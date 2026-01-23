Interrumpida la circulación en la línea 1 de Rodalíes por desprendimiento de tierras sobre la vía

Interrumpida la circulación en la línea 1 de Rodalíes por desprendimiento de tierras. (Alberto Paredes/Europa Press)

La circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies ha quedado interrumpida este viernes entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes debido a un desprendimiento de tierras, según han informado Renfe y Adif. Renfe ha puesto en marcha un servicio alternativo por carretera entre ambos puntos de la R1 para los viajeros afectados. Por su parte, personal de Adif trabaja para restablecer la circulación lo antes posible.

“Está interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra. Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible”, ha anunciado Adif a través de sus redes sociales.

El pasado martes, en esta misma línea, un tren descarriló por la salida de un eje tras colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal. En aquel convoy viajaban diez pasajeros y no se registraron heridos, según fuentes de Adif.

A estos incidentes se suma el accidente mortal de la línea R4, ocurrido también el martes 20 de enero en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas y resultaron heridas 37 personas.

La nueva incidencia llega apenas un día después de que Renfe, la Generalitat y los maquinistas pactaran recuperar el funcionamiento normal del servicio tras el accidente de Gelida.

*Noticia en ampliación