado volver a ver a la exconcursante de MyHyV después de tanto tiempo. “Han pasado muchas cosas”, ha confesado Lola, desde que se conocieron y dejaron el concurso de citas. La influencer y psicóloga ahora ha vuelto a un plató de televisión para hablar de su libro, Yo también estuve ahí, y cómo le ha servido a ella escribirlo para superar el maltrato y la violencia de género que ha sufrido. “Una historia de abandono y abusos en la que aprendí a quererme”, se puede leer en la descripción del libro, con el que espera poder ayudar a otras personas a detectar patrones tóxicos que deben evitarse y sanarse.

“Tu sistema nervioso está familiarizado con ese tipo de relaciones”

Lola Ortiz ha ido al programa que presenta Emma García, Fiesta, para relatar cómo vivió algunos de los episodios más traumáticos de su vida. Consigo trae su libro, donde “hablo de mi infancia y de violencia de género”, que no pudo haber escrito sin el apoyo de su mejor amiga, pues fue la persona que la animó para contar todo lo que le ha pasado.

“Yo no tenía ni idea, ni soy escritora, ni nada”, ha explicado en el plató este domingo 27 de abril. Pero, “al final me apunté en una escuela y me hicieron una especie de coach. Me ayudaban con los capítulos, pero lo he escrito todo yo”, le ha comentado a Emma. Como ha expresado, en el momento que entró a MyHyV, “era muy joven, no tenía los recursos que tengo ahora” Y es que, la evolución de Lola tuvo un gran resultado después de “cinco años yendo a terapia, que fue lo que a mí me ayudó a enter todo lo que me pasaba y el porqué”, ha afirmado.

Lola Ortiz habla del maltrato en 'Fiesta' (Mediaset)

La psicóloga se ha abierto al público y ha narrado donde pudo detectar el inicio de las dinámicas tóxicas a las que estaba acostumbrada: “Tuve un padre bastante intermitente, ausente. No era buena persona, cuando era pequeña lo pase muy mal y después mis padres se separaron”, ha confesado. Ortiz ha explicado que la infancia es muy importante en la vida de una persona, porque es “donde creamos el apego”, en gran parte por los cuidados de los padres.

No obstante, el conflicto con su padre, ”me generó muchísima falta de cariño, de atención, necesidad de validación. Eso luego cuando eres adulta te puede llevar a relaciones tóxicas", ha asegurado. A pesar de no darse cuenta de ello al principio, cuando “llega un punto que estás destrozada, sin autoestima” es la señal en la que uno lo percibe. Asimismo, según ha relatado Lola, “si tu cuerpo está familiarizado con cosas que han pasado en casa, que hayan sido tóxicas, cuando tú eres adulta, tu sistema nervioso está familiarizado con ese tipo de relaciones. Entonces es muy complicado porque tienes que hacer un trabajo interior muy profundo para poder cambiar eso”.

“No siempre te das cuenta porque no siempre se centra en que te den una paliza”

La exparticipante de MyHyV ha hablado también de cómo se vive en este tipo de relaciones. “En la violencia de género hay muchos tipos de maltrato. No siempre te das cuenta porque no siempre se centra en que te den una paliza”, ha explicado. Y es que, “la violencia psicológica puede pasar desapercibida durante mucho tiempo”, incluso hay “mujeres que no admiten que están en una relación de maltrato porque no son conscientes”, ha asegurado Ortiz, quien se encuentra con algunos de estos casos en su consulta.

A esta situación se suma el factor de comunicar el problema a tu círculo cercano: “Cuando estás ahí, es muy complicado que lo cuentes a los amigos. Porque te da vergüenza, te sientes culpable y no todo el mundo lo sabe abordar”, ha recordado Lola. Sin embargo, la exconcursante está agradecida por su entorno, pues gracias a ellos ha podido seguir adelante: “Que te ayuden a contar las cosas es muy importante”, ha manifestado.

Igualmente, “denunciar es necesario, pero no es fácil”, ha asumido. “Yo he pasado unos meses muy complicados porque denunciar es tener que revivir todo en un juicio y he pasado una temporada muy complicada". Aunque lo más complicado para la psicóloga ha sido “descubrir que no te mereces eso”: “Que nos traten bien es lo mínimo que se debe esperar en una relación”, ha afirmado.

“Esa chica famosa, guapísima, con ese carácter”

Aquellas personas que recuerden a Lola Ortiz en el programa de Emma García podrían recordarla como “esa chica famosa, guapísima, con ese carácter”, ha evocado la presentadora. Sin embargo, “por dentro estaba sufriendo este tipo de cosas”. Una situación que desgraciadamente vivió más de una vez, hasta que logró comprender el “patrón de relaciones tóxicas” en las que se inmiscuía.

En ese momento, la influencer asumió que la fama “me vino un poco grande, porque soy una persona muy sensible”, ha explicado. A pesar de que tiene “mucho carácter”, “se me hacía complicado separar lo personal del trabajo, entonces lo llevaba bastante mal”, ha recordado Lola. Por ese motivo, “llegó un momento que decidí irme. Seguí con las redes sociales que es más filtrado. Porque elijo lo que publico”, ha concluido Ortiz.