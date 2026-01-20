Muere la periodista Mabel Torres, figura clave del periodismo gallego y los informativos de TVG

La periodista Mabel Montes (TVG).

En medio de la tragedia que permanece a la sociedad española en vilo y al filo de las noticias en los medios de comunicación, el periodismo gallego despide estos días a una de sus figuras más reconocibles. La muerte de Mabel Montes Rama ha provocado una oleada de mensajes de dolor y reconocimiento en el ámbito de la comunicación pública, donde desarrolló prácticamente toda su carrera. Durante cerca de tres décadas, su voz y su imagen formaron parte del día a día informativo de miles de hogares a través de la Televisión de Galicia y la Radio Galega.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) ha confirmado el fallecimiento de la periodista en la mañana de este martes y ha trasladado públicamente su pesar por la pérdida de una profesional que se incorporó a los servicios informativos en 1997. Desde entonces, Montes se convirtió en una pieza clave de la redacción, siempre ligada a los espacios de actualidad y con una presencia constante en los principales programas informativos de la cadena autonómica.

Nacida en Zas en 1976, Mabel Montes construyó una trayectoria marcada por la constancia y el compromiso “por la rigurosidad y la verdad”. En la CSAG destacan su manera de entender la profesión, basada en la precisión, la honestidad y una firme apuesta por la veracidad. “Dejó una huella profunda en el Galicia Noticias y en los distintos Telexornais, siempre con una mirada propia, precisa y exigente", explican en la CSAG.

Mabel Montes (TVG).

Su triunfo en el periodismo autonómico

A partir de 2012, su carrera dio un giro que amplió aún más su popularidad entre el público gallego. Montes pasó a formar parte del equipo de O Tempo, uno de los espacios más seguidos de la parrilla de la TVG. Desde allí, contribuyó a acercar la información meteorológica de una manera comprensible y cercana, sin renunciar al rigor ni al cuidado del lenguaje. Esa faceta televisiva la compaginó con su trabajo en la Radio Galega, donde fue la voz de magazines y del programa Atmosféricos desde 2023.

La corporación pública subrayó en su comunicado que su ausencia se nota con especial intensidad en las instalaciones de San Marcos, sede de la TVG y la Radio Galega: “Mabel Montes ejerció siempre el periodismo desde una vocación de servicio público. Comprometida con la calidad de la información y el respeto a la audiencia". “En la CSAG despedimos hoy a una periodista referente, una compañera y grande amiga", comparten en el comunicado.

Licenciada en Periodismo en 1998 por la Universidade de Santiago de Compostela, Mabel Montes residía en Santiago y tenía 50 años. Según El Correo Gallego, en los últimos tiempos había sido diagnosticada de cáncer, una enfermedad que finalmente no ha podido superar. A lo largo de la mañana, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y recuerdo, reflejo del impacto que su fallecimiento ha tenido dentro y fuera del sector audiovisual. El velatorio se celebrará este miércoles en el Tanatorio Municipal de Zas, donde sus familiares y amigos podrán despedir a la comunicadora hasta a partir de las cuatro de la tarde.