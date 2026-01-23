El maquinista de Rodalies solo tuvo cinco segundos para frenar antes de impactar contra el muro desplomado sobre la vía

El maquinista de Rodalies solo tuvo cinco segundos para frenar. (EFE/Quique García)

El tren de Rodalies que chocó la noche del martes 20 de enero contra un muro de contención en Gelida apenas tuvo cinco segundos y unos 50 metros para frenar antes del impacto, según el análisis preliminar difundido por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes. El accidente dejó un saldo trágico: un maquinista en prácticas fallecido y 37 heridos, cinco de ellos de gravedad.

“El tren dispuso de muy poco tiempo y distancia para frenar, unos cinco segundos desde el inicio de la frenada a la colisión, recorriendo alrededor de 50 metros”, ha detallado la CIAF. La comisión ha puntualizado que estos datos proceden del registrador a bordo, pero deberán analizarse en detalle y contrastarse con los registros del Puesto de Mando, que se solicitarán a Adif.

El tren circulaba a unos 60 km/h, muy por debajo del máximo permitido de 140 km/h debido a las intensas lluvias, cuando el muro cedió abruptamente. El impactó afectó sobre todo a la cabina y al primer vagón del convoy.

“El tren colisionó contra el segmento de muro, que en ese momento estaba inclinado aproximadamente 45 grados invadiendo el gálibo de paso, de tal manera que el segmento de muro se incrustó en la cabina del tren. El tramo es recto, pero las condiciones de visibilidad eran de noche con lluvias intensa”, se lee en el informe preliminar.

