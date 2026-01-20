España

Muere la periodista Mabel Torres, figura clave del periodismo gallego y los informativos de TVG

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) ha confirmado este martes el fallecimiento de la comunicadora

La periodista Mabel Montes (TVG).
La periodista Mabel Montes (TVG).

En medio de la tragedia que permanece a la sociedad española en vilo y al filo de las noticias en los medios de comunicación, el periodismo gallego despide estos días a una de sus figuras más reconocibles. La muerte de Mabel Montes Rama ha provocado una oleada de mensajes de dolor y reconocimiento en el ámbito de la comunicación pública, donde desarrolló prácticamente toda su carrera. Durante cerca de tres décadas, su voz y su imagen formaron parte del día a día informativo de miles de hogares a través de la Televisión de Galicia y la Radio Galega.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) ha confirmado el fallecimiento de la periodista en la mañana de este martes y ha trasladado públicamente su pesar por la pérdida de una profesional que se incorporó a los servicios informativos en 1997. Desde entonces, Montes se convirtió en una pieza clave de la redacción, siempre ligada a los espacios de actualidad y con una presencia constante en los principales programas informativos de la cadena autonómica.

Nacida en Zas en 1976, Mabel Montes construyó una trayectoria marcada por la constancia y el compromiso “por la rigurosidad y la verdad”. En la CSAG destacan su manera de entender la profesión, basada en la precisión, la honestidad y una firme apuesta por la veracidad. “Dejó una huella profunda en el Galicia Noticias y en los distintos Telexornais, siempre con una mirada propia, precisa y exigente", explican en la CSAG.

Mabel Montes (TVG).
Mabel Montes (TVG).

Su triunfo en el periodismo autonómico

A partir de 2012, su carrera dio un giro que amplió aún más su popularidad entre el público gallego. Montes pasó a formar parte del equipo de O Tempo, uno de los espacios más seguidos de la parrilla de la TVG. Desde allí, contribuyó a acercar la información meteorológica de una manera comprensible y cercana, sin renunciar al rigor ni al cuidado del lenguaje. Esa faceta televisiva la compaginó con su trabajo en la Radio Galega, donde fue la voz de magazines y del programa Atmosféricos desde 2023.

La corporación pública subrayó en su comunicado que su ausencia se nota con especial intensidad en las instalaciones de San Marcos, sede de la TVG y la Radio Galega: “Mabel Montes ejerció siempre el periodismo desde una vocación de servicio público. Comprometida con la calidad de la información y el respeto a la audiencia". “En la CSAG despedimos hoy a una periodista referente, una compañera y grande amiga", comparten en el comunicado.

Licenciada en Periodismo en 1998 por la Universidade de Santiago de Compostela, Mabel Montes residía en Santiago y tenía 50 años. Según El Correo Gallego, en los últimos tiempos había sido diagnosticada de cáncer, una enfermedad que finalmente no ha podido superar. A lo largo de la mañana, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y recuerdo, reflejo del impacto que su fallecimiento ha tenido dentro y fuera del sector audiovisual. El velatorio se celebrará este miércoles en el Tanatorio Municipal de Zas, donde sus familiares y amigos podrán despedir a la comunicadora hasta a partir de las cuatro de la tarde.

