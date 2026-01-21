Los maquinistas ferroviarios convocan huelga de 9 al 11 de febrero para “recuperar los estándares de seguridad”

Descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España. 20 de enero de 2026. (REUTERS/Susana Vera)

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga de tres días el 9, 10 y 11 de febrero para reivindicar “la recuperación de los estándares de seguridad” ferroviario tras los accidentes ocurridos el pasado domingo en Adamuz, donde 43 personas han perdido la vida, y la noche de este martes se han producido dos accidentes de tren en Rodalies en la provincia de Barcelona. En cuestión de tres días han fallecido tres maquinistas, uno de ellos en prácticas. La huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, que serán llamados a secundar los paros.

La noticia la han adelantado EFE y Europa Press cerca de las 19 horas de esta tarde, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, se encontraba en una rueda de prensa con el director de tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez.

Según han informado en un comunicado, al que han tenido acceso los citados medios, la huelga se convoca al considerar que es “la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril”.

En el lugar del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, en Adamuz (Córdoba), la Guardia Civil lleva a cabo labores de desescombro del Iryo y el Alvia accidentados. / Guardia Civil a través de X

Además, han exigido que llevarán a cabo “todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria”, debido a los accidentes que se han producido en 48 horas en Adamuz y en Gelida. La fuerza sindical ha destacado las “políticas nefastas” que han llevado al “deterioro del servicio ferroviario”, que pone “en riesgo” la vida de trabajadores.

El maquinista fallecido en el accidente de Rodalies es un sevillano de 28 años que estaba haciendo prácticas en Renfe y había elegido el sistema de transporte público catalán para completar su formación. En Adamuz también falleció uno de los conductores de tren, mientras que Semaf añade un tercer profesional.

Por este motivo, han solicitado empezar las actuaciones por atender los “numerosos” partes y notificaciones que los profesionales remiten a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, en los que se informa del mal estado de las vías en distintos puntos kilométricos, en lugar de dejarlos “sin respuesta ni actuación durante meses, e incluso años”.

