España

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

El contrato se ha firmado esta semana por 25.000 euros por el periodo de un año. Las seis aeronaves del Escuadrón 402 son las encargadas de transportar a las altas personalidades del Estado

Felipe VI, José María Aznar
Felipe VI, José María Aznar y Pedro Sánchez utilizando estos helicópteros

El Ejército del Aire ha formalizado este jueves un nuevo contrato de catering para los helicópteros del escuadrón 402 del Ala 48, la unidad dedicada a transportar a los miembros de la Familia Real, el presidente del Gobierno o los ministros. Se trata de aeronaves Súper Puma y Cougar con base en Cuatro Vientos (Madrid). El contrato se lo ha llevado una empresa de Alcalá de Henares, Vetocu, por 24.999 euros. “La motivación de la necesidad de este expediente es regular las condiciones específicas para la adquisición y suministro de alimentos para proveer a las autoridades a bordo de los helicópteros VIP del 402 Escuadrón de Fuerzas Aéreas del Ala 48, así como durante sus estancias en las instalaciones de la Unidad”, reza el pliego de condiciones del contrato.

Por ejemplo, Pedro Sánchez acudió esta semana en uno de estos helicópteros al lugar de la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que ha dejado 45 víctimas mortales. Los equipos de seguridad, tanto del Gobierno central como de la Casa del Rey, son los que deciden en qué viajes oficiales es necesario utilizar estas aeronaves. Felipe VI es piloto operativo de esta unidad. “Los productos se dividen en: platos confeccionados, que deberán presentarse en bandejas o platos de usar y tirar elegantes forrados con film transparente, y en alimentos sueltos”.

Entre los platos confeccionados están las bandejas de fruta, que deberán combinar tres de los siguientes productos: mango, piña, papaya, maracuyá, uvas rojas o verdes, frambuesas o moras, fresas, naranjas, mandarinas, kiwi y melón. Las frutas deben “estar dispuestas en un patrón radial, formando una especie de flor. También se pueden utilizar bandejas transparentes o platos con formas geométricas elegantes. Estos productos se podrán alternar según temporada y necesidad”, señalan las exigencias de la Jefatura Económico Administrativa de la Base Aérea de Cuatro Vientos.

Uno de los helicópteros del
Uno de los helicópteros del Escuadrón 402 del Ala 48

También debe haber platos de bollería con 12 unidades entre croissants, napolitanas y magdalenas; platos con cuatro canapés de salmón ahumado con queso crema y eneldo, de foie gras con confitura de higos o cebolla caramelizada, de tartar de atún con aguacate y sésamo, y vegetariano de queso de cabra, tomate confitado y albahaca; plato de tres mini chapatas de jamón ibérico con tomate y aceite de oliva, de pollo braseado con mayonesa de hierbas y rúcula, y de queso brie con pera caramelizada y nueces; y platos con sandwiches variados. No deben faltar los embutidos: jamón ibérico, lomo ibérico, chorizo ibérico, salchichón ibérico, queso manchego curado, de cabra y azul, como acompañamientos opcionales las nueces, uvas, membrillo o miel.

Tabla con embutidos ibéricos (Adobe
Tabla con embutidos ibéricos (Adobe Stock)

Almuerzos sin gluten

El catering lo deben completar platos de ensalada con salmón y mozzarella, de pasta y salmón, de ventresca y de langostinos. Por último, el pliego exige almuerzos fríos sin gluten que tengan pechuga de pollo, quinoa, aguacate, tomates cherry, pepino, hojas de espinaca, cebolla morada y aceitunas negras o verdes. Todo aderezado con pan y bolsas de picos y bolsas de hielo. En cuanto a las bebidas, aguas, refrescos, zumos, cafés, tés y chocolate. Como complementos, pastas de té, almendras, pistachos pelados, patatas fritas, y galletas danesas. “Los pedidos se realizarán en coordinación con la Unidad a través de correo electrónico hasta agotar el crédito del expediente”, señala el pliego del contrato, que dura todo 2026.

Actualmente, el escuadrón 402 cuenta con cuatro helicópteros Airbus AS332M1 Súper Puma,(entregados a mitad de los años noventa) y dos Eurocopter AS532UL Cougar (entregados en 2004). El objetivo del Ministerio de Defensa es renovar estas aeronaves.

